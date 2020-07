Bad Doberan

Wasseradern können Schlafprobleme bereiten, das ist inzwischen auch nachweisbar. „Es gibt Belastungszonen, in denen Energien gebunden existieren, die körperliche Beschwerden auslösen können“, sagt Antje Hoppe. Dabei könne es sich auch um ehemalige Ritual- oder Kampfplätze handeln, auf denen ein Haus gebaut wurde. „In der Erde bleiben alle Energien aus allen Zeiten gespeichert. Dadurch können sie sich noch heute negativ auf Menschen und Tiere auswirken und die Lebensqualität beeinflussen“, sagt sie.

Antje Hoppe arbeitet geomantisch und ist spezialisiert auf energetische Haus- und Grundstücksreinigungen. „Nach einer energetischen Reinigung fühlen sich die Bewohner sichtlich wohler, Ruhe und Harmonie sind häufig ein deutliches Zeichen davon“, konnte die Bad Doberanerin feststellen. Die Heilerin wohnt mit ihrem Mann und den beiden Kindern im Herzen der Münsterstadt, wo sie auch ihre Praxis „EinsSein“ 2019 eröffnete. Ihre Schwerpunkte sind Heilbehandlungen mit geistigem Heilen, energetische Reinigung und Harmonisierung von Wohnräumen und Grundstücken.

Anzeige

Neue Richtung durch ein Schlüsselerlebnis

Antje Hoppes Lebensweg verlief anfangs in eine andere Richtung – bis die 49-Jährige 2008 ein Erlebnis hatte, durch das sie den Zugang zu alternativen Heilmethoden fand. Die junge Frau arbeitete zu diesem Zeitpunkt in einer Apotheke als Pharmazeutisch Technische Assistentin. Danach begann sie, sich intensiv mit alternativen Heilmethoden zu beschäftigen.

Weitere OZ+ Artikel

„Ich war weiter auf der Suche nach Lehrern und einer neuen Lebens- sowie Arbeitsweise.“ In diesem Zusammenhang entdecke Antje Hoppe den Autor, Dipl.-Psychologen, Baubiologen und Journalist Rüdiger Syring. Bei ihm absolvierte sie eine Clearingausbildung. Es folgten noch mehr Weiterbildungen im Bereich alternativer Heilmethoden und eine Ausbildung zum geistigen Heilen an der „Hamburger Schule für geistiges Heilen“ von Anneliese Flachsmeier.

„Dann entdeckte ich ätherische Öle von Young Living für mich.“ Heute schwört Antje Hoppe auf diese Öle, die schon vor 6000 Jahren angewandt wurden. Der Ursprung findet sich in Ägypten. „Sie besitzen harmonisierende Effekte auf unser physisches, emotionales, mentales und spirituelles Wohlbefinden und stärken somit die gesunden Körperfunktionen“, sagt Antje Hoppe.

Ergänzung zur Schulmedizin

Das Interesse für alternatives Heilen war geweckt, so schloss sie eine Ausbildung im Bereich Geomantie an, die sich mit Energetischer Reinigung und Harmonisierung von Haus und Grundstücken befasst. In Ihrer Praxis arbeitet sie auch mit Klangschalen. „Die Welt ist Klang –der Mensch ist Klang. Klangschalen wirken entspannend und harmonisierend. Gerät der Mensch aus dem Gleichgewicht, beeinträchtigt es unter Umständen sein Wohlbefinden sehr.“

Die Klangschalen unterstützen den Körper sanft und bringen ihn wieder in die Mitte. „Meine Erfahrungen zeigen, dass alternative Heilmethoden eine wunderbare Ergänzung zur Schulmedizin sind. Alternative Heilmethoden können eine gute Unterstützung sein, um die Selbstheilungskräfte im Körper zu aktivieren.“

Kontakt: antjehoppe@einssein-praxis.de

Von Sabine Hügelland