Vor zweieinhalb Jahren haben Juliane und Wolfgang Dähn die Reben auf ihrem Weinberg in Dorf Mecklenburg gepflanzt. Etwa 2000 Stück auf einer 0,5 Hektar großen Fläche mit Südwesthanglage. Es sind Trauben von fünf Sorten, drei rote und zwei weiße. Sie wurden an drei Wochenenden geerntet. Am Sonnabend haben die Jung-Winzer ihre erste Weinlese beendet.

Wie immer haben die Eheleute fleißige Helfer. Ihre Familie und Freunde unterstützen sie von Beginn an, den ersten Weinbaubetrieb in Westmecklenburg zu etablieren. Auch am Sonnabendvormittag sind wieder 13 Erwachsene mit ihnen in den Reihen, um die Trauben von den Rebstöcken zu schneiden. „Ich habe im Garten Äpfel. Es ist cool, mal Weintrauben zu ernten“, meint ihr Freund Thomas Heidtke. Die roten Beeren leuchten in der Oktobersonne. Die Weinbauern haben Glück mit dem Wetter.

Fünf widerstandsfähige Rebsorten angebaut

„Das Wetter war zwar nicht so optimal, wir sind aber trotzdem mit der Qualität unserer Trauben zufrieden.“ Wolfgang Dähn (32), Neu-Winzer Quelle: Haike Werfel

Das war leider nicht so optimal in diesem Jahr, sagen sie. „Im Mai, als es noch recht kühl war, hatten unsere Pflanzen noch nicht ausgetrieben. Im Süden, wo es noch Frost gab, waren sie schon weiter. Deshalb befürchteten die Winzer, dass es ein schlechtes Weinjahr wird“, erzählt Wolfgang Dähn. „Der August war dann zu kalt bei uns und wir hatten zu wenig Sonnenschein.“ Dennoch denkt er, dass es genug war, damit seine Trauben einen gehaltvollen Wein geben. „Auch der September war zu nass und kalt.“

Der Vorteil der hiesigen Region sei, dass immer ein guter Wind weht. „Da trocknen die Reben schnell wieder. Aber zur Rebblüte sollte es eher nicht so windig sein, dafür aber sonnig“, wünscht sich der 32-Jährige.

Er und seine Frau haben widerstandsfähige Rebsorten ausgesucht, angepasst an die klimatischen Bedingungen in Mecklenburg. „Es sind sehr winterharte und nachhaltigere Sorten, sodass wir nicht so viel Pflanzenschutzmittel einsetzen müssen“, sagt Juliane Dähn. Die Entscheidung ist für die beiden weißen Sorten Solaris und Souvignier Gris gefallen sowie für die roten Cabernet Cortis, Regent und Rondo. Es sind allesamt Kreuzungen, sagt der Fachmann.

Eheleute betreiben Weinanbau im Nebenerwerb

Wolfgang Dähn ist studierter Agrarwirt. Er hat sich sein Wissen über den Weinanbau erlesen beziehungsweise bei Winzern in Frankreich erworben. „Wir sind beide Autodidakten“, erklärt er. Seine Frau ist von Beruf Sozialpädagogin. Die 32-Jährige sei die Frau für die Handarbeit. Sie habe die Pflanzen mit viel Liebe gehegt und gepflegt. „Sie müssen mehrmals jährlich angepasst und geschnitten werden“, erläutert Juliane Dähn.

Die zweifache Mutter befindet sich derzeit in Elternzeit. Im Juni hat Tochter Miriam ein Brüderchen bekommen. Da die Eheleute den Weinbau im Nebenerwerb betreiben, arbeiten sie an ihren Rebstöcken am Feierabend und an den Wochenenden oder nehmen Urlaub, wie jetzt zur Weinlese.

„Nur sauberes und gesundes Lesegut wird verarbeitet“

„Es sind Regent, eine der ältesten Sorten in Deutschland, und Rondo, die wir heute ernten“, sagt Wolfgang Dähn. Der Jung-Winzer hat seine Helfer eingewiesen. Nur einwandfreie Trauben kommen in den Eimer. Er hält eine in der Hand. „Sie ist schön fest mit grünem Stil und hat kleine Beeren, die noch nicht eingeschrumpelt sind.“ Faulige Beeren entfernt er mit der Winzerschere. Manchmal müssen auch ganze Trauben aussortiert werden. Die lassen die Dähns und ihre Helfer einfach auf den Boden fallen. „Das ist Dünger für die Pflanzen“, erklärt der Chef. „Wir ernten nur sauberes und gesundes Lesegut.“ Denn fauliger Geschmack könne sich im Wein wiederfinden.

Auch Cecilia, die zehnjährige Schwester des Winzers, hilft mit bei der Ernte. Sie leert einen Eimer mit Trauben in der Box. Quelle: Haike Werfel

Winzer rechnen mit 2000 Liter Wein nächstes Jahr

Die vollen Eimer werden in zwei Boxen geleert. Eine fasst rund 300 Kilogramm Beeren. Vom Rondo werden rund 600 Kilogramm geerntet, vom Regent etwa eine Tonne. „Die Trauben werden heute noch eingemaischt“, sagt Wolfgang Dähn. Dabei werden die Stilgerüste von den Beeren getrennt, die Beeren aufgedrückt, sodass Saft austritt. „Der Saft und die Beere sollen sich vermengen. In der Schale sitzen die Farbe, die Tannine (pflanzliche Gerbstoffe) und die Aromastoffe“, erläutert er. „Der Saft liefert den Zucker, aus dem der Alkohol gewonnen wird.“ Ein Grad Öchsle entspricht etwa zwei Gramm Zucker pro Liter Most, daraus lässt sich ungefähr ein Gramm Alkohol gewinnen.

Die Weintrauben ihrer ersten Lese haben im Schnitt einen Zuckergehalt von über 80° Öchsle erreicht. „Unsere Zielgabe sind 95° Öchsle“, sagt Dähn. Für ihren ersten Weißwein werden die Dorf Mecklenburger Jung-Winzer einen Alkoholgehalt von elf Volumenprozent erzielen, vermuten sie. Der Rotwein wird 12 Vol.-% enthalten.

Freude über Fördermittel für Ausstattung der Kellerei

Sie rechnen mit rund 2000 Liter Wein, die sie von ihren fünf Sorten produzieren werden. In Edelstahlfässern reifen bereits die zwei Weißweine und ein Rosé vom roten Cabernet Cortis. „Die Kellerei ist zwar noch nicht ganz fertig, aber wir sind produktionsfähig“, erzählen die Eheleute. „Wir sind froh, dass wir als Neu-Winzer die Ausstattung mit Presse, Fässern und Tanks gefördert bekommen. Das sind immerhin 35 Prozent.“ Ihr Antrag für die EU-Fördermittel habe das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg positiv beschieden.

Bereits im März, April soll der Weißwein in Flaschen abgefüllt sein. Er ist tanninärmer und braucht deshalb weniger Reife. Den ersten Dorf Mecklenburger Rotwein wird es erst im nächsten Herbst geben, kündigen die Winzer an. Er braucht mindestens 18 Monate zum Reifen.

Juliane Dähn: „Jede Zeit hat ihren richtigen Wein“

„Es wird unsere Winteraufgabe, die Etiketten für die Flaschen zu entwerfen“, sagt Juliane Dähn, während sie eine Probe vom Souvignier Gris aus dem Edelstahlfass abfüllt. „Er schmeckt vanillig, hat eine Pfirsich- und eine Holznote, wie im Barrique ausgebaut. Dafür sorgen die Holzchips, die wir zugeben.“ Die Winzerin ist zufrieden mit dem Geschmack des Rebensafts, dessen alkoholische Gärung noch im Gange ist. Während ihr Mann den Rotwein liebt, bevorzugt sie im Sommer einen leichten Weißwein, wie sie sagt, und in der kälteren Jahreszeit eher einen Rotwein. „Der hat was Gemütliches. So hat jede Zeit ihren richtigen Wein“, meint Juliane Dähn und lacht.

Blick in die Kellerei: Jung-Winzerin Juliane Dähn füllt aus einem Edelstahlfass, in dem die alkoholische Gärung weißer Trauben im Gange ist, eine Probe ab. Quelle: Haike Werfel

Teilweise gegorener Traubensaft war schnell vergriffen

Sie und ihr Mann erfreuen sich bereits jetzt eines großen Interesses an ihrem Wein. Es gibt zahlreiche Vorbestellungen. Schon ihr „Weißer Flinker“, der erste teilweise gegorene Traubenmost – besser bekannt als Federweißer – war flink vergriffen. Nennen dürfen sie ihn nicht so, weil der Begriff den Weinbaugebieten nach deutschem Weingesetz vorbehalten ist. 150 Flaschen fanden reißend Absatz. „Ich hatte 29 Flaschen in meinem Geschäft in Schwerin. Die waren innerhalb von zehn Minuten weg“, erzählt Gunter Dähn, der Vater des Jung-Winzers. Der 55-Jährige freut sich über diesen ersten Erfolg und meint: „Der Bedarf für ein Vielfaches ist da.“

Von den jetzt geernteten roten Trauben wird es aber keinen „Roten Flinken“ geben, müssen die Dähns all jene enttäuschen, die darauf gehofft hatten. „Wir haben sie nicht in so großer Menge angebaut und die gelesenen Trauben sind von so guter Qualität, dass sie für den gegorenen Traubenmost zu schade wären“, begründet Juliane Dähn. Weinliebhaber müssen sich also gedulden, bis sie den ersten fertigen Wein aus Nordwestmecklenburg probieren können. Vormerkungen sind möglich auf der Internetseite www.wein-mv.de.

Von Haike Werfel