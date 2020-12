Kröpelin

„Ich plane, dass es erst mal wieder weiterläuft“, sagt jetzt Bäckermeister Michael Graf aus Rerik über seinen Laden an der Kröpeliner Hauptstraße, der im vergangenen Juli wegen Personalmangels schließen musste. Seit dem 1. Dezember kurz vor 7 Uhr ist die Filiale wieder geöffnet – ab jetzt montags bis freitags, jeweils in der Zeit von 7 bis 13 Uhr.

Der allererste Kunde an diesem Dienstag war Gerd Friese. Er freut sich über die Wiedereröffnung, auch weil er so Zeit sparen kann, wie der 85-Jährige erläutert: „Mein Auto hat keinen TÜV mehr gekriegt, obwohl es noch lange nicht so alt ist, wie ich. Doch mit dem Fahrrad schaffe ich die Schulstraße nicht mehr hoch. Wenn ich also zu Bäcker Felsky will (gegenüber von der Mühle, d. A.) geht zu Fuß eine Stunde mit bei weg. Deshalb bin ich froh, dass nun hier bei Graf wieder auf ist.“

Gerd Friese, erster Kunde bei der Wiedereröffnung der Bäckerei-Graf-Filiale in Kröpelin: „Ich bin froh, dass nun hier bei Graf wieder auf ist.“ Quelle: Thomas Hoppe

Der Rentner, der auf dem Kröpeliner Kamp wohnt, hat frische Brötchen „und auch Kuchen zum Kaffee“ gekauft – steht aber bereits vor der Ladentür, als die Kirchturmuhr 7 Uhr schlägt. „Die haben drei Minuten eher aufgemacht, deshalb komme ich schon raus“, erklärt das Gerd Friese zufrieden, zumal er am Vormittag mit dem Bus nach Bad Doberan fahren will.

Kunden froh und zufrieden über Wiedereröffnung

„Die“, das sind an diesem Morgen die Verkäuferinnen Sabine Schwiersch und ihre Enkelin Yasmin Wilrodt-Schröder. Die 20-Jährige bezeichnet sich als Quereinsteigerin, weil sie eigentlich Köchin gelernt hat: „Aber der Verkauf macht mir mehr Spaß.“ Seit September gehört sie zur Bäckerei-Crew von Michael Graf, stand bis jetzt am Reriker Schmiedeberg hinterm Ladentisch und hat nun Kröpelin-Premiere: „Erst mal gucken, bis jemand anderes kommt.“

Unter die Arme greift ihr jetzt ihre Oma Sabine aus Gersdorf. Als Rentnerin arbeitet sie hier täglich zweieinhalb Stunden: „Ich lerne Yasmin hier auch ein bisschen an.“

Gerade hat die zweite Kundin des Morgens ihre Wünsche erfüllt bekommen: „Wenn ich komme, bin ich immer zwischen sieben und halb acht hier“, sagt Jutta Kühn. Die Rentnerin bekam quasi von Gerd Friese die Ladenklinke in die Hand und kaufte sich dann unter anderem Weizenbrot zum Frühstück: „Ich wohne hier drei Häuser weiter – das ist eigentlich mein Bäcker. Ich finde es gut, dass sie wieder geöffnet haben.“ Die Kröpelinerin schwört hier auch auf das Misch- und das Schwarzbrot sowie die Brötchen.

Reriker Kartoffelbrot wird empfohlen

Auch Sabine Schwiersch empfiehlt das Mischbrot, aber auch das Vollkornbrot und das Reriker Kartoffelbrot, das sich sehr, sehr lange halten würde.

Es gab ja auch keine Umsatzprobleme, die die Reriker im Sommer gezwungen hätten, ihr Kröpeliner Geschäft zu schließen – es waren ausschließlich personelle Ursachen, wie schon im Juli der Chef, Michael Graf, gegenüber der OZ betont hatte: Sechs Wochen lang hatte eine entsprechende Stellenanzeige in seinen Filialen in Rerik, Neubukow und Kröpelin ausgehangen – aber es soll sich niemand gemeldet haben.

Nun fange im Januar jemand neues in der Bäckerei Graf an und damit sei der Vormittagsverkauf in Kröpelin bis auf Weiteres gesichert. „Sollten wir noch jemanden finden, würden wir die Öffnungszeiten auch gern wieder verlängern“, sagt Michael Graf am OZ-Telefon.

Kröpeliner sind froh über Wiedereröffnung

Die Stadt Kröpelin hätte seiner Firma im Sommer durchaus etwas Unterstützung angeboten, „aber bei uns in Rerik war dann auch die Saison und wir konnten nicht noch mehr“, ergänzt der 40-jährige Bäckermeister.

Die erste Resonanz auf seine Entscheidung, sein Kröpeliner Geschäft wieder zu öffnen, hätte er bereits am Montag beim Einräumen erlebt: „Da hat meine Frau mit einigen Leuten schon draußen erzählt – die freuen sich alle.“

Von Thomas Hoppe