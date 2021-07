Bad Doberan

„Guten Abend – am Freitag, den 9. Juli 2021, feiert der Molli seinen 135. Geburtstag, nicht vergessen! Danke.“ Diese Textnachricht, vorgelesen von einer Computerstimme, sandte am Mittwoch der Kröpeliner Heimatgeschichte-Fan Peter Zimmermann der OZ-Lokalredaktion per Festnetz. Passender hätte die Symbolik wohl nicht sein können, für eine Verbindung von Altem und Neuem – wie bei der Bäderbahn Molli – aber letztlich auch für die Verbindung von Mecklenburgern mit Attraktionen ihrer Heimat.

Die Zuneigung der Einheimischen zur später liebevoll „Molli“ genannten Bäderbahn soll laut zeitgenössischen Veröffentlichungen bereits am 7. Juli 1886 begonnen haben, als sich die Doberaner „nahezu vollzählig als Augenzeugen“ an der ersten Fahrt einer damals rund 14 000 Reichsmark teuren Dampfstraßenbahnlok der Hohenzollern AG Düsseldorf mit drei Wagen beteiligte. Denn zwei Tage vor der Betriebseröffnung hatte die Abnahme der Doberan-Heiligendammer Eisenbahn (D.H.E.) stattgefunden, wie der ausgewiesene Molli-Freund, Hans-Joachim Schramm aus Kühlungsborn, in seiner Titelgeschichte des DDR-Magazins „Modelleisenbahner“ vom Juni 1986 schrieb.

Zur 100-Jahr-Feier 32 Lokomotiven

Der Autor, der vor ein paar Tagen seinen 85. feierte, hatte damals als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Eisenbahngeschichte die 100-Jahr-Feier des Molli hauptverantwortlich mitorganisiert und erinnert sich heute noch an die 32 echten Lokomotiven, die dazu auf den einst zahlreichen Gleisen des Bad Doberaner Bahnhofs ausgestellt waren: „Über das Jubiläum hat das Fernsehen der DDR einen 50-Minuten-Film produziert.“

Auf die Frage, was ihn, dem einstigen Technischen Leiter des Medizinischen Zentrums im Kreis Bad Doberan, heute noch mit dem Molli verbindet, verweist der Kühlungsborner auf seinen Adresse – er wohnt in der Molli-Straße: „Die Bahn fährt direkt hinter unserem Haus vorbei und wir haben guten Kontakt zum Personal. Es gab Zeiten, da waren die Schranken noch nicht voll automatisiert, da haben sie abends, als sie mit dem letzten Zug reinkamen, kurz angehalten und ich habe ihnen gelegentlich, wenn wir gegrillt hatten, einen Beutel mit entsprechenden Leckereien und zwei Flaschen Feierabendbier in die Lok gereicht.“

Diese Szene findet sich zwar nicht auf der rund acht Quadratmeter großen Modelleisenbahnanlage von Dr. Ralf Bitter (63), die der Chirurg aus Kühlungsborn in seiner Freizeit seit 2009 vom Bad Doberaner Bahnhof zusammenbastelte, aber die historische Dampfstraßenbahnzugmaschine von 1886 und weitere historische Loks sollen hier bald einen Platz finden: Sie wurden von den Bad Doberaner Modellbaufreunden Klaus Grosche und Lutz Mohr entworfen.

Bauzeit sechs Wochen

Am 3. April 1886 hatte Theodor Friedrich Carl Lenz (1846 bis 1930) eine Konzession zum Bau und Betrieb der schmalspurigen Eisenbahn zwischen Doberan und Heiligendamm beantragt. „Das für den Bau erforderliche Gelände wurde durch die Stadt Doberan unentgeltlich bereitgestellt“, schrieb Hans-Joachim Schramm im „Modelleisenbahner“. Am 25. Mai 1886 soll demnach mit den Bauarbeiten begonnen worden sein. Für die Wahl der Spurweite von 0,90 Meter sei der Umstand maßgebend gewesen, dass sowohl für den Oberbau als auch für die Betriebsmittel zum Teil als Reserve vorhandenes Material genutzt werden sollte, um die Anlagekosten möglichst einzuschränken und die Rentabilität des Unternehmens, trotz der zunächst nur auf vier Monate im Jahr beschränkten Betriebszeit, zu ermöglichen. Innerhalb von sechs Wochen war die 6,61 Kilometer lange Strecke fertig. Am 12. Mai 1910 wurde der zweite, rund 8,8 Kilometer lange Abschnitt von Heiligendamm nach Arendsee eröffnet. Seit diesem Tag verkehren die Züge auf der nun insgesamt 15,4 Kilometer langen Strecke ganzjährig.

Vor der Pandemie nutzten sie jährlich im Schnitt 550 000 bis 600 000 Fahrgäste, im Vorjahr waren es 420 000 und für dieses Jahr hofft der Geschäftsführer der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH, Michael Mißlitz, dass es wenigstens 400 000 werden. Große Jubiläumsfeiern gebe es allerdings wegen der vielen Unwägbarkeiten durch Corona auf keinen Fall: „Das bedauern wir sehr. Ob wir nächstes Jahr nachfeiern, müssen wir sehen.“

Von Thomas Hoppe