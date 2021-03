Bad Doberan

Zum zweiten Mal startet die Stadt Bad Doberan einer Kinder-Kunst-Challenge. Ab sofort können Kinder und Jugendliche Werke zum Thema Wasserwelten erstellen. Ob Bild, Foto oder etwas Gebasteltes, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mit der Challenge sollen die Kinder vom Corona-Alltag abgelenkt werden. „Wir möchten die Kreativität fördern und zeigen, es gibt auch andere Themen als Corona“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz.

Die Werke können bis 30. April in Cocos Eismilchbar, Am Markt 11, während der Außer-Haus-Verkaufszeiten, täglich von 12 bis 17 Uhr, abgegeben werden. „Wer sein Werk abgibt, kann sich umsonst eine Kugel Eis aussuchen“, so Jochen Arenz. Die Bilder werden dann ab 12. Juni im Roten Pavillon ausgestellt.

Anders als zur ersten Challenge steht die zweite unter dem Thema Wasserwelten. Denn die Ausstellung ab 12. Juni fällt mit dem Wasserfest Aquanostra zusammen, für das bisher mehrere Veranstaltungen geplant sind. Trotz Corona-Pandemie hält die Stadt noch an dem Wasserfest fest. „Alles was möglich ist, soll stattfinden“, so der Bürgermeister.

Die erste Kinder-Kunst-Challenge im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Mehr als 300 Kunstwerke waren abgegeben worden, nachdem Jochen Arenz und Jan Mietzelfeld von der Eismilchbar Coco zur Challenge aufgerufen hatten. Drei- bis 16-Jährige nahmen teil. Zu sehen waren unter anderem eine Raupe aus Eierbehältern, ein Knopfbaum und ein Bild, das auf eine Schaufel gemalt wurde.

Von Anja Levien