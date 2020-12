Bad Doberan

Die aktuellen Corona-Beschränkungen machen auch vor dem Roten Pavillon in Bad Doberan nicht halt. „Damit wir uns nicht von einer Woche zu nächsten hangeln und es dann trotzdem nichts wird, verschieben wir unsere für Januar geplante Ausstellung ,Kreative Nachbarn’ komplett um ein Jahr, also auf Januar/Februar 2022“, erklärt Eva Firzlaff, Vorsitzende des Kunstvereins Roter Pavillon. „Und wir hoffen, dass wir mit der nächsten Ausstellung dann im geplanten Rhythmus sind. Bis dahin verlängern wir zur Freude von Sieglinde Mix die Winter-Installation ,Verpuppungen’.“ Alles hätte eben seinen Vor- und Nachteil, meint Firzlaff.

„Wir verlängern die Winter-Installation ,Verpuppungen’ – alles hat seine Vor- und Nachteile.“ Eva Firzlaff, Vorsitzende Kunstverein Roter Pavillon Quelle: Sabine Hügelland

„Schauen Sie durch die Fenster: Riesige Spinnenweben durchziehen den Roten Pavillon. Überdimensionale Kokons hängen von der Decke und an den Wänden. Der Rote Pavillon hält Winterschlaf, mystische Wesen haben sich eingenistet“, macht sie neugierig. Die Installation der auf Poel lebenden Künstlerin Sieglinde Mix beschäftigt sie sich unter anderem mit Verwandlungsprozessen, die um uns herum ständig zu beobachten sind: in der Natur, im Menschen, in Pflanzen und in der Tierwelt. „Am meisten beeindruckt sie die Wandlung von der Raupe über die Puppe zum Schmetterling“, so Eva Firzlaff.

Dabei stellt sich die Künstlerin vor, sich selbst verpuppen zu können: „Wäre es nicht schön sich einzuspinnen, sich im lichten Kokon der Sonne zu wiegen, um dann verwandelt heraus zu schlüpfen, wenn der Zeitpunkt naht?“ Die Kokons stehen für Transformation, für einen äußeren Stillstand, die Zwischenstufe des Verharrens, während im Inneren etwas geschieht. Sieglinde Mix möchte die Geschichte erzählen vom Vergehen und vom Werden. „Ich hoffe sehr, dass wir zum Ausstellungsende zusammen mit Sieglinde Mix einen Nachmittag für Besucher öffnen können“, sagt Eva Firzlaff.

Von Sabine Hügelland