„Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“: Mehr als 30 Vertreter aus Hotellerie, Einzelhandel und Gesundheitswesen aus Bad Doberan und Umgebung haben einen offenen Brief an deutsche Politiker geschrieben. Das Ergebnis vom Bund-Länder-Treffen am Mittwoch reicht ihnen nicht aus.

Haben in einem offenen Brief Forderungen an die Politik gestellt (v.l.): Volker Starck, Inhaber Hotel Doberaner Hof, Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan, Martin Schütt, Inhaber Gesundheitszentrum „Schütt und Gerlach“, Dr. Nils Akkermann, Hausarzt in Bad Doberan, Torsten Dunkelmann, Geschäftsführer Dein Ostseeweg GmbH. Quelle: Anja Levien