Bad Doberan

„Verkehrszählung“ steht auf dem unscheinbaren Kasten an der Dammchaussee in Bad Doberan. Der zählt derzeit, wie viele Autos in beide Richtungen täglich an ihm vorbeifahren und wie schnell sie dabei sind. Hintergrund: Die Stadt möchte die Geschwindigkeit auf der Dammchaussee entlang des neu entstandenen Wohngebiets „Ehm-Welk-Viertel“ ehemals Ostseewohnpark gerne reduzieren. Derzeit gilt hinter dem Ortsschild Richtung Heiligendamm 100 bis kurz vor dem Bereich, in dem aufgrund der Querung der Radfahrer auf Tempo 70 reduziert wird.

Für das neue Wohngebiet mit 250 Grundstücken wurde eine Ausfahrt auf die Dammchausse gebaut. „Wir müssen belegen, ob es notwendig ist, die Geschwindigkeit für die Einfahrt zu drosseln“, erläutert Bauamtsleiter Norbert Sass. Denn das Straßenverkehrsamt habe eine Geschwindigkeitsreduzierung so erst einmal nicht zugestimmt.

Neue Einfahrt ins Wohngebiet

Das Zählgerät am Straßenrand sei ein Testgerät des Planungsbüros Merkel, das angefragt hatte, an welcher Stelle es auf Funktionsfähigkeit getestet werden könnte. Die Dammchaussee ist mittlerweile Gemeindestraße, war vorher Landesstraße. „Wir sind der Meinung, dass durch das Wohngebiet die Ein- und Ausfahrten auf die Straße mehr geworden sind“, so Norbert Sass. Bei der Tempo-Reduzierung gehe es der Stadt auch um Lärmminderung.

Die Stadt hatte auch versucht, mit der Versetzung des Ortsschildes eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erwirken. Das wurde vom Landkreis Rostock abgelehnt.

Von Anja Levien