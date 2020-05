Bäderbahn Molli fährt bald wieder im Stundentakt

Bad Doberan

Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli fährt ab Donnerstag, 21. Mai, wieder im Stundentakt. Das teilt das Unternehmen mit. Grund dafür seien die Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Bereich Tourismus und Gastronomie. Seit 19. April verkehrt der Molli zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn im Zwei-Stunden-Takt.

„Es ist uns eine große Freude ab dem 21. Mai unseren Fahrgästen wieder Fahrten mit dem Molli im Stundentakt anbieten zu können“, freut sich Geschäftsführer Michael Mißlitz. Auch Sebastian Constien, Landrat des Landkreises Rostock und Gesellschafter der Mecklenburgischen Bäderbahn erklärt: „Wenn der Molli stündlich durch Bad Doberan schnauft, dann ist das endlich die Rückkehr zur Normalität und das ist etwas, was sich viele in diesen Zeiten am meisten sehnsüchtig wünschen.“

Ab 25.Mai: Anstieg der Fahrgastzahlen

Mit der Öffnung der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern ab dem 25. Mai 2020 für Touristen aus ganz Deutschland rechnet die Mecklenburgische Bäderbahn mit einem Anstieg der Fahrgastzahlen sowie einer Steigerung der Auslastung des Mollirestaurants Gleis 2. Dieses sowie das Restaurant „Herzoglicher Wartesaal im Bahnhof Heiligendamm“ sind bereits seit dem 9. Mai wieder geöffnet.

Von Anja Levien