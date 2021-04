Bad Doberan

Die Waldstraße, der Brodhäger Weg und der Töpferberg in Bad Doberan sollen in diesem Jahr saniert werden. Davon können viele Bad Doberaner profitieren. Denn mit dem Ausbau der Waldstraße soll endlich auch der Citybus öfter den Friedhof anfahren können. Bisher war die Waldstraße für die großen Busse zu eng bemessen. Jetzt wird an der Kreuzung Waldstraße/Friedhofsstraße Platz geschaffen, damit der Bus um die Ecke kommt. Der Kurvenbereich wird auf 6,50 Meter aufgeweitet.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt war die Planung für den Ausbau und die städtebauliche Erneuerung der Verkehrsanlagen wie Fahrbahn, Parkflächen, Gehweg und Straßenentwässerung vorgestellt worden. Mit Blick auf die Versiegelung von Flächen wiesen mehrere Ausschussmitglieder darauf hin, dass das Niederschlagswasser sehr genau mitbetrachtet werden müsse.

Starkregen 2019: Markt war überflutet

Grund: Das Wasser von Waldstraße, Baumstraße, Neue Reihe und Co. fließt Richtung Markt. Hier war die Kanalisation beim Starkregen Ende Juli 2019 jedoch überlastet. Das Wasser sprudelte aus den Gullideckeln. Daher sollte bei der Sanierung darauf geachtet werden, dass so viel Niederschlagswasser wie möglich in der Waldstraße, im Brodhäger Weg und Töpferberg versickern, appellierten die Ausschussmitglieder. Der Planer wollte sich darauf bezogen die Planungen noch einmal ansehen und mit dem Zweckverband Kühlung Kontakt aufnehmen.

Die Stadtvertreter entscheiden in ihrer Sitzung am 26. April über den Ausbau und die Neugestaltung der drei Straßen. Der Ausbau der Waldstraße umfasst 278 Meter, der Töpferberg 200 Meter. Die Waldstraße ist als Einbahnstraße bis zur Einmündung des Brodhäger Weges vorgesehen, informiert die Gesellschaft für Stadterneuerung und Ortsentwicklung Mecklenburg mbH (GSOM) als Sanierungsträger der Stadt in einem Schreiben, das als Anlage der Beschlussfassung beiliegt. 53 Stellplätze für Autos, davon zwei behindertengerechte am nördlichen Friedhofseingang, seien geplant.

In der Straße Töpferberg werden die Parkbuchten nicht ausgebaut. Das Parken sei künftig im Fahrbahnbereich ausschließlich auf der westlichen Fahrbahnseite erlaubt. Im Knotenbereich der Baumstraße sei eine Bushaltestelle geplant.

Von Anja Levien