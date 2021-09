Bad Doberan

Den Marktplatz besser nutzen, eine Schwimmhalle bauen oder den Radweg an der Dammchaussee verlängern: Die Bürger von Bad Doberan haben mehrere Vorschläge an Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) geschickt, was dieser in den Doppelhaushalt 2022/23 aufnehmen soll. In diesem wird festgelegt, für was die Stadt Geld ausgibt, welche Einnahmen und Ausnahmen sie hat. Einige Vorschläge hat die Stadt bereits in Umsetzung.

86 Hinweise in den sozialen Medien, 17 Mails und 3 Briefe haben Jochen Arenz nach seinem Aufruf erreicht. „106 Rückmeldungen, das ist super“, sagt der Rathauschef und zeigt sich beeindruckt von den Vorschlägen. Diese seien aus allen Bereichen. „Die Bürger haben sich viele Gedanken gemacht.“

Marktplatz besser nutzen

Was viel genannt wurde, sei der Markt. „Es wurden Verschönerungen vorgeschlagen, ein Springbrunnen, aber auch die Fläche als Parkplatz zu nutzen“, erläutert Jochen Arenz. Die angespannte Parksituation in Alt- und Innenstadt hätten ebenso mehrere Bürger angesprochen. Ein Vorschlag sei gewesen, bei Neubauten eine Tiefgarage einzuplanen.

Oft sei auch die Mollistraße erwähnt worden, die als vernünftige Fußgängerzone gestaltet werden solle. Als solche ist sie per Schild ausgewiesen. Doch immer wieder fahren dort auch tagsüber Autos und parken am Straßenrand. Hinzukommt, dass die Straße baulich für Rollstuhlfahrer oder Familien mit Kinderwagen nicht sehr attraktiv ist, da Kopfsteinpflaster und Bordsteine Hindernisse darstellen.

Der Markt in Bad Doberan ist nur am Markttag belebt. Die Bürger wünschen sich eine Veränderung. Quelle: Anja Levien

Die Stadtvertretung hat die Fußgängerzone bereits mehrfach diskutiert und auch ins Mobilitätskonzept aufgenommen. „Wir wollen nächstes Jahr einen Planer für die Mollistraße beauftragen“, kündigt Jochen Arenz an. „Der soll gucken, wie man sie gestalten kann. Da muss es bei den Schildern eine Veränderung geben und auch baulich.“

Weitere Vorschläge: Tempo 30 für die gesamte Stadt, ein Hautarzt solle sich ansiedeln, ein Zuschuss der Stadt für Stoffwindeln, um die Umwelt zu entlasten, eine Mensa für die Lessingschule, Kampschule und das Gymnasium, eine Schwimmhalle oder eine DHL-Packstation. Die Deutsche Post hat Interesse daran, in Bad Doberan eine Packstation aufzustellen, bisher aber keinen geeigneten Standort gefunden.

Wunsch: Citybus bis nach Stülow

„Eine neue Kita haben mehrere als Wunsch geschrieben“, zählt Arenz weiter auf. Auch der Ausbau des Citybus sei ein weiterer Wunsch einiger Bürger. Das Netz der Haltestellen solle erweitert und Haltestellen mit Sitzen ausgestattet werden. „Der Citybus solle zum Beispiel bis Stülow fahren. Auch die Zeiten sollen attraktiver werden.“

Sehr häufig sei auch der Fahrradweg Dammchaussee genannt worden, den die Stadt schon seit einigen Jahren bis zur Allee-Apotheke verlängern möchte. „Da sind die Ausschreibungen jetzt raus“, sagt Arenz. Firmen können sich jetzt um die Aufträge bewerben.

Kritisiert worden sei die Toilettensituation in der Innenstadt und der Zustand vieler Bürgersteige. Auch ein Fußgängerüberweg bei Norma über die Nienhäger Chaussee lag einigen am Herzen. „Da haben wir schon mit dem Landkreis gesprochen, ob hier eine Ampel oder ein Kreisverkehr hin kann.“ Das würde laut Arenz gehen. „Da prüfen wir finanziell, was geht. Das Anliegen ist berechtigt.“

Doch nicht nur bauliche Anliegen wurden genannt. Auch Bürgertreffen oder Straßenkonzerte wünschen sich einige Bad Doberaner.

Rennbahn kein Thema

Zwei Themen wurden laut Jochen Arenz gar nicht oder kaum erwähnt. „Die Rennbahn hat kein einziger erwähnt.“ Diese möchte die Stadt in den kommenden Jahren zu einem multifunktionalen Veranstaltungsgelände entwickeln.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das Thema Umwelt oder Baumpflanzungen sei kaum vorgekommen. Bis auf den Wunsch nach Nestschaukeln auf den Spielplätzen sei auf diese nicht weiter eingegangen worden. „Das zeigt mir, dass wir die Spielplätze in Ordnung gebracht haben“, so Arenz. In den vergangenen beiden Jahren waren viele Spielgeräte neu aufgestellt worden.

Die Vorschläge sollen jetzt zusammengefasst werden. „Wir machen eine Haushaltsrunde mit den Stadtvertretern und sachkundigen Einwohnern, da werde ich die Bürgerwünsche vorstellen“, so Jochen Arenz.

Wichtig sei auch ein Kassensturz. Denn der Neubau eines Schulgebäudes für die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg und der Neubau eines Hortgebäudes neben der Lessinggrundschule würden die Stadt acht Millionen Euro kosten. Der Doppelhaushalt soll in der Novembersitzung der Stadtvertretung beschlossen werden.

Von Anja Levien