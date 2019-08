Bad Doberan

Cornelia Puls sitzt der Schrecken über die Regenflut von Bad Doberan am vergangenen Mittwoch immer noch in den Gliedern. „Ich habe alles verloren“, sagt sie traurig und ist doch froh, dass ihrer Fee nichts passiert ist. „Alles andere kann man ersetzen“, betont die 59-Jährige.

Die zweijährige Hündin war allein zu Hause, als die Flut kam. Frauchen war gerade mit ihrer Enkelin „beim Aldi oben“ einkaufen gewesen: „Wir kamen da nicht raus – kein Handynetz, nichts“. Sie hätte nur um Fee gebangt, die schließlich ein Bekannter noch rechtzeitig von der schwimmenden Couch im Souterrain an der Goethestraße rettete. Alles andere ist verloren: „Der Gutachter war schon da und hat den Totalschaden bestätigt. Ich hatte alles neu, etwa seit anderthalb Monaten.“ Auch W-LAN hätte sie einrichten lassen – dazu hatte es vom Anbieter einen Fernseher gegeben, erzählt Cornelia Puls und ergänzt: „Mein Sohn, der hinten raus seine Wohnung hat, ist ebenso schlimm dran – er hatte über einen Meter Wasser in der Stube. Der Hof sah ja aus, wie ein Schwimmbad. Und noch eine andere Familie in unserer Straße hat es besonders hart getroffen.“

Cornelia Puls, Flutopfer: „Ich habe alles verloren.“ Quelle: Thomas Hoppe

Derzeit ist die Frührentnerin bei einem guten Bekannten untergekommen, ihr Sohn habe auch eine Bleibe für den Übergang. „Nun ist die Frage, zahlt meine Versicherung oder zahlt sie nicht? Ich bin nur auf die Hilfe anderer angewiesen.“

Obwohl die Unwägbarkeiten ihrer Zukunft die Frau sichtlich belasten, sagt sie: „Daumen hoch! Echt – eine super Reaktion“ und meint damit den Bad Doberaner Bürgermeister Jochen Arenz. „Er war sofort vor Ort. Aber was Doberan für alle Fälle haben muss, sind zwei, drei Notwohnungen. So was muss da sein!“

Darüber was, vor allem gemacht werden muss, damit solche Hochwasser nach Starkregen in der Münsterstadt bald der Vergangenheit angehören, beratschlagten am vergangenen Freitagmittag rund 60 Bürger und Experten öffentlich im Rathaus.

„Wir haben die Probleme straßenweise aufgenommen – so habe ich jetzt für jede betroffene Straße einen Ansprechpartner. Das Nächste sind Treffen vor Ort mit Vertretern des Zweckverbandes und des städtischen Bauhofs. Für jede Straße soll konkret geguckt werden. An der Lessingstraße hat es zum Beispiel eine bauliche Veränderung gegeben – da muss man ansetzen“, erklärt Bürgermeister Jochen Arenz. Er verweist zudem darauf, dass es früher für die Stadt große Ausweichflächen gegeben habe und jetzt werde geschaut, ab man diese Polder wieder reaktivieren könne. Sicher ist der Rathauschef, dass die Versiegelung der Stadt „massiv dazu beigetragen“ habe, dass die Hochwasserproblematik größer geworden sei. Man werde bei Bad Doberans Neubaugebieten wohl mehr Vorgaben machen müssen. In Bremen darf zum Beispiel die Versiegelungsfläche nicht mehr 60, sondern nur noch 40 Prozent umfassen.

Am Samstag lief zudem eine kurzfristig anberaumte Sperrmüll-Sammelaktion für alle von der Flut betroffenen Haushalte. Die drei bereitgestellten Container in der John-Brinckman-Straße, der Thünenstraße und am Markt wurden unterschiedlich stark genutzt. Vielen Betroffenen kam entgegen, dass Mitarbeiter von Veolia auf ihre freie Zeit verzichteten und mit zwei Müllpressfahrzeugen avisierte Adressen anfuhren, wo der Starkregen für viel Müll gesorgt hatte.

„Das habt ihr alles gut organisiert“, sagt die Bad Doberanerin Katy Hoffmeister zum Bürgermeister und den Bauhofmännern auf dem Markt. Das Regenhochwassers hat auch das Grundstück der Landesjustizministerin stark in Mitleidenschaft gezogen: „Aber die Feuerwehren haben echt gut gearbeitet“.

Thomas Hoppe