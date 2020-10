Bad Doberan

Die Parkplätze in der Innenstadt Bad Doberan verlagern, Verweilflächen am Markt schaffen, ein Einbahnstraßensystem fürs Zentrum – die Wählergruppe Bürgermeisterliste JA hat im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt ihr Konzept für eine verkehrsberuhigte Innenstadt vorgestellt und ist damit auf wenig Widerspruch gestoßen. Diskutiert wurde vor allem über die Mollistraße und das Parken im Zentrum.

Das Ziel sei weniger Autoverkehr in der Stadt, erläutert Ausschussvorsitzender Marcus Fourmont (JA). Derzeit sei es Am Markt und der Ecke Severinstraße/ Mollistraße oft unübersichtlich und eng. Der Fußweg ist zu schmal. „Die Regelungen zum Parken werden permanent missachtet. Fahrräder werden unkontrolliert abgestellt und zahlende Gäste kauern in unwürdigen Zuständen am Rand“, sagt Fourmont und belegt seine Aussagen mit Fotos, beispielsweise von den Tischen vor der Bäckerei Junge, an denen sich die Fußgänger vorbeischlängeln, oder von auf dem Kamp abgestellten Rädern.

Einbahnstraßensystem soll geprüft werden

Nach Ansicht der Wählergruppe könne ein Einbahnstraßensystem den Verkehr günstiger regeln. Unübersichtliche Punkte wie die Kreuzung Severinstraße, Verbindungsstraße, August-Bebel-Straße oder Am Kamp/ Alexandrinenplatz würden entzerrt. Zudem könnten Parkplätze verlagert werden. Beispielsweise von der Nordseite des Marktes, wo eigentlich nicht geparkt werden darf, hin zur Severinstraße. „Durch frei werdende Flächen entstehen attraktive Verweilflächen.“ Vor der Post und Bäckerei Junge könnte so Platz geschaffen werden.

Vor der Bäckerei und der Post könnten nach einer Vision der Wählergruppe JA eine Verweilfläche und eine Ladezone entstehen. Quelle: Anja Levien

Bei der anschließenden Debatte wurde deutlich, dass viele ein Einbahnstraßensystem begrüßen, dieses aber geprüft werden müsse. „Ich bin prinzipiell für ein Einbahnstraßensystem, aber es hat Vor- und Nachteile und führt zu Belastungen von anderen Straßen“, sagt Bastian Strahlmann (Für Doberan). Ein nächster Schritt wäre, dass es einer durchplane. Dem stimmten unter anderem Marcus Fourmont und Stefan Grammann (JUS) zu.

„Die Regelungen zum Parken werden permanent missachtet. Fahrräder werden unkontrolliert abgestellt und zahlende Gäste kauern in unwürdigen Zuständen am Rand.“ Marcus Fourmont, Bürgermeisterliste JA Quelle: Anja Levien

Thorsten Schellin (Für Doberan) wies darauf hin, dass der Autoverkehr durch Einbahnstraßen oder bauliche Maßnahmen nicht unattraktiv werden dürfe. Denn Bad Doberan sei für umliegende Gemeinden ein wichtiges Zentrum. Die müssen in der Stadt auch bei Einbahnstraßen die Orientierung behalten können.

Das sind die Verkehrsziele in Bad Doberan Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wurden 15 Verkehrsziele für Bad Doberan festgehalten, die das Verkehrskonzept berücksichtigen soll. Die Stadtvertreter müssen dem Konzept noch zustimmen. 1. Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer2. Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt3. Barrierefreiheit4. Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur im gesamten Stadtgebiet, insbesondere im Zentrum5. Hochwertige Verbindungen für alle Verkehrsteilnehmer6. Erhalt und Stärkung des Einzelhandels7. Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt8. Stärkung des Tourismus9. Emissionsverringerung (Schadstoff, Lärm, Licht, Staub)10. Angestrebt wird eine CO2-Neutralität im Verkehr. 11. Optimierung des ÖPNV12. Ausbau der Kapazitäten bestehender Linien13. Reduzierung des Parkplatzsuchverkehrs14. Minimierung von Gefahrenstellen15. Neuorganisation der Parkplatzangebote in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs

Damit alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt seien, müsse laut Monika Schneider (Linke) im Kernbereich über eine reduzierte Geschwindigkeit gesprochen werden. Bürgermeister Arenz ergänzte: „Es gibt massive Beschwerden von Bürgern. Sie wünschen sich, dass Autos langsamer fahren zum Beispiel in der Parkentiner Straße, Thünenstraße oder Dammchaussee.“

Parkplätze nicht reduzieren

Ein Punkt, in dem Einigkeit herrschte: Es dürfen nicht weniger Parkplätze in der Innenstadt werden. „Für Touristen ist es wichtig, dass sie innenstadtnah parken können wie beispielsweise auf dem Drümpel. Doch der ist derzeit vollgestellt mit Fahrzeugen von Leuten, die hier arbeiten“, sagt Hans-Dieter Kleine (Freie Wähler). Wenn das Parkdeck attraktiv gestaltet würde, würde der Drümpel frei werden. „Ich würde untersuchen lassen, ob Parkplätze verlagert werden können. Das Entzerren des Verkehrs in der Innenstadt ist mir noch zu wenig“, fügt Stefan Grammann hinzu.

Diskutiert wurde daraufhin, ob das Parken in der Innenstadt wie auf dem Markt oder an der Severinstraße zeitlich begrenzt werden sollte. „Ziel sollte es nicht sein, den Parkplatz auf 15 Minuten zu begrenzen. Wir versuchen, den Aufenthalt in der Innenstadt zu verlängern. Da soll gebummelt und flaniert werden“, sagt Arenz. Er ist der Meinung: „Wir müssen so attraktive Angebote schaffen, dass diese genutzt werden.“

Schon jetzt gebe es den kostenlosen Citybus, wenn dann das Radwegenetz stimmt, könnten viele Bad Doberaner auf das Auto verzichten, so Arenz. Wenn sie auf Rad und Bus umsteigen, „dann haben wir Platz“. Ein Shuttleverkehr von einem Auffangparkplatz am Stadtrand sei nicht finanzierbar. Bastian Strahlmann schlug vor, dass die zu schaffenden Parkplätze vom Citybus angebunden werden. Tenor am Ende der Diskussion: Der Parkraum müsse analysiert werden.

Maßnahmen für die Mollistraße ergreifen

Mit den Verhältnissen in der Mollistraße ist derzeit niemand zufrieden. Das Ziel: Fußwege verschwinden, die Fläche wird eine Ebene, parkende Autos werden abgeschleppt. Die Kosten für die Umbauarbeiten wollte Jochen Arenz in den nächsten Haushalt aufnehmen, doch die Ausschussmitglieder plädierten dafür, diese zusammen mit der Gleiserneuerung der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH durchzuführen, die laut Arenz jedoch erst 2028/2029 anstände.

Dennoch: „Es sollte eine Baumaßnahme stattfinden, das ist überlebensnotwendig für die Einzelhändler“, so Bastian Strahlmann. Bis dahin sollen kurzfristige Maßnahmen umgesetzt werden wie beispielsweise eine Bordsteinabsenkung bei den Fußwegen oder eine bessere Beschilderung und Kennzeichnung der Mollistraße als Fußgängerzone.

Von Anja Levien