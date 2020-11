Bad Doberan

„Nimmst du an einem Wettkampf teil, dann sei nicht gar zu siegesgeil. Bist du einem Besseren unterlegen, dann gib es zu – das wär’ ein Segen. Reich ihm die Hand und gratulier – Fairness ist ein hoch Pläsier!“

Auch wenn ihn durchaus die Nachrichten über Noch-US-Präsident Donald Trump interessieren, wie er erzählt, mit diesem längst gedruckten Vers hat der Bad Doberaner, Dr. Theodor Nebl, nicht die Gegenwart reflektiert, sondern auf ein Märchen reagiert – nämlich auf „Die drei Brüder“ von den beiden Gebrüdern Grimm.

Anzeige

Denn der einstige Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Rostocker Universität mit Doktortiteln sowohl in Wirtschaftswissenschaft, wie auch in Pädagogik, hat rund die Hälfte der insgesamt rund 200 von Jacob und Wilhelm Grimm gesammelten Märchen nachgereimt, statt nur nacherzählt und ihnen stets eine Moral der Geschicht’, manchmal auch mehrere, in Versform folgen lassen.

Kinder wollten Zu-Bett-Geh-Geschichten, die Enkel Frühstücksunterhaltung

„Wer in die Rente geht und sich nicht überlegt, was er dann machen will, ist übel dran“, schätzt der Ruheständler ein und unterstreicht: „Ich brauche was, wo mein Kopf gebraucht wird. Märchen sind für Groß und Klein, so war es stets, so wird es immer sein!“

Auf die Idee mit den Märchen-Reimen hätten ihn seine Kinder und Kindeskinder gebracht. Zunächst erzählte Papa Nebl seinen davon begeisterten fünf Kleinen beim Zu-Bett-Gehen Märchen in Schüttelreimen und dann las der Großpapa auf Wunsch seiner sechs Enkel zu Ferien-Frühstückszeiten aus seinen seit 2013 gedruckten märchenhaften Büchern vor.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Werteerziehung steht doch immer wieder auf der Tagesordnung – und wie kann man Werte vermitteln?“, fragt Dr. Theodor Nebl heute und setzt das fort: „Indem man sagt, komm setz’ dich jetzt mal hin und ich werde dir sagen, was Werte sind, wonach du zu leben hast?“

„Wenn ich aber einem Kind so ein Märchen vorlese und dann noch eine Moral dranhänge... Ich habe das für gut gehalten und deshalb habe ich es so gemacht“, blickt er mit seiner Antwort ein paar Jahre zurück. Zudem erinnert er sich an seine Kindheit, als er den Inhalt des einzigen Märchenbuchs, das er besessen haben soll – „Wurzel Wichtleins Abenteuer“ – auswendig kannte. Die Geschichte war von Gretl Hotze in Reimen verfasst worden! Nebl-Reime gab es auch während seiner Institutszeit – für die Kollegen zu Geburtstagen, zum Frauentag...

Zahlreiche Buchmanuskripte

Von Dr. Theodor Nebl gereimte und von Uta Ehlers illustrierte Märchen der Gebrüder Grimm und Alexander Wolkows. Quelle: Thomas Hoppe

Und der heute 71-Jährige lässt nicht locker, modelt in seinem Arbeitszimmer derzeit drei bis vier Stunden täglich Irische Märchen in Verse um. Im Regal stehen zudem zahlreiche Ordner mit „fertiggestellten“ Buchmanuskripten voller „schöner Märchen aus aller Welt“ – darunter viele Klassiker – und ein besonders dickes Exemplar mit den „schönsten“ Teilen des Decamerone von Giovanni Boccaccio – natürlich auch gereimt.

„Ich habe viel Vorlauf. Ob diese Bücher allerdings je erscheinen werden, weiß der Henker. Ich habe nur ein Team“, sagt der ideenreiche Poet und bezieht sich damit ausdrücklich dankbar auf seine ersten Kritiker – die Ehefrau – die beiden Kröpeliner Karin und Berthold Wendt, die die handschriftlichen Niederschriften von Theodor Nebl zur Druckreife bringen, sowie die Bad Doberaner Grafikerin Uta Ehlers, die die Nebl-Bücher illustriert.

Lesen Sie auch

Mit Hochachtung spricht der Bad Doberaner über seine erste und bislang einzige Verlegerin, Angelika Bruhn (BS-Verlag Rostock). Vor ihrer damaligen Zusage hätte er 30 Verlage letztlich erfolglos abgeklappert. Seit dem BS-Ende im Februar erscheinen die Nebl-Bücher beim Dienstleister „ Books on Demand“.

Es gehe ihm stets auch darum, das ursprüngliche Märchen darzustellen, betont der Autor und bedauert, dass viele Filme, die gerade zu Weihnachten laufen und sich auf Märchen der Gebrüder Grimm beziehen, eigentlich nichts mehr mit den Originalen – also auch nicht mit dem kulturellen Erbe – zu tun hätten. Neben dem Erhalt dieses Erbes gehe es ihm auch um die Deutsche Sprache: „Genitiv und Dativ sind doch was Schönes – auch in der OZ.“

Selbst über das Politikgeschäft reimt sich Dr. Nebl gern etwas zusammen und baut dann seine Gedanken zur möglichen Erbauung der Leser in die Geschichte ein. So vermutet er in Versen, dass ein Prinz auch „die hohe Schule der Politik“ besucht, wo er unter anderem lernt, „über das Was zu reden, wenn man vom Wie nichts weiß – nichts durchzusetzen ist dafür der Preis. Auch das aalglatte Lächeln steht auf dem Programm, das man immer dann aufsetzen muss, wenn man nicht mitreden kann. Dieses Lächeln ist leicht zu erkennen, weil der Mund allein nur lacht, das Lächeln es aber nicht bis hoch zu den Augen schafft.“

Von Thomas Hoppe