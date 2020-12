Bad Doberan

Die Bad Doberaner Apotheken unterstützen seit Jahren die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Auch in diesem Jahr haben sich die leitenden Apothekerinnen Elisabeth Scheben (Am Buchenberg), Sabine Grundner (Allee-) und Andrea Poehls (Kamp-Apotheke) sowie der Chef der Molli-Apotheke Thomas Schult entschieden, jeweils 500 Euro zu spenden. In diesem Jahr kommt das Geld sieben Schulvereinen an weiterführenden Schulen in Bad Doberan, Neubukow, Kühlungsborn, Satow und Rethwisch zugute.

Andrea Poehls weiß vom Engagement des Schulvereins der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg. „Über die Zwergenbörse oder den Adventsmarkt nimmt der Verein Geld ein, aber das fällt dieses Jahr alles weg“, begründet sie ihr Engagement. Es sei wichtig, dass Geld für die Schüler da sei und Projekte umgesetzt werden können wie beispielsweise die Schulhofneugestaltung. „Der Verein und die Eltern sind sehr engagiert und ambitioniert“, sagt Andrea Poehls. „Deshalb möchte ich das unbedingt unterstützen.“

Anzeige

Hierfür können Sie spenden

Der Schulverein möchte gerne ein grünes Klassenzimmer neben dem Schulhof realisieren. In diesem soll nicht nur Unterricht draußen möglich sein, sondern hinter dem Projekt steckt auch eine andere Motivation. Ziel sei es, „Schüler ins Boot zu holen, bei denen Schule nicht mehr so vorkommt in der Biografie, die aufgrund ihrer privaten Situation so stark belastet sind, dass Schule ins Hintertreffen geraten ist“, erläutert Schulleiter Christian Beyer. Für sie gelte die Schulpflicht, aber der Schulalltag wird ihnen zu viel. Mit der Gestaltung des grünen Klassenzimmers und perspektivisch des Schulgartens könnte man diese Schüler so einbinden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sei wichtig, dass Schulhöfe für die Kinder entsprechend gestaltet sind und die Schüler sich bewegen können, sagt Thomas Schult hinzu. So möchte der Schulverein der Conventer Schule Rethwisch gerne einen Balancierparcours für den Schulhof anschaffen, um Motorik und Balance der Kinder zu fördern. Die Regionale Schule Heinrich Schliemann in Neubukow sammelt Spenden für eine Spieltonne, in der sich Spielgeräte für die Pause befinden und die die Kinder zum Spielen und Bewegen anregen soll.

Das Spendenkonto Das Spendenkonto stellt die Ostseesparkasse Rostock kostenfrei zur Verfügung. Da die OSTSEE-ZEITUNG kein Spendenkonto eröffnen kann, hat der Buchenbergschulverein das übernommen. Die Spendensumme wird durch alle sieben Vereine geteilt. Empfänger: Buchenberg Schulverein e.V.IBAN: DE30 1305 0000 0202 0555 66 BIC: NOLADE21ROS Die Spendernamen werden veröffentlicht. Wer anonym bleiben möchte, vermerkt das bitte im Verwendungszweck.

„Mir sind die Vereine auch wichtig, weil sie sich für Schüler engagieren, die finanzschwache Eltern haben“, sagt Thomas Schult. Sie würden dabei helfen, dass jedes Kind an Projekttagen und an Klassenausflügen teilnehmen könne.

Lesen Sie auch:

„Durch Corona sind viele Sachen für die Schüler weggefallen“, sagt Sabine Grundner. „Es ist wichtig, sie zu unterstützen.“

Von Anja Levien