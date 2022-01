Bäderbahn-Chef: Molli ohne Kohle keine Option

Kühlungsborn

Die Nachricht beim Weltklimagipfel im vergangenen Jahr in Glasgow, dass die Staaten den weltweiten Kohleausstieg einleiten sollen, hat bei der mit Steinkohle betrieben Bäderbahn Molli dazu geführt, dass ein Strategiekonzept entwickelt werden soll. Diese soll klären, wie die Schmalspurbahn, die zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan fährt, in ferner Zukunft angetrieben werden könnte.

Viele Leser der OSTSEE-ZEITUNG finden, dass die Tradition beim Molli bewahrt bleiben sollte. „Diese kleinen Traditionen fallen doch nun wirklich nicht ins Gewicht“, kommentiert beispielsweise Michael Drefers auf der OZ-Facebookseite der Lokalredaktion Bad Doberan im sozialen Netzwerk Facebook. „So soll es sein und bleiben. Tradition ist nun mal Tradition“, schreibt Paul Kieselbach. „Wir können ja auf Elektroantrieb umstellen“, meint Tom Storrer ironisch.

Eine E-Lok vor den Molli-Wagen sei keine Option, so Molli-Chef Michael Mißlitz. Land und Gesellschafter seien sich einig, dass es weiterhin einen Dampflokbetrieb geben soll – auch nach einem weltweiten Kohleausstieg. Denn bei der Bäderbahn gehe es um Tradition und das Erlebnis. Welcher Brennstoff dann verwendet werden könnte, müsse in den nächsten Jahren geklärt werden.

Vereinzelt Anfragen beim Molli zur Umweltbelastung

Übrigens bekommt die Molli GmbH übers Jahr laut Michael Mißlitz nur ein bis zwei Einsendungen, die eine Umweltverschmutzung durch den Kohlestaub ansprechen. Und das bei bis zu 500 000 Fahrgästen jährlich. „Steinkohle ist Grobstaub, kein Feinstaub“, stellt Michael Mißlitz klar. Die positive Emotion bei einer Fahrt mit dem Molli stehe beim Großteil der Fahrgäste am Ende im Vordergrund.

Zudem gehe es ja auch um den historischen Charakter. „Das Museale steht im Vordergrund.“ So auch bei Oldtimern oder alten Traktoren. „Wir sollten als Gesellschaft nicht vergessen, wo wir historisch herkommen, was die Mobilität betrifft“, sagt Mißlitz. Und mit Dampfloks werde heutzutage ja auch kein Massentransport in Deutschland mehr betrieben. Und so sei ein Molli ohne Kohle derzeit und in naher Zukunft keine Option.

Von Anja Levien