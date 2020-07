Bad Doberaner Förster warnt: Diese Laus zerstört die Wälder in MV

Bad Doberan

Gegen sie haben die Bäume keine Chance: Die Sitkafichtenröhrenlaus greift in den Wäldern des Landes Nadelbäume an. „Die Fichtenröhrenlaus führt zu starken Absterbungserscheinungen“, sagt Hartmut Pencz, Leiter des Forstamtes Bad Doberan. Die Nadeln der Bäume verfärbten sich braun und fielen zu Boden. Betroffen seien neben der Sitkafichte, von der der Schädling seinen Namen hat, auch Blaufichten.

„Die Laus neigt zur Massenvermehrung nur dann, wenn es warme Winter gibt“, sagt Hartmut Pencz. Die Temperaturen müssten im Schnitt über 2,5 Grad liegen. Deshalb sei die Sitkafichtenröhrenlaus bisher eher im Süden virulent gewesen. Dort gebe es ganz andere klimatische Bedingungen, sagt der Forstamtsleiter. „Aber jetzt ist sie bei uns. Auch in der Kühlung und im großen Wohld in Bad Doberan.“

Anzeige

Auch andere Fichtenarten seien betroffen, allerdings nicht so sehr wie die Sitkafichte. Die Schäden sind enorm. Hartmut Pencz geht davon aus, dass auf insgesamt 10,5 Hektar befallene Bäume abgenommen werden müssen. Daraus ergeben sich 4000 Festmeter Holz. „Wir machen gar keinen Frischeinschlag mehr“, sagt Hartmut Pencz. Gefällt werden könne nur noch Schadholz.

Weitere OZ+ Artikel

Borkenkäfer besiedelt geschwächte Bäume

Das Problem mit der Sitkafichtenröhrenlaus besteht landesweit: Nach Angaben der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern sind in den Forstämtern Neu Pudagla, Billenhagen, Schuenhagen, Bad Doberan und Poggendorf etwa 700 Hektar – fast 980 Fußballfelder – Sitkafichtenwälder befallen. Gegenwärtig werde allein im Landeswald, der rund 41 Prozent des Gesamtwaldes in MV einnimmt, von einer Schadholzmenge von 85 000 Festmeter Holz ausgegangen.

Durch winzige Löcher in der Borke dringen die Borkenkäfer ein und bohren Gänge. Quelle: Cora Meyer

Der Befall durch die Laus führe nicht bei allen Bäumen zwangsläufig zum Absterben, sagt der Bad Doberaner Forstamtsleiter. Sie würden dadurch allerdings geschwächt. Das mache es wiederum dem Borkenkäfer leichter, in den Baum einzudringen und ihn dadurch zu zerstören. Der Borkenkäfer, der ebenfalls große Mengen Wald beschädigt, profitiert auch von der derzeitigen Trockenheit. „Die Fichte wehrt Borkenkäfer mit Harz ab“, sagt der Forstamtsleiter. „Das funktioniert aber nur, wenn es mit einem gewissen Druck wirkt.“ Je weniger Wasser ein Baum bekomme, desto geringer sei der Druck. „Dann kommt es zu einem Massenbefall mit Borkenkäfern und der Baum wird besiedelt“, sagt Hartmut Pencz.

„Holzpreise sind im Sinkflug“

„Mindestens 9 Hektar muss ich runternehmen, weil sie jetzt zu einer Brutstätte für Borkenkäfer werden.“ Gegen den Schädling vorzugehen sei schwer, sagt Hartmut Pencz. „Wir versuchen, befallene Bäume rechtzeitig zu fällen und aus dem Wald zu schaffen.“ Denn ansonsten bestünde die Gefahr, dass andere Bäume infiziert würden.

Das ist der Wald im Forstamt Bad Doberan Das Gebiet des Forstamtes Bad Doberan reicht an der Ostseeküste entlang von Wismar bis zur Stadtgrenze von Rostock und im Süden bis Neukloster. Die sieben Reviere des Forstamtes teilen sich 14046 Hektar Wald. Davon sind nach Angaben der Landesforst 58 Prozent Laub- und 42 Prozent Nadelgehölze. 24 Prozent des Landes Mecklenburg-Vorpommern werden von Wald bedeckt. Damit liegt das Bundesland auf dem vorletzten Platz in Deutschland. Der Wald gehört zum Teil den Städten und Gemeinden, dem Militär und Privatleuten. Das Forstamt Bad Doberan kümmert sich um Holzeinschlag und Jagd, übernimmt vom Land aber auch Aufgaben wie zum Beispiel die Waldpädagogik. Außerdem betreibt es in der Neuen Reihe 46 einen Hofladen mit Wildprodukten.

Dass mehr Bäume abgenommen werden müssen als sonst, stellt die Forstämter auch vor finanzielle Probleme beim Verkauf: „Der Holzmarkt ist über den normalen Borkenkäfer schon gesättigt“, sagt Hartmut Pencz. „Die Preise sind im Sinkflug. Jetzt kommt auch noch die Fichtenröhrenlaus dazu.“

Dort, wo die Fichten abgenommen werden müssen, will das Forstamt wieder neue Bäume anpflanzen. Welche genau, sei abhängig vom jeweiligen Standort, sagt Hartmut Pencz. „Es werden verschiedene Baumarten sein, überwiegend heimische.“

Klone sollen Eschen retten

Auch das Eschentriebsterben nimmt deutschlandweit zu. Ursache dafür ist eine Pilzerkrankung. Im Kampf dagegen versuche man, möglichst ohne Gift auszukommen, sagt der Forstamtsleiter. Stattdessen rücken die Experten dem Schädling mit Genetik zu Leibe. „Wir haben Klone von der Esche angelegt und diese infiziert“, sagt Hartmut Pencz. „Sie haben eine Resistenz gebildet.“ Aus diesen Pflanzen würden dann Samen gezüchtet, aus denen schließlich neue, widerstandsfähige Bäume entstehen könnten.

Nicht nur die steigenden Temperaturen machen den Wäldern in der Region zu schaffen, sondern auch die Trockenheit. Dabei gebe es gar nicht so sehr viel weniger Niederschlag als in den Vorjahren, sagt Hartmut Pencz. Der Regen verschiebe sich jedoch in die Wintermonate. Dann sei allerdings die Vegetationsperiode der Bäume vorbei. Junge Bäume hätten damit seinen Angaben zufolge weniger Probleme. Ihre Wurzeln seien noch nicht so lang. „Sie wären aber immer fast vertrocknet“, sagt der Forstamtsleiter. Gerettet hätte die jungen Bäume bislang der vermehrte Niederschlag nach dem Siebenschläfer. „Größere Bäume hingegen haben ein Wasserdefizit, weil sie das Wasser aus den tieferen Bodenschichten ziehen.“

„Dem Wald geht es nicht gut“, sagt Hartmut Pencz zusammenfassend. „Und das hat mit dem Klimawandel zu tun.“

Von Cora Meyer