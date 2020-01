Neubukow

Das sind schon etwas neue Töne aus dem traditionsreichen Zusammenschluss Gleichgesinnter, der 1978 aus der Neubukower Gruppe des DDR-Kulturbundes zunächst als Schliemann-Gesellschaft erwachsen und schließlich zum Heinrich-Schliemann-Klub geworden war: „Wir haben überlegt, ob wir uns hier auch ein trojanisches Pferd hinstellen. Entweder als Spielgerät in den Bürgerhaus-Garten mit einer Rutsche dran – ein bisschen Action – oder als Kunstobjekt“, berichtet die Neubukower Archäologin Dr. Katja Winger aus einer „ganz frischen“ ersten Ideen-Runde mit ihrem Vereinsvorsitzenden Christian Bresching und der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt, Anke Schmuck-Suchland.

Neue Hinweisschilder am Bahnhof und am Markt

Wenn auch das Straßenbauamt des Landkreises zustimmen würde, könnte das hohle mythenbeladene Holzpferd sogar den Kreisel Richtung Rerik und Kühlungsborn zieren, soll jemand laut nachgedacht haben. Fester gezurrt sind dagegen schon folgende Projekte, die die Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte am Brink „für die Einwohner und ihre Gäste sichtbarer machen“ sollen: am Bahnhof und am Markt soll es neue Hinweisschilder geben, beim historischen Stadtrundgang soll noch einmal besonders auf den Troja-Entdecker und die Gedenkstätte hingewiesen werden und den Stadtvertretern wird dazu die von Dr. Winger eingebrachte Idee präsentiert werden, eine Förderung aus dem Topf „Kultur in ländlichen Räumen“ beantragen zu wollen – Höchstsatz 25 000 Euro, 25 Prozent Eigenanteil.

Anke Schmuck-Suchland schickt voraus, dass das alles nach einem ersten Gespräch miteinander nagelneu sei und natürlich durch die Ausschüsse der Stadt gehen müsse: „Sie entscheiden, ob überhaupt und dann, wie möglicherweise der Eigenanteil finanziert werden könnte.“

Archäologen-Paar zog es in die Schliemann-Stadt

„Es ist doch einfach ganz einmalig, dass man hier Originalfunde aus Troja hat und so einen großen Archäologen“, betont Katja Winger, die sich deshalb sogar vor drei Jahren entschieden hatte, gemeinsam mit ihrem Mann in die Schliemannstadt zu ziehen, wo die Familie heute mit ihren beiden Kindern zufrieden lebt: „Man hat ja alles was man braucht und kommt mit dem Zug gut nach Rostock.“ Dr. Daniel Winger ist Mitarbeiter des Heinrich-Schliemann-Instituts für Altertumswissenschaften der Universität Rostock und seine Frau gehört zum Institut für Prähistorische Archäologie der FU Berlin und berät bei 380-Hektar-Ausgrabungen einer keltischen Stadt in Manching (unweit von Ingolstadt). Beide Wingers sind „natürlich“, wie sie sagt, Mitglieder des mittlerweile 40-köpfigen Schliemann-Klubs von Neubukow.

Der eingetragene Verein hat für dieses Jahr für fast alle Monate – außer Juni, Juli, August und Dezember – Veranstaltungen im Bürgerhaus am Brink 1 organisiert, die auch interessierte Gäste besuchen können. Klubmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 20 Euro und kommen so auch etwas günstiger zu den Tickets der Lesungen, Vorträge oder Bildvorführungen.

Lesungen und Präsentationen im Bürgerhaus

Am 20. Februar um 19 Uhr präsentiert Jürgen Reich die „Faszination Kraniche“, am 19. März André Schumacher, wie er „In 80 Tagen um die Welt“ kam. Am Abend des 7. Mai können sich China-Interessierte mit Rainer Hilse über seine „Reise ins Reich der Mitte“ unterhalten. Der Schriftsteller und Publizist Landolf Scherzer soll am 10. September aus seinem neuen Buch lesen. Für den 15. Oktober steht der Buch- und OZ-Autor Rolf Barkhorn auf der Event-Liste des Klubs. Der Kühlungsborner stellt dann sein Büchlein „Rübergemacht, aber anders herum“ vor, in dem er eine wahre Übersiedlung aus Bremerhaven in die DDR beschreibt. Mit dem Reisen in Deutschland und Europa beschäftigt sich auch Rainer Wieland am 12. November auf Einladung des Schliemann-Klubs, bevor die Mitglieder am 28. November bereits um 14.30 Uhr zu ihrer alljährlichen Adventsveranstaltung zusammenkommen.

Wie Christian Bresching, der sich derzeit wegen einer Erkrankung von Bürgerhaus- und Gedenkstättenleiterin Sabine Tonn abwechselnd mit Elisabeth Kuhl um die Besucher der Einrichtung kümmert, informiert noch darüber, dass ab 6. Februar eine neue Schau mit Schülerarbeiten der hiesigen Regionalschule der bisherigen Sonderausstellung der Regenbogenschule Bad Doberan folgen wird.

Von Thomas Hoppe