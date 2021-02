Bad Sülze

Hanni Kräplin hat wie jeden Tag eine schicke Bluse angezogen und Lippenstift aufgelegt. Sie nimmt ihren Rollator und lässt sich von Frank Hückstedt in den Essbereich führen. Auch Eva-Maria Simon kommt in Begleitung, Mario Heere bringt sie zum Tisch. Seit Dezember 2020 gehören Frauen und Männer in Uniform zum Alltag im Pflegeheim „Min Hüsung“ in Bad Sülze. „Das sind doch hübsche Jungs“, schäkert die 90-jährige Hanni Kräplin. „Ach, mit so einer alten Oma wollen die doch nichts zu tun haben“, winkt die ebenfalls 90 Jahre alte Eva-Maria Simon schmunzelnd ab.

Soldaten im Pflegeheim: Spaß auf beiden Seiten

Die Soldaten müssen lachen. Für sie ist der Dienst in der Pflegeeinrichtung eine willkommene Abwechslung. „Wir unterstützen die Pflegekräfte, decken die Tische, räumen Geschirrspüler aus, gehen mit den Bewohnern spazieren“, erzählt Hauptgefreiter Hückstedt. „Die alten Menschen reden viel mit uns, erzählen aus alten Zeiten“, ergänzt Oberstabsgefreiter Heere. „Das ist Spaß auf beiden Seiten.“ Ganz ohne Befehl. 38 Kräfte der Flugabwehrraketengruppe 24 (FlaRakGrp) aus Bad Sülze sind täglich im Corona-Einsatz. In Pflegeeinrichtungen und Kliniken in Bad Sülze, Ribnitz-Damgarten, Grimmen, Barth, Stralsund und sogar in Berlin. In Grevesmühlen unterstützen die Bundeswehrsoldaten das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung.

Neben der Hilfe für Pflegekräfte kümmern sich die Soldaten vor allem um die Testungen und den damit verbundenen Papierkram. Nicht nur die Angestellten werden wie in Bad Sülze dreimal pro Woche auf Coronaviren getestet, auch jeder angemeldete Besucher kommt nicht an den Uniformierten vorbei. Oberstabsgefreiter Tino Wellna wacht, nach Einweisung durch Sanitätssoldaten, über die Wattestäbchen und führt auch bei den Angehörigen die Schnelltests durch. „Dann werden die Besucher von uns auf die Stationen gebracht“, berichtet der 35-Jährige.

Landesweit sind über 500 Soldaten im Corona-Einsatz

Insgesamt 523 Soldaten waren oder sind noch landesweit im Corona-Einsatz. Die Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern leistet Amtshilfe im Kampf gegen die Pandemie. „153 Amtshilfeersuchen konnten wir bereits abschließen“, informiert Ralf Heberer vom Landeskommando. An 83 Stellen sind noch Kräfte im Einsatz – in Gesundheitsämtern, Impfteams, medizinischen Einrichtungen und in Alten- und Pflegeheimen, wo bislang allein 229 Bundeswehrsoldaten ihre helfenden Hände gereicht haben.

Heimleiterin Silvia Schneider ist froh: „Die Soldaten sind uns eine große Hilfe, nehmen den Pflegekräften viele Arbeiten nebenbei ab, so dass die sich auf die Pflege und die einzelnen Bewohner konzentrieren können. Wir haben inzwischen ein enges vertrauensvolles Verhältnis“, betont die Chefin. Zuerst hätte sie Bedenken gehabt, Soldaten ins Haus zu holen. „Die meisten Bewohner haben den Krieg miterlebt. Wie werden sie reagieren? Aber die Sorge war unnötig“, sagt Schneider. 50 Menschen zwischen 48 und 98 Jahren leben im Pflegeheim „Min Hüsung“. „Und die freuen sich alle wie Bolle, wenn sie Uniformen zwischen den Weißkitteln entdecken“, berichtet Schneider.

Lebensschule auf ungewohntem Terrain

„Uns wird hier ein tolles Gefühl vermittelt, gebraucht zu werden“, erklärt Mario Heere. „Alle Fragen werden beantwortet, so wächst das Verständnis füreinander, die Wertschätzung für die Arbeit, die hier im Heim geleistet wird.“ Heere gehört zu den IT-Streitkräften in der Friedensausbildungsstellung Warbelow bei Gnoien, ist zuständig für Antennenmastanlagen, Verkabelung und Wartung von Fahrzeugen. Der Vater einer dreijährigen Tochter kommt aus Teterow und leistet wie alle Bundeswehrsoldaten freiwillig Amtshilfe. „Der Einsatz auf ungewohntem Terrain ist auch Lebensschule“, findet Heere.

Bäcker in Uniform verwöhnt Omis und Opis

Tino Wellna aus Ribnitz-Damgarten ist in der Truppe für die Wartung von Stromerzeugungs- und Klimaanlagen zuständig. Doch der Mann, der seit zehn Jahren bei der Bundeswehr dient, ist auch gelernter Bäcker. Und weil der Backtag für die Bewohner jeden Donnerstag derzeit nicht stattfinden kann und sie nicht in Gruppen zusammenkommen dürfen, hat Wellna kurzerhand übernommen. „Ich habe schon Apfelstreuselkuchen oder Pflaumenkuchen gebacken“, erzählt der 35-Jährige. Die Bewohner riechen den „Braten“ und freuen sich schon auf Wellnas Verwöhntag.

Auch Zeitsoldatin Marlen Mutschall hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Die 23-Jährige aus der Recknitztalkaserne, wo sie sonst in der Personalabteilung sitzt, ist gerade in der Rehaklinik in Bad Sülze im Einsatz, hat aber zuvor mehrere Wochen im Pflegeheim „Min Hüsing“ geholfen und die Omis und Opis kennengelernt. „Es ist einfach schön, wenn sie nach meiner Hand greifen, während wir aufs Zimmer gehen“, sagt die Stabsunteroffizierin. Da kam ihr die Idee, dass Kinder doch für die alten Menschen basteln könnten. Sie hat familiäre Bande zu einem Hort in Greifswald aufleben lassen.

Osterbasteleien von Greifswalder Hortkindern

„Mit großem Eifer haben die Hortkinder dort Karten und Schutzengel gebastelt“, erzählt die Soldatin, die die kleinen Geschenke dann ins Pflegeheim gebracht hat. „Die Bewohner waren so glücklich“, erinnert sie sich, „gerade in Zeiten, wo sie wenig Besuch empfangen können, haben sie erfahren, da denkt jemand an mich.“ Für Marlen Mutschall Ansporn, weiterzumachen. Diesmal hat sie ein großes Paket mit Osterbasteleien für Heimleiterin Silvia Schneider im Gepäck. „Und ich werde das auch weitermachen und immer wieder mal mit Überraschungen vorbeischauen“, kündigt sie an.

Die Pflegekräfte sind dankbar für die Unterstützung. „Wenn sie die Testungen übernehmen, die Besucher führen, Handreichungen in der Küche machen, bei der Beschäftigung helfen – das entlastet uns enorm“, erklärt Wohnbereichsleiterin Simone Hoppe. Heimleiterin Silvia Schneider hofft, dass die Soldaten noch eine Weile im Heim bleiben, zur Unterstützung des Personals, vor allem aber als Wohlfühlfaktor für die Bewohner. „Denen tut das richtig gut“, beobachtet Schneider. Andererseits hofft sie wie alle: „Dass die Pandemie bald vorbei ist und wieder normales Leben einkehrt.“

