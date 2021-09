Neubukow

Aufgrund von Bauarbeiten wird es Einschränkungen am Bahnübergang Panzow bei Neubukow sowie im Bahnverkehr selbst geben. Wie die Firma BUG Verkehrsbau SE mitteilt, wird der Bahnübergang im Verbindungsweg zwischen B105 und Panzow von Montag, 27. September bis Mittwoch, 6. Oktober voll gesperrt. Eine Umleitung werde ausgeschildert.

Der Bahnverkehr zwischen Wismar und Bad Doberan ist am Montag, 4. Oktober, und Dienstag, 5. Oktober, beeinträchtigt. Wie ein Bahnsprecher informiert, wird vom Montag 8.15 Uhr bis Dienstag 16.45 Uhr ein Schienenersatzverkehr fahren. Die Abfahrt und Ankunft der Busse in Wismar sei je nach Verbindung 26 bis 29 Minuten früher oder später. In Bad Doberan bestehe von den Bussen Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge zur Weiterfahrt nach Tessin. Grund seien Bahnübergangsarbeiten und Arbeiten an den Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.

Von Anja Levien