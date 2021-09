Badekarren aus Bad Doberan: Reparatur hilft Menschen bei der Rückkehr in den Arbeitsalltag

Bad Doberan

Bis vor Kurzem stand er noch im Garten des Stadt- und Bädermuseums, jetzt ist er auseinandergebaut im Bauhof am Thünenhof: Der Badekarren, den der Verein Perspektive für die Region Bad Doberan vor nicht ganz zehn Jahren nach historischem Vorbild gebaut hatte. Dieser ist marode, wird jetzt vom Verein repariert. Der Schaden ist größer als gedacht.

Uwe Mahlmeister, genannt Malimo, und Thomas Junga helfen bei der Reparatur des Badekarren. Die Männer haben ihn mit Hilfe anderer auseinandergenommen, Bretter ausgetauscht, Holz und Metall neu gestrichen. Vier Stunden pro Tag arbeiten sie an dem Gefährt, mit dem die Badegesellschaft früher an den Strand kutschiert ist. Die Dame hat sich im Wagen, der halb im Wasser stand, umgezogen und ist unter einem Verdeck, das sich ausfahren ließ, ins Wasser gegangen.

Arbeit für vier Stunden am Tag

Mit der Arbeit am Wagen soll den Langezeitarbeitslosen geholfen werden, wieder zurück in die Arbeitswelt zu finden. Die Reparatur wird daher vom Jobcenter der Agentur für Arbeit in Bad Doberan unterstützt. 1,80 Euro erhalten die Männer pro Stunde. „Wir organisieren Arbeitsgelegenheiten und betreuen Langzeitarbeitslose, die uns vom Jobcenter zugewiesen werden“, erläutert Birgit Schwebs, Geschäftsführerin des Perspektive-Vereins.

Dabei gebe es Arbeitsgelegenheiten im Kreativbereich – wie den Badekarren – oder im Umweltbereich. Wichtig für die Langzeitarbeitslosen seien die sozialen Kontakte und geregelte Arbeitszeiten“, sagt Anleiterin Anita Pillert. Sie unterstützt bei der Arbeit.

Die Leiterin des Stadt-und Bädermuseums Lisa Riess (von links), und ihre Mitarbeiterinnen Regine Grzech und Maren Engel vor dem Badekarren, der im Garten des Stadt- und Bädermuseums steht. Quelle: Sabine Hügelland

Die Menschen fänden aus verschiedenen Gründen keine neue Arbeit. „Sie sind körperlich nicht mehr in der Lage, in ihrem Beruf zu arbeiten“, nennt Anita Pillert einen. „Viele Langzeitarbeitslose müssen sich umorientieren, hier kommen sie auf andere Gedanken.“ Sie seien froh, dass sie aus dem Alltag rauskämen. Birgit Schwebs ergänzt: „Die meisten machen das gerne, sind super pünktlich und motiviert. Sie wollen zeigen, was sie können.“ Im Kreativbereich würde viele auch Neues lernen. „Sie nehmen das Wissen mit nach Hause.“ Sei es eine Hose zu stopfen oder zu häkeln.

Bei den Umweltmaßnahmen werde im Regenfall der Bauhof der Stadt oder Gemeinde unterstützt. Das reiche von Unkraut entfernen bis Totholz einsammeln. Derzeit seien Männer und Frauen in Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow und Satow eingesetzt.

Arbeiten in der Region zu sehen

Die kreativen Arbeiten finden sich in der Region wieder. „Wir haben für die Lessinggrundschule im Flur vier Webbilder gefertigt mit den vier Jahreszeiten. Für den Essensraum Webbilder mit Punkten aus Bad Doberan wie dem Molli oder dem Kamp“, erzählt Anita Pillert. Die Rahmen seien selbst gefertigt, die Bilder mit Wollresten, Schnur und anderen Materialen gestaltet worden. In der Kreisverwaltung hänge ein Wandteppich.

Anita Pillert, Anleiterin beim Verein Perspektive für die Region Bad Doberan: „Viele Langzeitarbeitslose müssen sich umorientieren, hier kommen sie auf andere Gedanken.“ Quelle: Anja Levien

Seit 2010 ist Anita Pillert Anleiterin beim Verein Perspektive für die Region Bad Doberan. Sie ist gelernte Hauswirtschaftlerin, Fachgehilfin und Hotelfachfrau. „Ich bin sozial aufgewachsen. Meine Mutter ist Sonderschulpädagogin und hat viel Handarbeiten gemacht. Da habe ich als Kind zugeguckt“, erzählt sie. Sie lerne auch noch dazu. Beispielsweise beim Badekarren.

Als sie diesen auseinandergenommen haben, wurde schnell deutlich: Hier muss mehr gemacht werden. Die vier Räder müssen komplett erneuert werden. Auch das Verdeck ist hinüber. Das Gestell für dieses muss neu angefertigt werden. Der Verein hat schon Kontakt zum Sattler und Metallbauer aufgenommen.

Die Räder des Badekarrens sind so marode, dass sie komplett ersetzt werden müssen. Quelle: Anja Levien

Im Juni sei der Karren vom Garten des Möckelhauses mit Hilfe von Feuerwehr und Bauhof in das Haus am Thünenhof gebracht worden, erzählt Birgit Schwebs. Weil er nicht durch das Tor passte, musste er über die Mauer gehoben werden. „Dabei hat sich schon gezeigt, wie verrottet der Badekarren ist.“ Die Stadt Bad Doberan unterstützt die Reparatur finanziell.

Von Anja Levien