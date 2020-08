Bargeshagen

Admannshagen, Admannshagen-Ausbau und Rabenhorst haben es schon – ein schnelles Glasfasernetz. Jetzt haben auch Unternehmen im Bargeshäger Gewerbegebiet die Chance, sich kostenlos ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom anschließen zu lassen.

Wenn sich bis zum 30. November 2020 mindestens 30 Prozent der dort ansässigen Firmen für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden, wird dieser Bereich ausgebaut. „Die Digitalisierung der Wirtschaft ist eine Chance und Herausforderung für Deutschland“, sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer im Bereich Geschäftskunden der Telekom Deutschland. „Die Basis dafür ist eine flächendeckende Breitbandversorgung – das wissen wir und verstärken gerade deshalb den Glasfaserausbau in Gewerbegebieten.“

An der Reuterstraße in Bargeshagen will die Telekom mehr als drei Kilometer Glasfaser verlegen und die Unternehmensstandorte direkt an das Glasfasernetz anbinden. Dabei wird beim Gewerbegebietsausbau unter anderem das moderne Trenching-Verfahren eingesetzt – nach Telekom-Angaben ist dieses Verfahren zeitsparend, nachhaltig und kosteneffizient im Ausbau, führt zu kürzeren Bauzeiten und somit zu weniger Belastungen für die Anwohner.

Drei Ortsteile haben bereits schnelle Leitungen

In den vergangenen Monaten hatte die Deutsche Glasfaser bereits drei Ortsteile in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen mit schnellen Leitungen versorgt. Hier hatten sich die dafür benötigten 40 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden. Einzig im Ortsteil Bargeshagen war die Nachfrage geringer, so dass in diesem Bereich zum damaligen Zeitpunkt nicht ausgebaut wurde. Auch in Börgerende-Rethwisch und Kühlungsborn wurde das Interesse nach einem Glasfaseranschluss abgefragt. Hier konnte die benötigte Quote allerdings nicht erreicht werden.

Die Telekom investiert jährlich rund fünf Milliarden Euro und betreibt mit mehr als 500 000 Kilometer das größte Glasfasernetz in Europa. Sie setzt auf den Breitbandausbau und hat 2019 rund 60 000 Kilometer Glasfaser verbaut.

Von Lennart Plottke