„Warum wurden hier die uralten Eichen so abgehämmert?“ oder „Wie sieht das denn aus?“, fragen sich immer noch manche Einwohner des Kröpeliner Ortsteils Detershagen und ihre Gäste, wenn sie am Eikbarg-Straßenabschnitt nahe des Abzweigs nach Parchow entlangkommen.

„Hier fahren doch auch Urlauber vorbei, die meinen dann, dass wir hier einen Geisterwald haben“, frotzelt Katrin Gutruf, die seit 1961 an dieser Stelle im Dorf lebt und seit Monaten jeden Tag auf die kahlen Baumstämme und manches dazwischenliegende Restholz schaut.

Anwohner Horst Jeske will noch wissen, dass den Anstoß für die Aktion eine von Wespen und Pilzen befallene, teilweise hohle Eiche gegeben haben soll. Der Waldeigentümer musste dann seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen und ließ deshalb die großen Bäume an der Straße zurückschneiden.

„Aber so doch nicht?“, ärgert sich Katrin Gutruf immer noch und fragt sich, ob die vom Eigentümer in unmittelbarer Wurzelnähe der alten Bäume gepflanzten Setzlinge je groß werden würden – auch wenn der Eigentümer selbst, er wohnt nahe Rostock, mit der Gießkanne vorbeigekommen sei. Unverständnis äußert die Detershägerin auch darüber, dass hier ebenso eine „uralte, gute“ Kastanie „weggehämmert“ worden ist.

„Alles wurde mit Naturschutzbehörde besprochen“

Den Eigentümer der Bäume verwundert es, dass in Detershagen die „eingekürzten Eichen“ immer noch so im Gespräch sind: „Ich wurde jahrelang von den Anwohnern kontaktiert, weil die Eichen zu nah an den Häusern stehen und bei Sturm zur Gefahr werden konnten. Vor ein paar Jahren soll mal ein Baum nachts auf die Straße gefallen sein.“ Schließlich habe er dann mit der unteren Naturschutzbehörde genauestens besprochen, was gemacht werden dürfe und soll „die strikte Auflage“ bekommen haben, die Eichen nicht unterhalb von fünf Metern zu kürzen. Es sei sogar extra ein Fachgutachter aus Greifswald angereist, der in einer uralten, dicken aber auch abgestorbenen Eiche gegenüber seines Waldes den seltenen und geschützten Eremit-Käfer nachwies. Deshalb sei entschieden worden, dass seine Eichen zur Entwicklung des Lebensraums vom Eremiten stehen bleiben sollen.

Altersschwache Bäume sollen extra stehen bleiben

„Dass es da jetzt so aussieht, ist nur dem Zwang der Verkehrssicherung geschuldet – für die ich etliche Tausend Euro hinlegen musste – und der Auflage, nicht unterhalb von fünf Metern einzukürzen. Vor allem die altersschwachen Bäume sollten unbedingt stehen bleiben, weil der Eremit gerade in diese alten Bäume reingeht. Damit die Bäume nicht ganz eingehen, möchte die Naturschutzbehörde eine Ersatzkronenbildung erzielen“, erklärt der Waldbesitzer, der hier namentlich nicht genannt werden möchte, und ergänzt: „Ich hätte am liebsten alle Bäume komplett umgelegt, dann wäre das Problem der Verkehrssicherung dauerhaft erledigt gewesen.“

Der Eremit auf einem Stalu-Infoschild in Detershagen. Quelle: Thomas Hoppe

Seine Erklärungen zum Eremiten bestätigt ein Informationsschild, das vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg am Eikbarg aufgestellt wurde. Es erläutert, dass der Eremit oft jahrzehntelang in den Höhlen alter Bäume lebe und sich dort von durch Pilze zersetztes Holz ernährt. Das seltene Tierchen ist ein rund drei Zentimeter langer Käfer mit braun-schwarzer Färbung, der seinen aus dem Altgriechischen entstammenden Namen, der deutsch auch Einsiedler bedeutet, seiner verborgenen Lebensweise verdankt. Nur etwa 15 Prozent der Käfer würden jährlich von Juli bis August ihren Brutbaum verlassen, heißt es auf einem Schild weiter, das zudem über das ganze 143 Hektar große europäische Schutzgebiet „Westenbrügger Holz“ informiert.

Auch dass hier die Kastanien rausgefällt werden mussten, gehe auf die Naturschutzbehörde zurück: „Der Eremit sieht wohl relativ schlecht und fliegt nur eine kurze Phase. Deshalb soll er die Eichen direkt erreichen können. So war die Auflage: ‚Die Kastanien müssen raus.‘“ Ein Anwohner wollte sich die dicken Stämme holen, sagt der Waldeigentümer und erklärt zum Restholz: „Es ist kein Park, es ist ein Wald – auch da gibt es Regeln: Alles unter sieben Zentimetern Durchmesser bleibt im Wald. Wenn es verrottet, nutzen es nämlich die Insekten.“

Nahe Detershagen werden Biotope entwickelt

In die Zukunft schaut auch besagtes Amt für Landwirtschaft und Umwelt. So erklärt es auf seinem Detershäger Info-Schild, dass es notwendig sei, langfristig neue Biotope auf den angrenzenden Waldflächen zu entwickeln, da ja auch die Lebensdauer der vorhandenen alten Eichen am Eikbarg begrenzt sei. Diese Entwicklung soll auf zwei Teilflächen in diesem „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung – GgB“ (früher Fauna-Flora-Habitat) mit einer Gesamtgröße von etwa 8,8 Hektar „in Waldbereichen westlich und südlich von Detershagen“ geschehen.

