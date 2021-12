Bad Doberan

Ein Foto von Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz ist in einem Profil auf dem Datingportal zweisam.de aufgetaucht. Doch der Rathauschef hat das Profil nicht angelegt. Das Foto stammt vom Wahlkampf. Er heißt dort Greg, ist 52 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und Nichtraucher. „Das finde ich heftig“, sagt Jochen Arenz, der über Bekannte von dem Profil erfahren und ein Screenshot mit seinem Foto zugeschickt bekommen hat. Er fühle sich ein Stück missbraucht.

Doch viel mehr ärgere ihn der Betrug an den Frauen, der da vielleicht hinter stehe. „Es ist Betrug an den Menschen, die Sehnsucht nach einem anderen Menschen haben“, sagt Jochen Arenz. Er gehe davon aus, dass die Leute, die fremde Fotos verwenden, versuchen wollen, an Geld der Nutzerinnen zu kommen.

Datingportal prüft Angaben nicht

Das Datingportal zweisam.de weist in seinen Gemeinschaftsrichtlinien darauf hin: „Seien Sie besonders misstrauisch, wenn Personen, denen Sie noch nie persönlich begegnet sind, Sie um Geld bitten. Denken Sie daran: Betrüger können enorm überzeugend auftreten! Lassen Sie sich nicht täuschen.“

Screenshot von einem Profil auf dem Datingportal zweisam.de, für das das Foto von Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz missbraucht wurde. Quelle: privat

Das Portal richtet sich an Singles ab 50 Jahren und hat nach eigenen Angaben bald eine Million Mitglieder. Ob das Profil von Greg mit dem Bürgermeister-Foto noch existiert, teilt das Unternehmen nicht mit. „Bezüglich der Profildaten können wir an Dritte aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft erteilen“, informiert Tatjana Lisica vom Kundenservice. „Im Fall einer Anzeige können wir nur der Polizei Auskunft zu den im Profil hinterlegten Daten geben.“

Bei einer Registrierung würden Namen, Adresse oder andere persönliche Daten eines Mitgliedes nicht erfasst. Nur das Pseudonym, die E-Mail-Adresse, der Geburtstag, das Wohnland, das Geschlecht, die Postleitzahl, ein Passworts sowie Angaben zum gesuchten Partner müssen angegeben werden. „Zur Aktivierung des Profils wird ein Link an die angegebene E-Mail-Adresse verschickt, eine Verifizierung der anderen Angaben findet nicht statt.“

Das Foto von Jochen Arenz stammt vom Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl von Bad Doberan 2019 und kann leicht im Netz gefunden werden. Eine Anzeige hat Jochen Arenz nicht aufgegeben, „weil es das Profil nicht mehr gibt“. Eine Freundin habe sich registriert und eingeloggt und das Profil nicht gefunden.

Kontrolle im Internet ist schwierig

Einen Fall wie den von Jochen Arenz ist Heinz Müller, der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Mecklenburg-Vorpommern, im Bundesland bisher nicht bekannt. „Aber wir sagen immer, das Internet ist ein schwieriges Feld und versuchen da zu sensibilisieren. Wenn Daten und Fotos im Internet sind, ist es unglaublich schwer zu kontrollieren, ob da Leute drauf zugreifen.“

Über das Portal zweisam.de seien ihm keine negativen Berichte bekannt. „Herr Arenz kann an das Portal einen Hinweis geben und das Bild löschen lassen.“ Beim meisten Missbrauch von Daten im Internet sei nur schwer zu ermitteln, wer dahinterstecke. Bei einem Profil in einem Portal habe man die Chance das herauszubekommen. „Dann kann man zivilrechtlich, aber auch datenschutzrechtlich gegen den Missbrauch vorgehen.“

Ein Foto zählt zu den personenbezogenen Daten. Eine Verwendung solcher sei nur eingeschränkt zulässig. „Jeder muss über seine Daten selbst bestimmen können.“ Das habe allerdings auch Grenzen, wenn es beispielsweise ums Meldewesen gehe.

Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller: „Jeder muss über seine Daten selbst bestimmen können.“ Quelle: Stefan Sauer/dpa

Im Fall von Jochen Arenz habe weder er selbst seine Daten weitergegeben, noch gebe es einen Vertrag. „Es gibt keine Rechtsgrundlage, warum das Foto verwendet wurde“, so der Landesdatenschutzbeauftragte. Auch wenn jemand leichtfertig mit seinen Bildern im Internet umgehe, dürften diese nicht einfach verwendet werden.

Man könne den Missbrauch der Daten verhindern, indem man das Internet ignoriere, aber das entspreche nicht dem realen Leben, so Heinz Müller. Es gebe Lebensumstände, wo das Internet nicht außen vor gelassen werden könne, beispielsweise ein Wahlkampf. Auf einigen Seiten können auch Sperrvermerke gemacht werden, dass das Bild nicht weitergegeben werden darf.

Wichtig sei es, die Menschen zu sensibilisieren, vor allem auch die jungen Leute. „Wir haben Fälle von pubertierenden Mädchen, die sich nackt abgebildet und jetzt Probleme haben“, erzählt Müller in Bezug auf Datenmissbrauch. „Jeder sollte sich im Internet fragen: Was kann mit meinen Daten passieren?“

Von Anja Levien