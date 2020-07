Bad Doberaner Sharks-Club öffnet jetzt wegen Corona als Bar

Bad Doberan/Rostock

Es geht langsam wieder los: Der Sharks-Club am Walkmüller Holz ist jetzt eine Bar und wieder freitags sowie sonnabends geöffnet. „Allerdings ohne Tanz – das sind ja auch die Auflagen“, erklärt Betreiber David Wickborn. „Dennoch haben wir DJs für die Gäste geplant, um sich weiterhin auch Titel wünschen zu können.“ Da die einzelnen Lounges voneinander abgetrennt seien, könnten sich die Gäste an ihren Tischen ein wenig zur Musik bewegen, so Wickborn.

„Wir freuen uns, Bad Doberan eine weitere Möglichkeit zur langsamen Normalität bieten zu können“, sagt Nadine Wickborn. „Geöffnet haben wir von 21 Uhr bis zur nun genehmigten Schließzeit um 2 Uhr.“ Im Außenbereich sowie auf dem Fußboden im Sharks befinden sich Markierungen, die den Weg weisen und mit denen darum gebeten wird, den Abstand von 1,50 Metern zu halten. Außerdem gibt es Platzanweiser. „Und wir haben eine Überraschung: Wer das Codewort OZ am Eingang sagt, der wird mit einem Gratis-Cocktail belohnt“, macht David Wickborn einen Besuch schmackhaft.

Bedienung ausschließlich am Tisch

Im Sharks gibt es jetzt 15 Tische mit unterschiedlichen Sitzkapazitäten. „Sie können gern vorher reserviert oder spontan am Abend genutzt werden“, sagt Wickborn und macht darauf aufmerksam: „Wir bedienen jetzt ausschließlich am Tisch – so sind die Corona-Maßnahmen besser einzuhalten und der Gast muss nicht an die Bar zum Bestellen.“ Das bedeute allerdings auch einen doppelt so hohen Personaleinsatz wie bisher.

Das frühere Sharks-Konzept stellte das Betreiber-Paar gänzlich um. „Früher kamen gegen 0 Uhr die ersten Gäste und blieben bis in die frühen Morgenstunden“, erklärt David Wickborn. „Das war auch das Kerngeschäft.“ In den Club seien die Leute „auch als letzte Station auf ihrer Abendtour“ gekommen: „Jetzt ist alles etwas anders – wir haben uns auf die Gegebenheiten eingestellt, unsere Karte umgearbeitet und bieten neben den anderen bisher üblichen Getränken statt acht nun 25 Cocktails an.“

Zudem gebt es drei verschiedene Gläsergrößen – unter anderem bis zu eineinhalb Litern: „Wir wollen uns da auch ein wenig von anderen Bars abheben“, sagt David Wickborn. „Jetzt sind wir eben kein Club, keine Tanzbar – aber eine Bar.“ Corona treffe das Sharks doppelt: „Weil wir im vergangenen Jahr einen Wasserschaden hatten und in diesem Jahr renovierten, mussten wir insgesamt vier Monate schließen – das ist hart.“ Die Betreiber hoffen nun auf viele Gäste, um gemeinsam das Beste aus den jetzigen Gegebenheiten zu machen.

Gibt es bald eine Perspektive für die Clubs in MV? Der FDP-Abgeordnete Hagen Reinhold hatte sich bereits dafür ausgesprochen, dass Mecklenburg-Vorpommern Testregion für die Öffnung der Clubs in der Corona-Krise wird. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in MV hat dafür bereits eine Task-Force eingesetzt. Wiebke Wolf, Stellvertretende Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums, bestätigt: „Es gab zum Thema Clubs und Livespielstätten ein erstes Treffen zwischen Vertretern der Kulturszene sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.“ Thematisch ginge es dabei um Voraussetzungen und Möglichkeiten, Lockerungsmaßnahmen beispielsweise für Clubs zu ermöglichen, berichtet Wolf. Clubbetreiber, wie Witzan Schmidt vom LT-Club Rostock, erarbeiten und überarbeiten dafür derzeit Konzepte. Diese sollen in einem nächsten Treffen besprochen werden, heißt es bei dem Ministerium in Schwerin. So wären Tanzveranstaltungen möglicherweise ab September wieder möglich.

Spendenaktion im Internet

Christian Lemmer ist der Vorsitzende des Landesverbandes für Clubs und Livespielstätten in MV (Kulturwerk). Das Netzwerk hatte sich kurz vor der Corona-Krise 2020 gegründet, um die regionalen Clubs miteinander zu vernetzen. Dafür wurde auch eine Crowdfunding-Spendenaktion ins Leben gerufen. Aber auch dies sei nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, meint Lemmer.

Seit dem 13. März kann für den Erhalt der Clubs auf betterplace.me gespendet werden. Der Verbund mit über 20 Kultureinrichtungen in MV hat das Ziel von 100 000 Euro angestrebt. Etwa zehn Prozent davon sind bisher zusammengekommen.

Von Sabine Hügelland und Gina Henning