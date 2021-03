Bad Doberan

Gegen 8 Uhr empfängt Melanie Bursian in der DRK-Tagespflege „Alte Lessingschule“ ihre ersten Schützlinge mit herzlichen Worten: „Schön, dass Sie wieder da sind, Frau Schult! Herzlich willkommen, Herr Müller!“

Die stellvertretende Pflegefachkraft betreut gemeinsam mit drei weiteren Mitarbeiterinnen zwischen Montag und Freitag bis zu 15 ältere pflegebedürftige Menschen. „Die alten Herrschaften sind sehr dankbar für die Fürsorge, die sie bei uns genießen. Zwischen 8 und 16 Uhr geben wir die Möglichkeit, sich vielseitig zu betätigen“, sagt die 37-Jährige.

Sie führt auch an diesem Morgen ihre Gäste zunächst an den Frühstückstisch, auf dem schon duftender Kaffee und ein kleiner Imbiss warten. Dem gemeinsamen Essen schließen sich unter anderem Zeitungsschau, sportliche Übungen, Bastelarbeiten und nach Mittagessen und Ruhestunde eine weitere Beschäftigungsrunde an. Besonders beliebt sind die Gespräche bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Dabei wird in Erinnerungen gekramt, aber auch aktuelle Themen werden nicht ausgelassen.

„Viele werden sich diesen ,Luxus‘ nicht mehr leisten können.“ Angret Horn, Angehörige Quelle: Werner Geske

Zurzeit bewegt die hier betreuten Senioren und ihre Pflegekräfte die Absicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Gelder für die Tagespflege zu kürzen. Wenn sie sich die Tagespflege nicht mehr leisten könnten, käme das für viele einer Katastrophe gleich, meint dazu Pflegekraft Melanie Bursian. Seniorin Helga Preußner gibt ihr recht: „Ich finde es unerhört, dass der Gesundheitsminister die Gelder für die Tagespflege kürzen will. Da soll der Rotstift mal wieder bei den Schwächsten der Gesellschaft angesetzt werden.“

Die 81-Jährige wird seit kurzem in der Tagespflege in der ehemaligen Lessingschule betreut. Sie kommt ins Schwärmen, wenn sie davon spricht, wie liebevoll sie hier umsorgt wird: „Die Pflegekräfte geben sich sehr viel Mühe, uns einen abwechslungs- und inhaltsreichen Tag zu bieten. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Daher auch mein Ärger, wenn ich höre, dass das für mich eventuell nicht mehr möglich sein sollte, weil der Staat dafür nicht mehr so viel zahlen oder mir stärker in die Tasche greifen will.“

Bedürftige könnten sich Besuch nicht mehr leisten

Karin Schult (67), die die ganze Woche Gast in der Tagespflege ist, stimmt dem zu: „Es wäre schlimm, wenn die Leistungen gekürzt würden. Viele Bedürftige könnten es sich dann finanziell nicht mehr leisten, täglich hierherzukommen. Ich hoffe nicht, dass das eintritt, weil ich mich in der Tagespflege sehr wohlfühle.“

In der DRK-Tagesstätte „Alte Lessingschule“ wurden jetzt auch ältere Bürger gegen Corona geimpft. Quelle: Werner Geske

Angret Horn (67) weiß ihren 91-jährigen Vater bei den Pflegekräften gut aufgehoben: „Er kommt sehr gerne in die ,Alte Lessingschule‘. Hier hat er Kontakte und Betreuung. Sollten die Mittel jedoch stark gestrichen und in der Folge die Zuzahlung erhöht werden, ist nicht sicher, ob er diese Leistungen überhaupt noch in Anspruch nehmen kann. Viele werden sich diesen ,Luxus‘ dann nicht mehr leisten können.“

Frank Schulz, (48) Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan, teilt diese Sorgen, zumal die DRK-Tagespflegestätten Bad Doberan, Neubukow und Sanitz immerhin von 70 Menschen mit Pflegegrad besucht werden: „Für sie tragen wir Verantwortung. Deshalb ist die vom Gesundheitsminister geplante Absenkung der Refinanzierung von Tagespflegen auf 50 Prozent dann, wenn ambulante Pflegesachleistungen oder Kombileistungen in Anspruch genommen werden, nicht hinzunehmen. Für viele Betreute wäre es dann unmöglich, die Kosten dafür zu übernehmen. Oder sie müssten es hinnehmen, auf einen Teil der Leistungen zu verzichten.“

Druck auf Angehörige nimmt zu

Schon im November hatte sich Minister Spahn im Rahmen einer Reform der Pflegeversicherung dafür ausgesprochen, mit dieser Regelung sogenannte Stapelleistungen, also die Kombination von betreutem Wohnen und Tagespflege, zu erschweren. „Mit der geplanten Kürzung des Budgets für die Tagespflege sollen Anbieter abgestraft werden, die betreutes Wohnen mit dem Angebot von Tagespflege zu solchen Leistungen verbinden“, wird das Vorhaben von Geschäftsführer Schulz kommentiert. Nach seiner Auffassung dürften Korrekturen nicht dazu führen, dass vorstationäre Angebote abgebaut würden und der Druck auf pflegende Angehörige und die stationäre Langzeitpflege zunehme.

Von Werner Geske