Bad Doberan

In jeder Kiste findet sich ein anderes interessantes Sammelsurium: Farbige Vogelfedern, Weihnachtskugeln, hier ein Plüschhund, dort ein paar Playmobil-Männchen – und überall viel bunt gemischtes Bastelmaterial. Die Herausforderung für die Konfirmanden an diesem Samstag im Gemeindezentrum: Aus dem, was sie in ihrer Box vorfinden, etwas Kreatives, Persönliches zum Thema Martins-Geschichte zu zaubern.

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann damit Gemeindepädagogin Anne Jax von der Bad Doberaner Münstergemeinde. Sie hat neue Alternativen für alte Traditionen unter Corona-Bedingungen gesucht: „Zum Martinszug gehört es, dass dabei viele Menschen eng zusammenrücken. Das wollen wir dieses Jahr nicht machen.“ Und der traditionelle Konfirmanden-Ausflug zur Geschichten-Werkstatt in Rostock konnte corona-bedingt auch nicht stattfinden. Also lud Anne Jax Lea Liepe von der Geschichten-Werkstatt nach Bad Doberan zum Konfi-Workshop ein, um zusammen eine öffentliche Kunstaktion für die Martinswoche vorzubereiten.

Konfirmanden-Unterricht nun wieder drinnen

„Bis jetzt haben wir die Angebote für die Konfirmanden draußen stattfinden lassen“, berichtet die Gemeindepädagogin. Doch da spiele das Wetter nicht mehr mit. Zum Glück habe man im Gemeindezentrum Platz, um die Jugendlichen zu verteilen. Einige Eltern ließen allerdings ihre Kinder nur an Angeboten draußen teilnehmen.

Rund 25 Mädchen und Jungen sind nun über die Räume des Gemeindezentrums verteilt, einige arbeiten auch draußen. Jeder hat an seinem Tisch einen alten Bilderrahmen vor sich, den es kreativ zu füllen gilt. Unterstützt werden die Jugendlichen durch Tipps zum Beispiel von „Teamerin“ Tabea Horstmann. Die 16-Jährige, die selber vor zwei Jahren hier konfirmiert wurde, wollte sich auch weiter engagieren und hilft nun bei der Betreuung der aktuellen Jahrgänge, so wie heute: „Das macht total viel Spaß!“

„Eine echt coole Idee“

Zu Beginn des Workshops war die Gruppe hinaus zum „Backenzahn“ am Buchenberg gelaufen. Dort hatte Liepe die Martinsgeschichte auf ihre eigene Art und Weise erzählt. Konfirmandin Martha (13) fand das interessant: „Die Geschichte kenne ich ja schon seit dem Kindergarten, aber das war eben nicht so kindlich, und man hat auch viel über den Hintergrund erfahren.“

Einige der kreativen Konfirmanden zeigen schon mal ihre Zwischenergebnisse, rechts Teamerin Tabea Horstmann Quelle: Henrietta Hartl

Martha findet das Ganze „eine echt coole Idee“. Sie ist von der Vorstellung inspiriert, dass es damals ja auch geschneit habe, das sei ein bisschen so wie Weihnachten. Daher bastelt sie nun ein Arrangement mit kleinen weihnachtlichen Kugeln. Auch Luis (14) macht die Aufgabe viel Spaß, und nach einigem Kramen in seinem Material hat er sich entschieden: Er stellt die Martinsgeschichte als bildhafte Szene dar, mit den Playmobilmännchen, die er in seiner Box fand. Johanna (13) hatte schnell eine zündende Idee und ist nun schon fertig geworden, während andere noch werkeln. Sie hat viele positive Begriffe gesammelt, die sie rund um die Martinsgeschichte wichtig findet, wie „Liebe“, „Zuwendung“ oder „Freunde“. Die hat sie für ihr Bild aufgeschrieben und dekorativ arrangiert.

Anne Jax erklärt, dass man bei dem Projekt bewusst keinen Druck auf die Jugendlichen ausübe. Einige hätten keine Idee zu dem Projekt gehabt und so auch kein Bild gebastelt. Sie haben sich aber auch mit der Martinsgeschichte auseinandergesetzt und freuen sich auf den gemeinsamen Konfirmanden-Tag. Auch das sei gut, meint die Pädagogin, dass die Jugendlichen erführen: Ich muss nicht immer „funktionieren“.

Kunstwanderung für Martinswoche

Nicht nur die Konfirmanden, auch Kinder des Kindergartens Am Drümpel oder der Christlichen Münsterschule beteiligten sich, erzählt Anne Jax. Und Erwachsene seien ebenfalls eingeladen, etwas Kreatives beizusteuern.

Martins-Kreativität auch für Erwachsene Auch erwachsene Doberaner sind herzlich eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Dazu gibt es am Montag dem 26. Oktober um 19 Uhr 30 einen Kreativ-Workshop im Gemeindezentrum in der Klosterstraße 1b. Anne Jax erklärt, dass noch einige Plätze frei sind, wegen der Corona-Anforderungen jedoch unbedingt eine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Interessierte melden sich bitte bei Jax unter 03 82 03 - 76 07 53

Der Plan ist nun, die in den Workshops entstandenen Werke in der Martinswoche in Bad Doberan draußen aufzustellen, idealerweise dort, wo ihre Schöpfer jeweils wohnen. „Auf jeden Fall so, dass da Leute vorbeikommen und das sehen können“, meint die Gemeindepädagogin. Wo das nicht geht, könne man auch auf öffentliche Orte ausweichen, zum Beispiel bei der Touristinfo. Jeden Tag von Montag bis Sonntag werden dann abends für zwei Stunden die Bilder zu sehen sein, von einer Kerze beleuchtet. Wenn die Standorte feststehen, wird die Gemeinde sie veröffentlichen. Dann kann jede Familie ihren eigenen „Martinszug“ quer durch Doberan von Bild zu Bild gestalten.

Von Henrietta Hartl