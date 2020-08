Bad Doberan

Leer stehende Geschäfte, zu viele Ramschläden und Büros, unattraktives Stadtzentrum? Nach Auffassung von Jochen Arenz ist das zumindest für Bad Doberan ein Szenario von gestern. „In den vergangenen Monaten hat sich gerade in der Innenstadt unheimlich viel getan“, freut sich der Bürgermeister. „ Leerstand gibt es eigentlich gar nicht mehr – sollte sich ein Geschäft verabschieden, werden die Räumlichkeiten schnell wieder neu besetzt.“

Während etwa in der Hansestadt Rostock der stationäre Handel an der Kröpeliner Straße mit den Nachwehen des Lockdowns zu kämpfen hat, scheint die Doberaner Mollistraße mehr und mehr aufzublühen. Dazu gebe es „ganz viel Gewerbe“ in den Hinterhöfen, macht Arenz deutlich: „Und das Schöne ist – unsere Flächen sind zu 100 Prozent vermietet.“ Aktuell lägen bei der Stadt mehr als 30 Anfragen für Gewerbe- und auch Wohnräume vor, sagt der Bürgermeister und meint: „ Bad Doberan boomt.“

Innenstadt soll langfristig attraktiv bleiben

Ähnlich sieht es auch Gabriele Mohr-Frigge, die vor knapp drei Monaten mit ihrem Geschäft „Froschkönig“ vom Markt an die Mollistraße gezogen ist und hier Geschenke, Spiele, Schmuck, Textilien und vielerlei Deko-Artikel anbietet. „Es geht darum, die Ladengeschäfte in einer kritischen Einheit zu formieren“, erklärt die erfahrene Einzelhändlerin. „Damit die Innenstadt langfristig attraktiv bleibt.“ Und zwar nicht nur für die Doberaner, sondern auch für Besucher aus Rostock und dem Landkreis sowie für Touristen.

Vor allem nach dem Corona-Lockdown würden viele Kunden die Vielfalt des „realen“ Ladens und nette persönliche Gespräche genießen, so Mohr-Frigge: „Sie schätzen einfach das Kauferlebnis – und sind dankbar, dass hier endlich wieder Leben reinkommt.“ Mit Blick auf große Handelsketten sehe sie für Bad Doberan einen großen Vorteil, sagt Gabriele Mohr-Frigge: „Wir kleinen Händler können uns besser auf die Gegebenheiten einstellen und auf Kundenwünsche eingehen – und aus meiner Sicht haben wir dafür einen guten Mix.“

„In den vergangenen Monaten hat sich gerade in der Innenstadt unheimlich viel getan – Leerstand gibt es eigentlich gar nicht mehr.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Viele regionale Lieferanten im Boot

Unter anderem seien bereits die Satower Mosterei, ein Rinderzüchter aus Wittenbeck, die Ostseemühle Trinwillershagen, die Hiddenseer Küstenfischer, Rostocker und Ludwigsluster mit ihren Fleisch- und Wurstspezialitäten, Rügener Molkereiprodukte sowie das Weingut Schloss Rattey mit im Boot, zählt Wegner seine künftigen Partner auf: „Dazu wird es auch Spitzen-Marzipan aus Stralsund geben – das hatte ich bislang noch gar nicht auf dem Zettel.“ Er wolle möglichst jedes Sortiment regional anreißen, macht der Geschäftsmann deutlich: „Dazu wollen wir unser Angebot mit Bio- und unverpackten Waren auffüllen – geplant ist auch ein kleiner Milchautomat eines regionalen Bauern.“

„Wir wollen hauptsächlich auf regionale Lieferanten aus MV setzen – in unserem Bundesland machen wir richtig gute Sachen.“ Detlef Wegner, Inhaber neuer Lebensmittelmarkt Quelle: Anja Levien

Neues Konzept: Ins frühere Modehaus Kronke am Markt soll ab Dezember ein regionaler Lebensmittelladen einziehen. Quelle: Lennart Plottke

Neue Tourist-Info als Besucher-Anker

Immerhin: Ein weiterer attraktiver „Anker“ für Besucher dürfte ab 1. Januar 2021 die neue Tourist-Information an der Mollistraße sein. „Damit sind wir endlich im Herzen unserer Stadt angekommen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Dabei sollte sich mit Blick auf die Besucherströme positiv auswirken, dass die Tourist-Info samstags bis 16 Uhr geöffnet hat – das lockt sicher mehr Menschen auch am Wochenende in die City.“

Ein weiterer Pluspunkt: „Das Aussehen des Stadtzentrums hat sich in den vergangenen Monaten positiv verändert“, meint Einzelhändlerin Gabriele Mohr-Frigge. „Es gibt viele gute Ideen – nicht zuletzt die unzähligen bunt geschmückten Blumenräder.“ Auch diese Aktion diene letztlich einem gemeinsamen Ziel: der Flaniermeile künftig noch mehr attraktives Leben einzuhauchen.

