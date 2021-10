Bandow

Farbenprächtig gefiedert rennt ein stolzer Hahn über den Hof, dicht gefolgt von einer malerischen Henne. Tilda springt bellend hinterher und will Ordnung in den Hühnerstall bringen wie es sich für einen Hütehund gehört. Ponymix Nono frisst derweil verbotenerweise Möhren vom Feld und Äpfel vom Baum – dabei ist das Obst und Gemüse auf dem Kastanienhof von Susanne Ewert doch für andere Zwecke gedacht.

„Ich betreibe hier Solidarische Landwirtschaft, die Tomaten und Auberginen sind schon durch, die Kürbisse auch“, erklärt Susanne Ewert, die in Rostock Agrarwissenschaften studiert hat und seit 15 Jahren auf ihrem Hof lebt. „Gemüsemäßig werde ich natürlich satt von meinem Hof“, sagt die 47-Jährige, die ursprünglich aus Hamburg stammt. Das Obst und Gemüse geht von Mai bis Dezember immer donnerstags an Abholstationen in Rostock und Bad Doberan. Die Frischekisten sind zur Zeit von 33 Menschen abonniert, die gerne auch mal selbst mitanpacken.

Sechs Pferde helfen bei der Arbeit

„Meine Gemüseesser kommen auch mal und helfen mit, so sind sie dem Hof mehr verbunden. Ernteteiler nennen wir das“, erzählt die Mutter von drei Kindern, die ihren Obst- und Gemüseanbau alleine betreibt nur mit ihren Tieren und zeitweise freiwilligen Helfern. Sechs Pferde, zwei Bienenstämme und Schafe tragen zu dem natürlichen Bewirtschaftungskonzept des Obst- und Gemüseanbaus bei. Dazu gehören noch eine Ziege, handzahme Hühner und natürlich der Hund, „der alles hütet, was es zu hüten gibt“, lacht Susanne Ewert.

Susanne Ewert mit Huhn Quelle: Anja v. Semenow

Die Bienen dienen hauptsächlich der Bestäubung. Neben Wildbienen und anderen Honigbienen kurbeln sie so den Fruchtertrag an. Die Schafe helfen bei der Weidepflege. Zwei Laufenten halten die Nacktschnecken im Zaum. Und die sechs Pferde sind Arbeitstiere, die mit historischen Geräten wie Grubber und Eggen die Felder pflegen. „Mit den Pferden wird der Boden geschont und nicht verdichtet wie mit Maschinen. Außerdem mag ich das Prinzip der Einfachheit. Die Geräte sind mindestens 80 Jahre alt und gehen kaum kaputt“, beschreibt die Gemüsebäuerin den Vorteil der althergebrachten Werkzeuge.

Regenwürmer fördern die Fruchtbarkeit des Bodens

In den Folientunneln, in denen Bohnen, Tomaten, Paprika und Auberginen – alles alte Sorten – wachsen, wird der Boden mittels altbewährtem Mulchsystem gesund erhalten. Unter dem abgelagerten Rasenschnitt machen Regenwürmer ihre Arbeit, damit „der Boden viel fruchtbarer wird“. Mittwochs hat Susanne Ewert immer junge Helfer vor Ort. Schüler, die in Kooperation mit der Jenaplan-Schule in Rostock, das Landleben erleben und erlernen können.

Ein Projekt, dass die Hofbesitzerin gerade in Angriff nimmt, ist der Lernort Bauernhof. Dafür wird ein Nebengebäude hergerichtet, in dem später „Kinder und Jugendliche Landwirtschaft, altes Handwerk und Naturkreisläufe miterleben können“. Auch die Tiere haben in Zusammenhang mit den Kindern einen pädagogischen Wert. Neben den Hühnern, die für den Eigengebrauch Eier legen, finden sich zahme Hühner, die gerne gestreichelt werden und den Kontakt zum Menschen suchen.

Alte Sorten und Vitaminbomben finden sich auf dem Hof

Für die alten Sorten, die hier wachsen, hat sich Susanne Ewert entschieden, „weil sie gesünder sind“. Das Heu für die Pferde liefern die eigenen Wiesen. Die Hagebutten, die sich im Herbst an den Sträuchern finden, werden gesammelt und im Winter als Vitaminbomben an die tierischen Helfer verfüttert. Die Arbeitspferde sind dank Gelassenheits- und Vertrauenstraining besonders entspannt.

Solidarische Landwirtschaft Susanne Ewert und ihr Kastanienhof sind der solidarischen Landwirtschaft „Bunte Höfe“ angeschlossen, zu denen auch die Gärtnerei Bekegarten an der Beke und die Schafscheune in Vietschow gehören. Die Höfe arbeiten nach ökologischen Kriterien und bieten ihre Produkte vor allem regional an, um kurze Wege und Frische ohne Zwischenhändler zu gewährleisten. Solidarische Landwirtschaft hat zum Ziel, Natur und Menschen, Tier und Umwelt im Ganzen zu schätzen und zu erhalten. Der Vorteil für Verbraucher: frische Qualität, Transparenz, regionaler Bezug und Nachhaltigkeit sowie Wissensvermittlung zu den Lebensmitteln und Herkünften.

Eine Eigenschaft, die für Susanne Ewert bei ihren Tieren unabdingbar ist, damit sie sich unerschrocken im Landwirtschaftsbetrieb zeigen. „Aber zum Streicheln sind sie auch da“, sagt Susanne Ewert augenzwinkernd und richtet Schimmel Nono liebevoll den zerstrubbelten Pony.

Von Anja von Semenow