Bäderverband MV hat neuen Präsidenten: Das hat er vor

Kühlungsborn

Neues Tourismuskonzept, Diskussion um die Kurtaxe: Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern steht vor neuen Herausforderungen. Das sieht auch der neue Präsident des Bäderverbandes MV, Ulrich Langer, so.

„Seit 2015 sitze ich für Kühlungsborn im Präsidium des Bäderverbandes MV“, sagt der Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn. Nach dem Rücktritt des langjährigen Präsidenten Andreas Kuhn im Juli 2018 hat er als zweiter Stellvertreter zusammen mit Vize-Präsident Dirk Gramsch kommissarisch die Aufgaben übernommen. „In der Zeit habe ich mich dazu bekannt, dass ich das gerne und mit Freude mache“, sagt Ulrich Langer und wird bei der Wahl des neuen Präsidiums auf der Mitgliederversammlung am 13. November ins Amt gewählt.

„Keine Denkverbote“

„Wir stehen vor Herausforderungen im Tourismus“, sagt der 56-Jährige und spricht damit vor allem die Neuausrichtungen an. „Wir müssen da etwas progressiv rangehen und nicht so konservativ“, sagt er deutlich. Es gebe ein neues Landestourismuskonzept, das in enger Kooperation mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden müsse. „Da sollte es keine Denkverbote geben hinsichtlich der Tourismusfinanzierung“, sagt Langer. Zuletzt war im Land über die Kurtaxe diskutiert worden, nachdem Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) vorgeschlagen hatte, die Kurtaxe abzuschaffen und eine Tourismus-Abgabe für Firmen einzuführen.

Denn klar sei auch: Die langen Förderperioden für den Tourismus seien vorbei. Der Fokus liege jetzt woanders. Dennoch: „Ich sehe viel Mut zum Wandel und neue Sachen, die diskutiert werden, wie die Kurtaxe“, sagt Langer. „Wir wollen das als Verband gerne begleiten und moderieren.“

63 Mitglieder im Verband

63 Mitglieder zählt der Bäderverband. „Wir brauchen neue Ansätze, wie wir zusammen was gestalten können, und wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen.“ Als Beispiel nennt er den Radweg zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Gäste würden immer wieder darauf hinweisen, dass dieser unzumutbar sei. Beispielsweise fehlt am Ortsausgang Wittenbeck an der Landesstraße 12 ein 150 Meter langes Stück. In Kühlungsborn wurde der Radwegebau in der Vergangenheit gefördert. Das Ostseebad möchte Wittenbeck gerne unterstützen, darf es aber nicht. „Da muss man drüber reden.“ Denn den Gast interessierten Orts- oder Zuständigkeitsgrenzen nicht. „Ihn interessiert das Angebot, eine einheitliche Ausstrahlung. Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen.“

Kur- und Heilwälder ein Schwerpunkt der Verbandsarbeit

Laut Ulrich Langer verändere sich für ihn mit dem neuen Ehrenamt nicht viel. „Nur auf dem Papier“, sagt der gebürtige Westfale, der seit 20 Jahren in Kühlungsborn lebt. Alle drei statt fünf Jahre wird das Präsidium jetzt neu gewählt. Unterstützt wird Langer in seiner Arbeit vom Bürgermeister der Stadt Heilbad Waren (Müritz), Norbert Möller, und dem Geschäftsführer der Ostsee-Kurklinik Wustrow, Dr. Dirk Gramsch. Zum Präsidium gehören zudem als Schatzmeister Jörn Fenske, Kurdirektor Ostseebad Göhren, sowie die vier Beisitzer Claudia Hörl (Seeheilbad Boltenhagen), Thomas Heilmann (Kaiserbäder Insel Usedom), Matthias Brath (Seeheilbad Zingst) und Beate Hlawa (Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde).

Der Bäderverband ist ein Fach- und Lobbyverband für Kur- und Erholungsorte und Interessenvertreter von Kureinrichtungen, Kurmittelzentren und gesundheitsorientierten Hotels. Er widmet sich dem Gesundheits- und Qualitätstourismus in Mecklenburg-Vorpommern. „Als starker Landesverband setzt der Bäderverband MV im Deutschen Heilbäderverband (DHV) Akzente und forciert in enger Zusammenarbeit mit dem Landestourismusverband die Schaffung guter wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen“, teilt Geschäftsführerin Annette Rösler mit. „Die Entwicklung von Heilwäldern und Kurwäldern in Mecklenburg-Vorpommern nimmt nach wie vor in der Arbeit des Bäderverbandes einen großen Stellenwert ein und erfährt sowohl national als auch international sehr große Beachtung. Der Verband unterstützt die Ausweisung weiterer Wälder in prädikatisierten Kur- und Erholungsorten des Landes.“

Lesen Sie auch

Von Anja Levien