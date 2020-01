Bad Doberan

„Die Lage ist akut“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) und spricht damit die Kindergarten-Plätze in Bad Doberan an. Zwischen 60 und 80 Anmeldungen von Eltern liegen seit Längerem bei der Stadt für einen Platz ihres Kindes vor und konnten nicht bedient werden. Dabei hält die Stadt ein Grundstück für den Neubau einer Kindertagesstätte vor. „Wir haben fünf Träger, die Interesse haben zu bauen“, sagt Arenz. Der Bürgermeister möchte jetzt Druck beim Landkreis Rostock machen, der für die Kita-Bedarfsplanung zuständig ist.

4000 Quadratmeter Grundstück sind am Kühnemann-Weg noch nicht bebaut. Diese Fläche soll die Ostseewohnpark GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt, die die Vermarktung des neuen Wohngebiets verantwortet, jetzt ausschreiben. „Es sind zwei Flurstücke. Eines ist für den Kita-Neubau vorgesehen, auf dem anderen könnten Mitarbeiterwohnungen oder Schulungsräume entstehen“, sagt Jochen Arenz.

„ Bedarfsplanung geht an der Realität vorbei.“

„Wir schreiben die Grundstücke jetzt aus und die Träger an. Diejenigen, die Interesse bekunden, sollen ein kleines Konzept vorlegen“, erläutert der Rathauschef. „Wir favorisieren einen Kita-Hort-Betrieb. Das wollen wir auch so ausschreiben.“ Es sei kein Zwang, dass beide Grundstücke vom Träger bebaut werden müssen.

Der Rathauschef handelt nicht ohne Grund. Immer wieder seien Eltern ins Rathaus gekommen und hätten nach einem Kita-Platz für ihr Kind gefragt. Zum Teil seien die Mütter auch in Tränen ausgebrochen, weil sie keinen Betreuungsplatz finden, schildert Jochen Arenz. „Die Bedarfsplanung des Landkreises Rostock geht an der Realität vorbei.“

Kita-Plätze in Bad Doberan 667 Kita-Plätze sind in der Stadt Bad Doberan vorhanden. Sieben Einrichtungen gibt es hier. In der Einrichtung „Drümpelspatzen“ gibt es 179 Plätze, davon 127 im Kindergarten. Sie ist die größte Kita in Bad Doberan, gefolgt von „Uns Windroos“ mit 172 Plätzen, davon 120 im Kindergarten. Die „Buchenbergzwerge“ halten 132 Plätze vor, 36 im Krippenbereich. Bei der „Kunstvilla“ sind es 84 Plätze, davon 60 im Kindergarten. „De Utkieker“ zählt 40 Plätze, von denen 32 im Kindergartenbereich sind. Die Kita „Am Kellerswald“ hat 45 Plätze und der Waldkindergarten Nawaki 15.

Hintergrund: Der Landkreis Rostock ermittelt in regelmäßigen Abständen den Bedarf an Kita-Plätzen im Landkreis Rostock. Dabei teilt er den Landkreis in Planungsregionen. Bad Doberan wird dabei mit Kühlungsborn und den Gemeinden im Amt Bad Doberan-Land zusammen betrachtet. Kinder, die beispielsweise in Rostock wohnen, aber in Bad Doberan betreut werden, weil die Eltern hier arbeiten, werden nicht mit eingerechnet.

Mit der neu entstandenen Kita „Am Kellerswald“ in Bad Doberan im vergangenen Jahr sah der Landkreis Rostock den Bedarf für die Planungsregion gedeckt. „Die nächste Überarbeitung der Kitabedarfsplanung erfolgt mit den Daten zum Stichtag 1. März 2020. Das Jugendamt des Landkreises berücksichtigt dabei aktuelle Entwicklungen und hält Rücksprache mit den betroffenen Kommunen“, teilte Landkreissprecher Michael Fengler im vergangenen September mit.

„ Bedarfsplanung verhindert, dass Mütter in Arbeit kommen“

„Ich bin in Gesprächen mit dem Landkreis, dass der Bedarf überarbeitet wird“, sagt Jochen Arenz. Damit erfüllt er auch einen Auftrag der Stadtvertreterversammlung. „Wir haben Leute, die wollen arbeiten gehen und können es nicht, weil sie für ihr Kind keinen Betreuungsplatz bekommen.“ Dabei entstehe auch ein Schaden für den Arbeitsmarkt, denn Fachkräfte müssten gezwungenermaßen zu Hause bleiben. „Die Bedarfsplanung verhindert, dass Mütter in Arbeit kommen“, sagt Arenz. „Dabei gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz.“

Das Kind dabei woanders im Landkreis Rostock unterzubringen, mache laut Arenz keinen Sinn. „Es ist den Eltern nicht zu vermitteln, warum wir keine neue Kita bauen.“ Denn bei der Stadt haben sich schon fünf Interessenten mit Bauabsichten gemeldet.

Kein Bedarf, keine Rücksicht auf Investitionskosten

Das Problem: Sieht der Landkreis Rostock keinen Bedarf, werden die Investitionskosten nicht unterstützt und die Träger bekommen ihren Bau nicht refinanziert, weil sie bei den Entgeltverhandlungen die Investitionskosten nicht geltend machen können.

Die Stadt möchte jedoch nicht tatenlos zusehen. Mit dem Ergebnis der Ausschreibung möchte der Bürgermeister dann zum Landkreis Rostock gehen. „Wir wollen Druck machen, dass die Bedarfsplanung überarbeitet wird.“ Es gebe hergezogene Familien, die bringen ihr Kind jeden Tag nach Rostock in die Kita, weil sie hier keinen Platz finden. Der Bedarf werde weiter zunehmen. In Bad Doberan entstehen an der Nienhäger Chaussee und in Erweiterung des Gewerbegebiets Eikboom neue Grundstücke.

