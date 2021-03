Bad Doberaner eröffnet Laden mitten in der Pandemie

Bad Doberan

An das zurückliegende Jahr wird sich Detlef Wegner gewiss noch lange erinnern. Weil es für ihn auch eine ganz besondere Zeit gewesen ist. Als das gesellschaftliche Leben im März 2020 im ganzen Land völlig zum Erliegen kam und die Menschen die eigene Wohnung nur noch verließen, um zur Arbeit zu fahren oder um einzukaufen, führte er als Inhaber den Edeka-Markt in Bad Doberan und musste viel mit den Kunden diskutieren. Neun Monate später eröffnete er seinen Kaufmannsladen am Markt.

März/April 2020: Es war die Zeit, als Toilettenpapier und Teigwaren heiß begehrt waren und von vielen Kunden in großen Mengen gekauft wurden. Detlef Wegner erinnert sich noch gut daran, wie er vor dem Markt mit Kunden sprach, an deren Vernunft appellierte, auch wenn es darum ging, möglichst nicht in Gruppen einzukaufen. „Nicht alle waren einsichtig“, sagt Wegner. Um durchzusetzen, dass Kunden einzeln den Laden betreten, wurde zwischenzeitlich sogar ein Wachdienst vor dem Markt postiert.

Thüringen statt Ausland

Als einschneidendes Erlebnis beschreibt der Unternehmer die Zeit im April und im Mai, als sich keine Urlauber mehr in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten durften. „So etwas habe ich in 30 Jahren, in denen ich in der Branche tätig bin, noch nie erlebt. Wie es sein wird, ohne Urlauber klarzukommen, dazu hatten wir keine Vergleichsmöglichkeit. Und natürlich haben wir das auch bei den Umsätzen gemerkt. Denn Urlauber steuern einen erheblichen Anteil zum Umsatz – auch in einem Lebensmittelmarkt – bei“, weiß der Geschäftsmann.

Privat hatte er dann im Sommer etwas umplanen müssen. Wegen der unsicheren Infektionslage in anderen Ländern fiel die geplante Wohnmobiltour ins Ausland aus. Detlef Wegner und seine Lebensgefährtin machten Urlaub im Inland. „Wir sind nach Thüringen gereist und hatten dort einen wunderschönen Urlaub“, berichtet der 64-Jährige. Dass die Infektionszahlen im Herbst dann wieder anstiegen und sich ein erneuter Lockdown anbahnte, hielt das Paar aber nicht davon ab, einen schon länger gehegten Plan in die Tat umzusetzen.

Neueröffnung im Dezember

Mitten in der Doberaner Innenstadt sollte ein neues Geschäft entstehen, ein Kaufmannsladen im stylischen Ambiente mit Waren, die überwiegend von Erzeugern aus der Region stammen. „Ganz so, wie wir es mit der Eröffnung geplant hatten, ging es dann doch nicht. Die verzögerte sich um vier Wochen. Lieferanten hatten wegen Corona Probleme, uns zu beliefern.“ Zum 1. November wurden dann die Mitarbeiter für den neuen Laden eingestellt, gewiss eine Seltenheit mitten in einer Pandemie.

Den Edeka-Markt am Stadtrand hatte Detlef Wegner an seine Tochter übergeben. So war der Weg für den Neuanfang geebnet. Der Eröffnungstermin für das neue Geschäft am 5. Dezember hat dann auch noch gut gepasst. In Bad Doberan fand an dem Tag ein vorweihnachtlicher langer Einkaufssamstag statt, zu dem Kunden aus der gesamten Region in die Münsterstadt strömten. Vor dem Geschäft bildeten sich lange Warteschlangen, fast wie zu DDR-Zeiten.

Inzwischen läuft auch das normale Tagesgeschäft im Laden gut. Nur Urlauber sind immer noch selten in der Region. Die werden das neue Geschäft in Bad Doberan aber sicher auch noch entdecken. Denn auch, wenn Detlef Wegner seinen Traum verwirklichen und die Krise ihm wenig schaden konnte, wünscht er sich eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität.

Von Rolf Barkhorn