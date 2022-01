Bad Doberaner Citybus bleibt kostenfrei

Bad Doberan

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Der Bad Doberaner Citybus fährt auch in diesem Jahr kostenfrei durch die Münsterstadt. „Wir sind hier auch unseren beiden Wohnungsbauunternehmen Wig und AWG dankbar, die das Projekt mit jeweils 4000 Euro stark mitfinanzieren“, sagte Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) bei der offiziellen Eröffnung der Linie 124 am Dienstag. „Durch dieses besondere Angebot haben sich die Fahrgastzahlen im vergangenen Jahr um 120 Prozent erhöht – das ist ein großer Erfolg.“

Denn in erster Linie gehe es darum, dass die Menschen unkompliziert in die Stadt gelangen, hier einkaufen und dabei das Auto stehen lassen könnten, so Arenz: „Das ist auch mit Blick auf die Umwelt ein wichtiger Aspekt.“ Neben einem neuen, modernen Bus sowie regelmäßigen Verbindungen im Stundentakt kämen erstmals auch Fahrten am Samstag hinzu, betonte Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk: „Wir wollen unsere Fahrgäste damit noch mobiler machen.“

Erster Bus fährt um 5.52 Uhr

Ein Vorhaben, das auch Bad Doberans Senioren freut: „Gerade ältere Leute sind auf gute Busverbindungen angewiesen“, sagte etwa Dietlinde Moll, die den Citybus gern und regelmäßig nutzt. „Wenn das jetzt noch häufiger und auch samstags möglich ist, umso besser.“ Eine weitere Neuerung: Der erste Bus auf der Linie 124 fährt ab sofort wochentags schon um 5.52 Uhr auf dem Buchenberg los, der zweite startet hier um 7.52 Uhr. Ab 8.35 Uhr folgen dann die stündlichen Abfahrten aus Hohenfelde.

Die eine Tour verläuft dabei nach der Haltestelle am Bahnhof geradeaus weiter Richtung Stadtmitte, die andere Tour biegt hinter dem Bahnhof rechts Richtung Wiesengrund und Clara-Zetkin-Straße ab. So wird an den einzelnen Haltepunkten eine häufigere Anfahrt erreicht. Auch der Linienverlauf hat sich verändert. So bedient der Citybus jetzt auch die Haltestelle Salzwiesen und den Doberaner Busbahnhof ZOB, an dem Umsteigemöglichkeiten zu den Regionalbuslinien bestehen.

„Bad Doberan ist die erste Stadt im Verkehrsverbund Warnow, in der das Vorhaben kostenloser Citybus erfolgreich umgesetzt wird“, machte Rebus-Chef Thomas Nienkerk deutlich. „Es dockt an das große ‚Mirror-Projekt‘ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur an, bei dem die Stadt und der Landkreis Rostock bis 2024 durch 33 Millionen Euro Fördermittel von erheblichen Angebotsverbesserungen profitieren werden.“

Insgesamt 40 Maßnahmen sollen in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden, erklärte VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer: „Dazu gehören unter anderem neue Verbindungen in Stadt und Landkreis, neue Technik für Fahrscheinautomaten, dynamische Info-Tafeln sowie ein 365-Euro-Sozialticket für das VVW-Gesamtnetz.“

Von Lennart Plottke