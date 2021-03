Bahnübergang Kühlungsborn: Stadtvertreter lehnen Schließung erneut ab

Kühlungsborn

Die Stadtvertreter von Kühlungsborn haben die Teileinziehung des Bahnübergangs Hermann-Löns-Weg erneut abgelehnt. Bauamtsleiterin Peggy Westphal machte jedoch deutlich, dass das Verkehrsproblem an dieser Stelle gelöst werden müsse.

Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH möchte den Bahnübergang Hermann-Löns-Weg für den Fahrzeugverkehr schließen. Nur noch Fußgänger und Radfahrer sollen die Gleise queren können. „Wir haben das abgelehnt, weil es sich nach Aussagen der Polizei nicht um einen Unfallschwerpunkt handelt“, so Peggy Westphal. Zudem würde ein ganzes Wohngebiet abgeschnitten werden.

Nach der Ablehnung habe es mehrere Treffen am Bahnübergang gegeben. Was bereits da deutlich wurde: „Viele halten sich nicht an die Verkehrsregeln.“ Der Bahnübergang darf nur in Richtung Cubanzestraße überquert werden. Bei Verkehrszählungen habe sich ergeben, dass sich 23 Prozent der Nutzer verkehrswidrig verhielten.

Stadtvertreter entscheiden zum zweiten Mal

Nach der Verkehrszählung hatte die Bäderbahn die Kreuzungsvereinbarung der Stadtvertretung erneut zur Abstimmung vorgelegt mit dem Ziel der Teileinziehung. Die Stadt wolle diese abwenden. „Aus meiner Sicht müssen alle Möglichkeiten und Varianten geprüft werden, den Übergang sicherer zu machen“, sagte Peggy Westphal. Das Problem an der Stelle könne die Stadt nicht ignorieren. „Wir sind Mitgesellschafter der Bäderbahn und als Stadt auch Baulastträger.“ Die Schließung sei aus Sicht der Bahn die wirtschaftlichste Lösung. Für diese würde die Stadt an den Kosten beteiligt werden.

Stadtvertreter Peter Kempe (AfD) empfahl, dass die Polizei am Bahnübergang verstärkt kontrollieren müsse, wenn hier solche Verstöße vorliegen. Kontrollen seien durchgeführt worden, so Westphal. Die Polizei habe keine Verstöße feststellen können. Am Bahnübergang sei diese aber von weitem schon sichtbar, so dass sich viele dann an die Regeln hielten.

Stadtvertreter Gerd Susemihl (HGV-Tourismus) sieht auch die Bäderbahn in der Pflicht. „Die Beleuchtung der Bahn ist unter aller Kanone“, sagte er. Sie sei erst auf den zweiten Blick wahrnehmbar.

Von Anja Levien