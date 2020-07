Bad Doberan

Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli fährt täglich zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Regelmäßig bietet sie auch Sonderfahrten an, doch wegen der Corona-Regelungen fallen diese bis 31. August aus.

Die Bäderbahn hat jetzt mitgeteilt, dass auch der Braumeisterzug am 10. Oktober davon betroffen ist. „Grundlage dafür sind die nach wie vor geltenden Abstandsregelungen, welche in den Sonderzügen nicht eingehalten werden können“, so das Unternehmen.

Wer bereits eine Karte für den Braumeisterzug gekauft hat, kann sich in der Geschäftsstelle melden, Fritz-Reuter-Straße 1 in Kühlungsborn oder eine Mail an reservierung@molli-bahn.de schicken.

Von Anja Levien