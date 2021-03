Bad Doberan

Mehrere Themen der Stadtvertretersitzung vom 22. April beschäftigen ab Montag weiterhin die Ausschüsse. Unter anderem soll es eine Grundsatzentscheidung zum Standort Hort/ Schule geben und es wird sich erneut mit dem Flächennutzungsplan (F-Plan) auseinandergesetzt.

Am Montag, 15. März, trifft sich der Finanzausschuss um 18.15 Uhr im Ratssaal, Severinstraße 6. Unter anderem wird hier über die Auftragsvergabe für die Erneuerung des Gehwegs entlang der Thünenstraße sowie die überplanmäßigen Mehrkosten in Höhe von 217 000 Euro beraten.

Zudem geht es um den Zuschussvertrag für die Personalkosten des Kornhausvereins. Der Verein sei laut Beschlussvorlage jährlich auf 45 000 Euro Zuschuss von der Stadt angewiesen. Der bisherige Vertrag war zum Dezember 2019 ausgelaufen, was dem Rechnungsprüfungsausschuss vor Kurzem aufgefallen war.

F-Plan soll zukunftsorientiert werden

Zwei Beschlussvorlagen beschäftigen sich erneut mit dem F-Plan, dessen vierte Änderung die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen hatten. Carsten Großmann (AMU) und Hans-Dieter Kleine (Doberaner Liste) möchten den Aufstellungsbeschluss für die fünfte Änderung des F-Plans vorbereiten. Ein F-Plan solle die nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung der Stadt für die kommenden 10 bis 15 Jahre sicherstellen, heißt es in der Begründung. Immer wieder hatten Stadtvertreter kritisiert, dass der F-Plan nicht zukunftsorientiert sei und immer nur den Gegebenheiten angepasst werde.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits bei der vierten Änderung waren von mehreren Stadtvertretern Punkte genannt worden, die noch nicht berücksichtigt wurden. So sollen beispielsweise am Thünenhof keine Wohngrundstücke entstehen, wie es der jetzige Plan vorsieht. Die UDI hatte gefordert, in Heiligendamm eine Trasse zwischen Parkplatz und Waldkapelle aufzunehmen.

Stadtvertreter Harry Klink (Freie Wähler/ KuSS) möchte mit seiner Beschlussvorlage eine Mehrheit erreichen, dass der F-Plan bezüglich des Baus eines Küstenwanderweges korrigiert wird. Die Stadtvertreter hatten auf ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass dieser im F-Plan bleibe, aber nicht mehr über privates Gelände führe.

Lesen Sie auch: Kehrtwende beim Küstenwanderweg in Heiligendamm

Sommerstrandticket auch für Börgerende?

Mit einer weiteren Beschlussvorlage von Harry Klink soll bei Zustimmung der Bürgermeister beauftragt werden, das Bundeskleingartengesetz in Bad Doberan bezüglich der Öffentlichkeit umzusetzen. Laut Harry Klink seien viele Kleingartenanlage für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, Tore verschlossen.

Mit diesen Themen wird sich auch der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschäftigten. Hier steht ab 18.15 Uhr im Ratssaal unter anderem auch die Prüfung eines Sommerstrandtickets und eines Shuttlebusses zwischen Parkplatz Pferderennbahn und Strand Heiligendamm auf der Tagesordnung. Der Beschlussvorschlag kommt von der Wählergruppe JA. Carsten Großmann und Hans-Dieter Kleine haben bereits einen Ergänzungsantrag eingereicht und möchten die Prüfung auf Börgerende/ Rethwisch erweitern.

Lesen Sie auch: Citybus, Shuttleservice, Parken: Das könnte sich in Bad Doberan ändern

In der kommenden Woche tagen dann am Montag, 22. März, der Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Menschen mit Behinderung und am Dienstag, 23. März, der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. Beide Sitzungen beginnen 18.15 Uhr und finden im Ratssaal statt.

Von Anja Levien