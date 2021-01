Bad Doberan

Nach 20 Jahren beim Wohnungsunternehmen Wiro in Rostock hat Michael Schalau den Schritt zur Veränderung getan. Seit 1. Januar ist der Elmenhorster Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Investionsgesellschaft mbH (Wig) Bad Doberan und Nachfolger von Arno Gutzmer.

Der gelernte Immobilienkaufmann war schon immer heimatverbunden. „Ich hatte das Glück, die Heimat nie verlassen zu müssen und war sofort interessiert, als ich die Stellenanzeige gesehen habe“, erzählt Michael Schalau. „ Bad Doberan ist eine schöne Stadt und ich habe die Chance, bei der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. Das ist toll.“ Derzeit lerne er Kollegen und Unternehmen kennen, verschaffe sich einen Überblick.

Anzeige

Digitalisierung hat Priorität

Eines habe er direkt erkannt: Die Digitalisierung der Wig steht an oberster Stelle. „Dem werden wir uns stellen müssen.“ Der Fokus liege dabei vorerst auf den internen Abläufen. „Wir können nicht effektiv im Homeoffice arbeiten. Die Mietakten sind noch nicht digitalisiert“, erläutert der Geschäftsführer. Das papierlose Arbeiten soll daher vorangetrieben werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Perspektivisch ist für Michael Schalau auch denkbar, in den Wohnblöcken digital zu werden, beispielsweise über eine digitale Anzeigentafel, die die Papieraushänge ersetzt. „Da gibt es viele Produkte und man muss gucken, was macht für den Mieter Sinn. Aber das liegt noch weit in der Zukunft.“

Michael Schalau stammt gebürtig aus Bützow, ist in Rostock aufgewachsen und im Stadtteil Groß Klein zur Schule gegangen. Seit 13 Jahren lebt er mit Frau und Tochter in Elmenhorst. Bei der Wiro habe er viele spannende Aufgaben übernommen, war zuletzt Leiter des Kundencenters in Groß Klein. „Viele Veränderungen waren da nicht mehr möglich“, sagt Schalau. Daher habe er die Chance bei der Wig jetzt genutzt.

Investitionsplan für 2021 steht

Mit den Kollegen möchte er sich in den nächsten Wochen die Objekte anschauen. Der Investitionsplan für 2021 steht bereits, war im vergangenen Jahr erarbeitet worden. So werden unter anderem die Zu- und Ableitungen in der Heinrich-Seidel-Straße und der John-Brinckman-Straße saniert. Zudem werden die Außenanlagen auf dem Buchenberg Thema sein, darunter die Beleuchtung an der Heinrich-Seidel-Straße. 2,9 Millionen Euro sollen dieses Jahr investiert werden. „Da sind die Kleinstreparaturen schon mit drin“, so Schalau.

Lesen Sie auch:

Der Neubau an der Bussardstraße mit 35 Wohnungen ist fertig. „Wir freuen uns, dass wir den Neubau an die Bewohner übergaben können.“ Für diesen waren die Kosten von 5,3 Millionen Euro auf knapp sieben Millionen Euro gestiegen. Die Stadtvertretung hatten daraufhin einen Wirtschaftsprüfer und einen Rechtsanwalt beauftragt, die Fehler und Auswirkungen zu untersuchen. Die Ermittlungen gegen den damaligen Geschäftsführer Arno Gutzmer sowie den Aufsichtsrat sind mittlerweile eingestellt.

Die Kreditaufnahme, die wegen der Mehrkosten notwendig geworden war, habe laut Michael Schalau keine Auswirkungen auf geplante Investitionen des Unternehmens.

Von Anja Levien