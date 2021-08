Bald Bauland? „Am Gespensterwald“ in Nienhagen bangen Kleingärtner  um ihre Gärten

Nienhagen

In der Kleingartenanlage „Am Gespensterwald“ im Ostseebad Nienhagen wachsen Kürbisse, Kartoffeln und Pflaumen, summen die Bienen und kriechen die Weinbergschnecken. Eine Oase, die in Gefahr ist. So zumindest sehen es die Pächter der 36 Parzellen. Grund: Die Eigentümergemeinschaft möchte die Grundstücke verkaufen und hat einen Investor an der Hand. Die Befürchtung der Kleingärtner um Vereinsvorsitzenden Bernd Krüger: Die Kleingärten sollen Bauland werden. Das sei laut Bürgermeister Uwe Kahl (CDU) so konkret bisher nicht geplant.

Früher gehörten die etwa 1,4 Hektar Land zu einer alten Gärtnerei. Auf dieser Fläche wurde 1980 der Kleingartenverein gegründet und als Trägerbetrieb das Fischkombinat Rostock eingesetzt. Nach der Wende haben die eigentlichen Besitzer – die Kinder der Gärtnerfamilie – das Grundstück zurückerhalten. Die Kleingärtner konnten bleiben. Über die Jahre entstanden um die Anlage herum Wohngebiete. Jetzt liegen die Gärten mittendrin.

Die Kleingartenanlage „Am Gespensterwald“ im Ostseebad Nienhagen, als sie noch nicht von allen Seiten durch Wohngebiete eingegrenzt war. Quelle: Archiv Kleingartenanlage Am Gespensterwald

Vereinbarung mit Besitzern ausgelaufen

„Wir haben kein Problem mit dem Wohngebiet um uns herum“, sagt Bernd Krüger deutlich. Doch die Gärten sollen bitte keines werden. Grund für seine Sorge: Die Vereinbarung mit der Eigentümergemeinschaft über die Pachtzahlungen sei ausgelaufen. Diese sei 2006 geschlossen worden, als die Eigentümer den Kleingärtnern kündigten. „Wir haben damals erfolgreich mit Protestaktionen und Plakaten dagegen gehalten“, erinnert sich Krüger.

Jetzt sei ihnen das Land zum Kauf angeboten worden: 100 Euro der Quadratmeter. „Eine Parzelle ist zwischen 300 und 400 Quadratmeter groß, das sind also über 30 000 Euro“, rechnet der Vereinsvorsitzende vor. Das Problem: „Wir sind zum Großteil alles ältere Leute hier. Ich bin 71 Jahre alt, ich möchte mir das nicht mehr leisten.“ Und so habe der Verein entschieden, das Kaufangebot nicht anzunehmen.

Eigentümergemeinschaft wächst mit jeder Generation

Die Eigentümergemeinschaft hat jetzt einen Kaufinteressenten gefunden. Das bestätigt Marita Staemmler-Hensel, eine von sechs Enkeln der damaligen Gärtnerfamilie Edwin und Dora Unger und damit Teil der Eigentümergemeinschaft. „Das vorrangige Anliegen von mir und meinen drei Geschwistern ist es, den Status der Eigentümergemeinschaft zu beenden, da meine Kinder und Enkel nicht hier leben“, erläutert die Nienhägerin.

Die Pächter seien darüber informiert, dass es einen interessierten Käufer gibt. „Ich kann die Angst verstehen, das tut mir auch leid, ich bin auch Gärtnerin“, sagt Marita Staemmler-Hensel. Aber die Eigentümergemeinschaft würde von Generation zu Generation immer größer. „Wir sind jetzt acht Eigentümer und alle im Rentenalter. Wir haben immer wieder versucht, auf den Kleingartenverein zuzugehen und haben Angebote gemacht. Für mich steht die Familie im Vordergrund.“ Mit dem Investor gebe es einen Vorvertrag. Der liege beim Notar.

Vorherige Ideen, das Land in den Flächennutzungsplan als teilweise Nutzung als Kleingärten sowie ruhiges Gewerbe im Zusammenhang mit seniorengerechten Wohnungen aufzunehmen oder ein Landtausch mit der Gemeinde zu machen, scheiterten. „Jetzt haben wir nicht mehr die Kraft, was zu investieren“, so Marita Staemmler-Hensel.

Kleingartenanlage blickt auf 40 Jahre zurück

Bernd Krüger könne nachvollziehen, dass die Eigentümergemeinschaft verkaufen und Geld sehen möchte. „Aber die Anlage hier ist 40 Jahre gewachsen“, sagt er, weist auf die Artenvielfalt und den Naturschutz in der Anlage hin. Ihm gehe es auch darum, dass es in Nienhagen noch ausreichend freie Flächen für eine Bebauung gebe. Und: „Wir haben viele Nachfragen, vor allem von jungen Leuten mit Kindern, die auch ihr eigenes Gemüse ernten möchten“, sagt Bernd Krüger. Alle Parzellen sind derzeit belegt – zehn von Nienhägern.

Obwohl die Kleingärten noch Grünland und gar nicht Bauland sind, steigt die Sorge nicht nur wegen des Verkaufs bei Bernd Krüger. Die Gemeinde möchte den Flächennutzungsplan anfassen. Aus diesem werden Bebauungspläne entwickelt, mit denen Baurecht hergestellt wird.

„Wir wollen die Kleingärten als Freizeit- und Sportfläche ausweisen“, sagt Bürgermeister Uwe Kahl (CDU). „Wir wollen das nicht in Bauland umwandeln, weil viele Nienhäger da einen Garten haben.“ Die Kleingärtner bräuchten sich keine Sorgen machen. Für Wohnraum gebe es noch Flächen zwischen den Wohngebieten Ehbrauck und An den Weiden.

Doch genau in einer Ausweisung der Fläche als Sport- und Freizeitfläche sieht Bernd Krüger die Gefahr. Dann greife nicht mehr das Bundeskleingartengesetz und die Kleingärtner müssen nicht mehr entschädigt werden, wenn ihre Gärten doch zu Bauland werden sollen. Zudem müssten sie für die Beräumung selber aufkommen.

Von Anja Levien