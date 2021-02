Bad Doberan

Die Kugel rollt zwar nicht mehr, aber die ehemalige Keglerin Ella Pentzin, ist immer noch sportbegeistert. Am 21. Februar wird Elli, wie sie nur genannt wird, 100 Jahre alt. Und jeden Tag durchforstet sie die OSTSEE-ZEITUNG nach den neuesten Sportnachrichten.

„Ich hatte ein schönes Leben“, sagt sie. „Auch wenn ich alles erlebte, wie die Inflation, die Weltwirtschaftskrise, dann den Zweiten Weltkrieg“, sagt sie und sieht nachdenklich aus. „Ein Jahr sei ein Jahr, ein Tag ein Tag. Ich hatte nur Höhepunkte in meinem Leben und lebe ein erfülltes Leben. Ich bin zufrieden“, so Elli Pentzin. „Nie hätte ich gedacht, 100 zu werden, aber ich habe auch nicht darüber nachgedacht“, sagt sie. Fit hält sie sich mit dem Lösen von Kreuzworträtseln.

An den Strand zum Baden auch mit 100 Jahren

Noch immer besitzt Elli Pentzin einen Strandkorb am Strand von Heiligendamm. „Aber es ist ja für mich so schwierig geworden, dort hinzukommen“, sagt sie. Im Sommer steigt die agile Seniorin immer noch gern in die Fluten. Wasser ist ihr Ein und Alles. „Ich bin viel gereist, vor allem in der Mittelmeerregion.“ Dort sei sie allerdings nicht baden gegangen. „Ich kannte ja den Untergrund nicht und die Wellenbewegung ist auch anders.“

Ihren Geburtstag begeht sie im engsten Familienkreis, soweit die Pandemie es zulässt. Gern hätte sie größer gefeiert, aber sie findet sich damit ab. So ist Elli Pentzin eben.

Ende der 40er Jahre mit Kegeln begonnen

1948 begann ihre Leidenschaft für den Präzisionssport Kegeln, dem sie bis 6. August 1977 aktiv treu blieb. Kegeln sei, als sie damit begann, noch ein Elitesport gewesen, wo man Netzwerke knüpfte. Doch Elli Pentzin war vor allem neugierig auf diesen Sport, der sie dann packte. Sie wurde Mitglied in der Sektion Kegeln und war damals die Jüngste. Nun als Jubilarin ist sie die Älteste im Verein.

Anfangs ging die Vereinsarbeit noch von der Freien Deutschen Jugend aus, später nannten sich die Kegler „Sturmvogel“, dann Aufbau, Lok Doberan und nun Doberaner SV. Viele Medaillen heimste sie in Punktspielen und Meisterschaften ein. In der Bezirksmeisterschaft belegte sie einen zweiten und einen dritten Platz.

Erste Medaillen waren aus Pappe

„Aus Materialnot waren die ersten Medaillen nur aus Pappe“, erinnert sie sich. 1993 stieg sie aus dem Vorstand in ihrem Bad Doberaner Sportverein 90 aus, dem sie seit Ende der 60er Jahre als Kassenwartin angehörte. „Früher mussten die Mitglieder zu Elli nach Hause kommen und ihre Mitgliedsbeiträge entrichten. Sie passte akribisch auf, dass auch jeder pünktlich in die Vereinskasse zahlte. Sie nahm ihre Aufgabe sehr ernst und jeder Sportler zollte ihr großen Respekt“, sagte Kerstin Kothke, Geschäftsstellenleiterin in Doberan sowie Vereinssportlehrerin. Nun ist Elli Pentzin Ehrenvorsitzende.

Elli Pentzin freut sich immer auf den Wochenmarkt

Jede Woche freut sich die Seniorin darauf, mit ihrer Nichte aus Kröpelin zum Doberaner Wochenmarkt zu fahren. Der Fischstand ist immer Anlaufpunkt und auch Gemüse muss mit in den Einkaufskorb. Denn Elli Pentzin lebt gesund und deshalb ist sie auch noch geistig topfit. Viele Leute kennte sie dort mittlerweile, doch aus ihrer Sportmannschaft, „da lebt leider niemand mehr“, sagt sie etwas traurig.

Weil sie die vielen steilen Stufen in ihr Zuhause nicht mehr laufen konnte, zog Elli Pentzin 2018 ins betreute Wohnen, Pflegezentrum Katinka Launert. Es sei ein schönes Zuhause. Ihre Familie, vor allem der Bruder, kümmert sich sehr um sie. „Ich weiß das sehr zu schätzen“, betont Elli Pentzin.

Immer Buchhalterin gewesen

In ihrer Wohnung blühen Orchideen, ihre Lieblingsblumen. An ihrer Urkunde, die sie 1937 zur Konfirmation erhielt, hängen Medaillen aus ihrer aktiven Kegelzeit. Beruflich und auch privat blieb sie ihrer Arbeit als Buchhalterin immer treu.

1935 bis 45 waren die Ernst Heinkel Flugzeugwerke ihr Arbeitgeber. Nach dem Krieg arbeitete sie unter anderem in der Doberaner Möbelfabrik, bei der Bauern-Bank, im Lebensmittelbetrieb, vier Jahre in der Forstschule und zuletzt in einem Doberaner Hoch-und Tiefbaubetrieb. Als Kassenwartin war sie auch in der Doberaner Kleingartenanlage „Hol-di-ran“ aktiv. Revision machte sie im Deutschen Turn und Sportverein, dem heutigen Kreisvorstand des Deutschen Turn-und Sportbundes. Sie kann auf ein sehr erfülltes Leben zurück- und in ein schönes vorausblicken.

Von Sabine Hügelland