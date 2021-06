Bad Doberan

In Bad Doberan kennt sie fast jedes Kind – buchstäblich. Seit 15 Jahren ist Gemeindepädagogin Anne Jax in der Münsterstadt im Einsatz. Jetzt ist die 43-Jährige auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Die hat sie in Rostock gefunden. Am 1. August tritt Anne Jax hier eine Stelle als Referentin für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Region Rostock im Kirchenkreis Mecklenburg an. Dort ist sie Ansprechpartnerin für Gemeindepädagogen aus anderen Gemeinden und organisiert unterstützende Angebote. Vor allem Schulungen für Ehrenamtliche, Teamer und Jugendliche sollen ein Schwerpunkt ihrer Arbeit werden. „Viele gute Erfahrungen, die ich in Bad Doberan gemacht habe, kann ich dort weitergeben“, sagt Anne Jax. In der Hansestadt kennt sie sich schon etwas aus. „Ich komme aus Rostock und kenne die Gemeinden dort“, sagt sie.

Nachfolger noch nicht gefunden

Aber der Abschied fällt der Gemeindepädagogin schwer. „Ich will hier nicht weg. Aber ich will da hin.“ Die Stelle hätte sie sofort angesprochen. „Ich bin schon lange hier, zwei meiner Kinder sind nahezu erwachsen. Da denkt man, ob nicht noch mal was anderes dran sein kann.“ Ihr Mann habe sie in ihrer Entscheidung unterstützt. „Zum Glück hat er reagiert wie ein Ehemann und nicht wie der Pastor.“ Denn bei dem werden nun alle Anfragen landen – „und er muss alles absagen“, sagt Anne Jax. Denn es gibt noch keinen Nachfolger für sie. „Es gibt nur wenige Gemeindepädagogen“, sagt sie. Trotzdem hofft Anne Jax, dass sich bald jemand findet. „Es ist wichtig, dass es junge Leute machen“, sagt sie. „Eine gewisse Erwartungshaltung ist natürlich da bei den Leuten wegen des Erntedankgottesdienstes oder des Krippenspiels zu Weihnachten.“ Das werde in diesem Jahr sicher etwas anders aussehen.

Die Lücke durch das Coronavirus in der Gemeindearbeit habe ihr die Entscheidung erleichtert, sagt Anne Jax. Die Entscheidung habe fallen können, weil sie nicht dauernd in Kontakt mit den Kindern stand. „Jetzt, wo es wieder losgeht und alle fragen, tut es weh und es fällt mir schwer.“

Kinderführungen auch in anderen Kirchen

Momentan sei sie noch sehr mit dem Abschied von der Gemeinde beschäftigt und noch nicht so sehr mit dem, was kommt. Auch wenn sie sich auf die neue Aufgabe freut – und den neuen Arbeitsplatz im Turm der Rostocker Nikolaikirche. Aber jetzt stehen erstmal Abschlussfeiern auf ihrem Terminkalender: mit der Krabbelgruppe und mit den Kindermünsterführern etwa. Sie sind ein Herzensprojekt von Anne Jax – und eines, das sie auch mit in andere Gemeinden nehmen will. Auch der Schulabschlussgottesdienst der Münsterschule wird ihr letzter sein. Am Sonntag wird Anne Jax offiziell verabschiedet.

„Danach haben wir Urlaub“, sagt Anne Jax. Und dann bliebe ihr eine Woche Zeit, in der sie eine Art Inventur machen will, um die gemeindepädagogische Arbeit an einen Nachfolger übergeben zu können. „Ich denke, das wird noch einmal wehmütig“, sagt sie. „Aber es ist ja auch nicht so, als ob ich wegziehe, ich bleibe ja in Bad Doberan.“

Von Cora Meyer