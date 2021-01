Bad Doberan

Großes Engagement in kleinen Flaschen: Miriam Klacek und Tim Fahrion aus Bad Doberan produzieren in Handarbeit Ginger-Ale-Essenzen. „Es ist ein Herzensprojekt“, sagt Tim Fahrion. Das Paar hat erst im vergangenen Sommer damit angefangen. Inzwischen stellen sie etwa 200 Flaschen im Monat her, auch die Etiketten kleben sie alle von Hand auf.

Tim Fahrion machte eine Ausbildung als professioneller Barkeeper an einer speziellen Schule in Berlin. „Dabei ist mir aufgefallen, dass viele Bartender ihre Zutaten selbst herstellen“, sagt er. „Das reicht von selbst gebrannten Spirituosen bis hin zu selbst angebautem Obst.“ Zu jedem Produkt gebe es eine hochwertigere Alternative. Was ihm aber nie untergekommen sei, sei ein zu 100 Prozent handgemachtes Ginger Ale. Das wollten Tim Fahrion und seine Freundin ändern. „Wir haben tischeweise Gläser mit Wasser aufgestellt und rumprobiert.“

Anzeige

Hier gibt es „Ginger & Fred“ In fünf Sorten gibt es die „ Ginger & Fred“-Essenzen derzeit: Sanddorn, Minze, Spicy, Ananas und Zimt, das jedoch nur zur Weihnachtszeit erhältlich war. Die Sorte Schwarzwalds Kirsche ist in Planung. Die 100-Milliliter-Flasche kostet jeweils 7,90 Euro. Sie ist unter anderem erhältlich auf www.gingerandfred.de Grundzutaten der Ginger-Ale-Essenzen sind Zucker, Zitronensaft und Ingwer

Immer wieder hätten die beiden Freunde und Familie probieren lassen. „Irgendwann hat es allen geschmeckt“, sagt Miriam Klacek. Die Grafikdesignerin gestaltete die Etiketten der Flaschen, die es seit Juli zu kaufen gibt. Derzeit sind sie in ausgewählten Feinkostläden wie dem Kaufmannsladen am Markt in Bad Doberan erhältlich. „Der Vertriebsweg Bar fällt wegen Corona gerade komplett weg“, sagt Tim Fahrion. „Das tut schon weh.“

Für Cocktails und Kuchen

Aber die Verbraucher müssten trotzdem nicht auf ihre Cocktails verzichten. „Dadurch, dass es eine Essenz ist, mixt man es sich selbst. Das kann man auch zu Hause machen“, sagt Miriam Klacek. Eine 100-ml-Flasche reicht nach Angaben der Hersteller für drei bis vier Getränke. Die Essenzen seien jedoch vielseitig einsetzbar. „Neulich hat jemand unsere Zimt-Essenz zum Backen von Zimtschnecken benutzt“, sagt Tim Fahrion. Die Rückmeldung der Kunden sei bisher durchweg positiv – auch von Leuten, die sonst kein Ginger Ale mögen. „Das hat uns selbst überrascht. Aber ein Ginger Ale schmeckt komplett anders, wenn die Natur es macht“, sagt Tim Fahrion.

Lesen Sie auch: Trotz Corona: Auf diese Veranstaltungen hofft Kühlungsborn für die Saison 2021

„ Ginger & Fred“ haben sie ihr Produkt genannt. „ Ginger“ ist das englische Wort für Ingwer. Außerdem ist es der Vorname der Schauspielerin Ginger Rogers, die gemeinsam mit ihrem Partner Fred Astaire in den 30er-Jahren ein weltberühmtes Leinwand-Tanzpaar bildete. Deshalb passt der Name nach Ansicht der Jungunternehmer gut in die Bar-Szene.

Derzeit gibt es fünf Sorten der „Ginger & Fred“-Ginger-Ale-Essenzen. Eine weitere ist in Planung. Quelle: Cora Meyer

„Wertschätzung gegenüber dem Lebensmittel “

Absolut modern hingegen ist ihre Philosophie. Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig, Regionalität und Wertschätzung gegenüber dem Lebensmittel. Deshalb stehen die beiden auch selbst am Topf. Hinein kommt unter anderem Apfelsaft vom Bauern aus der Region und Minze aus dem eigenen Garten, je nach Sorte der Essenz. „Wir kaufen so regional wie möglich ein“, sagt Tim Fahrion. Es ist für beide ein Vollzeitjob geworden. „Ich bin 24 Stunden am Arbeiten“, sagt Tim Fahrion, „zumindest in Gedanken“. Er und seine Freundin bauen sich gerade einen zweiten Standort in Baden-Württemberg auf. Von dort kommen sie ursprünglich, wohnen jetzt aber in Bad Doberan. „Wir haben die Ostsee lieben gelernt“, sagt Tim Fahrion, der hier in der Gastronomie tätig war. „Hier vergeht die Zeit irgendwie anders.“

Bevor er seine Begeisterung für Getränke entdeckte, war Tim Fahrion als Einzelhandelskaufmann tätig. „Die Obst- und Gemüseabteilung habe ich geliebt“, sagt er. Nun könne er seine Leidenschaft für Lebensmittel und Getränke miteinander verbinden. Begonnen hat die Ginger-Ale-Produktion in der heimischen Küche. „Aber natürlich wird nicht mit privaten Töpfen gekocht“, sagt Miriam Klacek. „Das ist alles voneinander getrennt.“ Außerdem haben die beiden eine kleine Abfüllanlage angeschafft. Nun soll das Unternehmen wachsen – organisch nach und nach. „Alles, was reinkommt, wird wieder investiert“, sagt Miriam Klacek. Für „ Ginger & Fred“ hat Tim Fahrion seinen Job aufgegeben, Miriam Klacek ist noch als Inneneinrichterin tätig. „Wir sind dankbar, dass es so gut läuft“, sagt Tim Fahrion. „Hier steckt alles drin.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie hoffen, von den Standorten in Baden-Württemberg und Bad Doberan aus bald die ganze Republik beliefern zu können. Doch das Wachstum hat für die beiden auch Grenzen. „Die Marke lebt davon, dass das Produkt handgemacht ist, von der Regionalität und davon, fair behandelte Lieferanten zu haben. Das könnte bei größeren Aufträgen irgendwann nicht mehr mit der Firmen-DNA vereinbart werden.“

Von Cora Meyer