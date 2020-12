Bad Doberaner „Schatzinsel“ wird digital: So nutzt der Laden die Corona-Krise

Bad Doberan

„Kriegen wir die Weihnachtsbäckerei noch mal? Können Sie da nichts machen?“ Ladeninhaber Gert Schöll lässt am Telefon nicht locker und wünscht sich für seine Kundschaft unbedingt einen Großhändler-Nachschlag mit diesem Tonie, der die 20 beliebtesten Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski bietet.

Tonies sind Figuren, die auf einen robusten Hörwürfel gestellt werden können und dann quasi Geschichten erzählen oder Musik abspielen – Digitalisierung im Kinderzimmer.

Dieses Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate ist ja ein Trend, der nicht nur überall in der Gesellschaft zu beobachten ist, sondern ebenso in vielen Bereichen eine besondere Förderung erfährt. Auch dafür findet sich bei Gert Schöll am Handelspark in Bad Doberan ein anschauliches Beispiel. Denn der Wahldoberaner erhielt kürzlich aus einem entsprechenden Landesprogramm gemeinsam mit sechs anderen Firmen aus Rostock, Waren an der Müritz, Dömitz, Lüttow und Heringsdorf einen Zuschuss zur Förderung der digitalen Transformation. Diese 9440 Euro investiert der 53-Jährige in die Umstellung seiner Bereiche Warenwirtschaft, Verkauf und Marketing auf digitale Prozesse.

„ Schatzinsel “ investiert auch in Online-Shop

„Vor einem Dreivierteljahr stand hier noch eine ganz normale, konventionelle Kasse. Weil wir aber auf unseren 200 Quadratmetern Ladenfläche ein sehr umfangreiches Sortiment bieten, zwischen 15 000 bis 20 000 verschiedene Artikel, bekamen wir vom Finanzamt die Auflage, alles nachvollziehbarer zu gestalten. Und das geht nur mit einem Warenwirtschaftssystem“, erklärt Gert Schöll und ergänzt, dass alle Waren mit Namen in einem digitalen Programm erfasst wurden oder noch werden: „Das macht sehr, sehr viel Arbeit und kostet Zeit.“

Diese Sache docke er auch an seinen Online-Handel an (schatzinsel-onlineshop.de), der weiter ausgebaut werde. Wofür er auch noch einen IT-affinen Mitarbeiter suche. „Das Geld aus dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung unterstützt diese Entwicklung. Wir haben damit die nötige Hardware finanziert.“

Shop als „Katalog für Leute in der Region“

Als durch die Corona-Sperre im Frühjahr zur Bezahlung der vor der Pandemie bestellten Ware „kein Geld mehr rein kam“, hätte er diese bereits im dann geschlossenen Laden eingeräumt und ausgepreiste Ware mit großem Aufwand wieder retour schicken können: „Doch wir haben über Facebook Bilder meines Angebots ins Netz gestellt und dann entsprechend der eingegangenen Bestellungen die Kundenwünsche erfüllt. Ohne dass jemand durch den ganzen Laden gehen durfte“, berichtet Gert Schöll und betont, dass er über diese Schiene wenigstens die Liquidität seines Geschäfts aufrechterhalten konnte: „So hätten wir nicht auf Dauer überleben können, aber wir konnten unsere Rechnungen bezahlen.“ Zudem soll diese komplizierte Lage den letzten Anstoß zur Einrichtung eines Online-Shops gegeben haben.

„Ich sehe diesen Shop allerdings hauptsächlich als einen Katalog für die Leute, die hier bei uns in der Region wohnen“, sagt Gert Schöll. Er glaube nämlich nicht, dass er bei den vielen Tausenden Shops für Spiel- und Schreibwaren, die es im Netz bereits gibt, „international wahnsinnig erfolgreich“ werden könne: „Wir geben unseren Leuten die Möglichkeit, auf beiden Schienen mit uns zu arbeiten.“ Sagt es und erkundigt sich bei einer offensichtlich suchenden Kundin, ob sie zurecht käme und hilft ihr bei der Geschenk-Auswahl für einen Neunjährigen.

Die Bad Doberanerin möchte hier nicht namentlich genannt werden, unterstreicht aber, dass sie immer wieder gern hierher komme: „Man findet viele kleine Geschenke für die Kinder, Schreibsachen auch und die verschiedenen Stifte, die für die Schule wichtig sind – es ist super hier!“

Post für Weihnachtsmann am Laden einwerfen

Gert Schöll mit zeitgemäßem Kopfschmuck neben seinem nagelneuen Weihnachtspostbriefkasten vorm Schatzinsel-Shop. Quelle: Thomas Hoppe

Trotz des großen Trends zur Digitalisierung kommt das aktuellste Angebot von Gert Schöll ganz analog daher: „Nordbrief hat Zuwachs bekommen“, sagt er und zeigt seinen nagelneuen Weihnachtsmannpostbriefkasten neben dem blauen Profiteil für alle Tage: „Wenn uns hier die Eltern zum Brief ihrer Kinder an den Weihnachtsmann noch eine Kontaktmöglichkeit dazu schreiben, kümmern wir uns auch bei entsprechendem Bedarf der Absender darum, dass wir die eventuell gewünschten Sachen in den Laden kriegen. Ein kleines Geschenk gibt es von uns für die Kinder gratis, auch wenn sie etwas für den Weihnachtsmann malen. Für die Zeichnungen gibt es auch Platz im Schaufenster.“

