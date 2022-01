Bad Doberan/Kühlungsborn

Endlich gelockerte Corona-Regeln auch für die Kulturbranche im Land: Die jetzt verkündeten Änderungen, wonach Theater, Kinos, Museen und Ausstellungen ab Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung auch in der Ampelstufe Rot öffnen könnten, sollten bei den Kulturschaffenden eigentlich auf positive Resonanz stoßen. Eigentlich.

„Am Montag hat sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig noch groß bei uns bedankt und hohe Erwartungen geweckt“, sagt Torsten Schellin, Vorsitzender des Kino- und Kulturvereins Bad Doberan. „Und keine 18 Stunden später kommt diese Witznummer raus – was geht in den Köpfen dieser Leute vor?“

Kritik vor allem an der FFP2-Maskenpflicht

Schellins größter Kritikpunkt: „Wieso herrscht neben den Abstandsregelungen auf einmal auch eine FFP2-Maskenpflicht am Sitzplatz – in der Regel gucken die Leute im Kino in eine Richtung, und wirklich viel unterhalten wird sich während des Films wohl auch nicht.“

„Das ist eine Witznummer. Das kann man niemandem mehr erklären – wir sind erschüttert.“ Torsten Schellin, Vorsitzender Kino- und Kulturverein Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Andererseits dürfe man nur ein paar Meter weiter im Restaurant die Maske am Tisch abnehmen, essen und miteinander reden: „Das kann man niemandem mehr erklären – wir sind erschüttert.“

Strenge Vorschriften zeigen kaum Wirkung

In diesem Zusammenhang sei auch die plötzliche Verschärfung von OP- auf FFP2-Masken für ihn nicht nachzuvollziehen, macht Schellin deutlich: „Ich müsste dann also Leute mit ‚falschen‘ Masken rausschmeißen, die mir vorbildlich ihre Impfnachweise zeigen und auch sonst alle Voraussetzungen erfüllen – das alles ist doch überhaupt nicht praktikabel.“ Zumal die strengen Corona-Vorgaben in MV keine wirkliche Wirkung gezeigt hätten: „Wir haben doch auch keine signifikant besseren Werte als andere Bundesländer – in Schleswig-Holstein, Brandenburg oder Niedersachsen lachen sie sich über uns kaputt.“

Unter den jetzigen Voraussetzungen werde das Kamp-Theater an der Severinstraße geschlossen bleiben, kündigt Torsten Schellin an: „Ich bespreche das aber noch mal mit dem Vereinsvorstand – es ist einfach eine pure Enttäuschung.“

„Die Infektionszahlen steigen und steigen – da mache ich doch keine Kultureinrichtungen auf.“ Peer Kretzschmar, Inhaber Ostseekino Kühlungsborn Quelle: Frank Söllner

In die gleiche Kerbe schlägt Peer Kretzschmar: „Ich halte von den neuen Regelungen, ehrlich gesagt, überhaupt nichts“, sagt der Betreiber des Kühlungsborner Ostseekinos. „Die Infektionszahlen steigen und steigen, wir hatten noch nie so eine heftige Welle – da mache ich doch keine Kultureinrichtungen auf.“ Er spreche leider ganz aktuell aus eigener Erfahrung, betont der Familienvater: „Meine Frau und Tochter hatten sich zuerst mit dem Coronavirus angesteckt, jetzt hat es mich auch erwischt – und mir geht es nicht wirklich gut.“

Darüber hinaus würden sich auch nach seiner Auffassung die meisten Leute nicht stundenlang mit FFP2-Masken ins Kino setzen, so Kretzschmar: „Ganz abgesehen davon, dass ich mit einer maximal 30-prozentigen Auslastung der Plätze nicht viel anfangen könnte.“

Kunsthallenchef: Wir haben lange genug gedarbt

Andere Töne schlägt Franz Norbert Kröger an: „Ganz pauschal sage ich: endlich und gut so“, erklärt Kühlungsborns Kunsthallenchef. „Wir haben lange genug gedarbt und mit großem Unverständnis auf Entscheidungen der Politik geguckt.“ Denn bei einer Auslastung der Kunsthalle mit 10 bis 15 Besuchern pro Stunde könnten Abstände von fünf bis acht Metern eingehalten werden, rechnet Kröger vor und macht deutlich: „Wir haben generell eine hohe Gesundheitssicherheit.“

„Je länger wir aus der Wahrnehmung verschwunden sind, desto größer ist die Gefahr, in Vergessenheit zu geraten.“ Lisa Riess, Leiterin Stadt-und Bädermuseum Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Wenn die neue Corona-Landesverordnung noch in dieser Woche in Kraft tritt, werde die Kunsthalle „mit aller Vorsicht“ am kommenden Mittwoch wieder geöffnet: „Ich muss erst meine Mitarbeiterinnen aus der Freistellung zurückholen – das geht nicht von heute auf morgen.“ Die Besucher erwartet dann die Ausstellung „Blöde Bilder – Dümmer-geht’s-nicht-Cartoons“ der Berliner Cartoonfabrik. Aus Krögers Sicht wird’s höchste Zeit: „Es ist ja ein Elend, wenn man hier jeden Tag sitzt und sich allein schlapp lacht.“

Auch sie sei „natürlich froh, wieder öffnen zu können“, meint Lisa Riess, Leiterin des Stadt- und Bädermuseums in Bad Doberan. „Denn je länger wir aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden sind, desto größer ist die Gefahr, in Vergessenheit zu geraten.“ Das Museum im Möckelhaus werde künftig dienstags bis samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet sein, erklärt Riess: „Ab dem Frühjahr haben wir hier große Personalprobleme – da können wir das Haus nicht mehr als vier Stunden pro Tag offen halten.“

Zur Saison komme dann der Sonntag als zusätzlicher Öffnungstag hinzu, sagt die Museumsleitern – die sich mit Blick auf zu erwartende Besucherzahlen eher skeptisch zeigt: „Die Rechenverfahren etwa zum Impf- oder Genesenenstatus sind für viele Leute einfach zu kompliziert und umständlich.“ Dabei sei das Stadt- und Bädermuseum in einem großen Haus untergebracht: „Eigentlich bekommen wir die Hygienevorgaben hier locker umgesetzt – aber der Preis, den wir bezahlen müssen, ist sehr hoch.“

