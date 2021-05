Bad Doberan

„Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie können nicht sprechen“, sagt Andrea Nicolaisen an der Regenbogenschule in Bad Doberan. „Enge Angehörige kennen Sie so gut, dass sie Ihre Bedürfnisse ziemlich schnell erkennen, im Alltag außerhalb der häuslichen Umgebung bemühen sich ebenso Menschen, Ihre Befindlichkeiten zu erkennen – stoßen dabei aber schnell an ihre Grenzen.“ Die Lehrerin weiß, wovon sie redet: Denn an der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung haben es sich Pädagogen zur Aufgabe gemacht, Kinder beim Kommunizieren mit Hilfsmitteln zu unterstützen und ihnen somit eine Stimme zu geben.

Die Digitalwand ist auch im Musikunterricht und in vielen anderen Bereichen einsetzbar – der Wahnsinn.“ Bärbel Kraatz, Leiterin Regenbogenschule Bad Doberan Quelle: Renate Peter

„Es braucht Lösungen, damit Kinder nicht nach wiederholten erfolglosen Versuchen resignieren“, macht Nicolaisen deutlich. Deshalb habe man in den vergangenen Monaten nach technischen Möglichkeiten gesucht, um so individuelle Hilfestellungen zu erproben: „Von Beginn an hat uns dabei Ulrike Albrecht als Mitarbeiterin der Ospa-Filiale im EKZ unterstützt – sie ermutigte uns immer wieder, entsprechende Förderanträge zu stellen.“ Damit sei der Grundstein für eine gelebte „Unterstützte Kommunikation“ in der Schule gelegt worden – ein Begriff, der alle Kommunikationsformen für Menschen mit schwer verständlicher, begrenzter oder fehlender Lautsprache umfasst.

Ein Engagement, das sich auszahlte: „Wir konnten erste elektronische Hilfen anschaffen“, erklärt Andrea Staack, die an der Regenbogenschule als Heilerzieherin tätig ist. „So war es Kindern möglich, über die Bedienung von Tasten, die vorher mit Symbolen oder Sprachaufnahmen belegt wurden, am Gespräch teilzuhaben – da gab es in den Augen ein erstes Leuchten.“

Möglichst viele Schüler sollen gleichzeitig eingebunden werden

Und doch konnte das erst ein Anfang sein: „Mit fortschreitender technischer Entwicklung werden immer mehr Kinder über die Krankenkassen mit dynamischen Kommunikationshilfen – sogenannten Talkern – versorgt und lernen im Unterricht, diese Mittel zu bedienen“, sagt Andrea Nicolaisen. „Durch Auswahl mehrerer Tastenfelder können so ganze Sätze per Touchscreen gesprochen werden.“ Um möglichst viele Schüler in diese Form des Kommunizierens mit Symbolen einbeziehen zu können, sei die Idee entstanden, ein transportables Display anzuschaffen, das ebenfalls per Touchfunktion zu bedienen ist, so Nicolaisen: „Leider ist das ein sehr kostenintensives Vorhaben.“

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: die Regenbogenschule auf dem Doberaner Buchenberg. Quelle: Lennart Plottke

Ein glücklicher Zufall, dass die Ostseesparkasse Rostock gerade in dieser Phase eine Ausschreibung zur Digitalisierung von Schulen auf den Weg gebracht hatte. Seit 1997 fördert die Stiftung soziale, kulturelle, sportliche und gemeinnützige Projekte – diesmal hatten die Initiatoren gezielt Schüler und Lehrer aufgerufen, mediale Projekte, Bedarfe und Ideen einzureichen. 20 Einrichtungen machten mit – „und im Dezember 2020 wurden wir mit einem wunderbaren Schulweihnachtsgeschenk überrascht“, freut sich die Lehrerin. „Doberans Filialleiter Guido Krüger überreichte uns einen Scheck in Höhe von 2100 Euro.“

Dennoch: „Bei der Umsetzung unseres Vorhabens – Lehrer sind nun mal keine Techniker – wurde nach individueller Beratung und Erprobung verschiedenster Lösungsmöglichkeiten durch die Firma ,Lehmann Bürotechnik’ in Bargeshagen festgestellt, dass der geplante finanzielle Rahmen dafür bei Weitem nicht ausreicht“, macht Nicolaisen deutlich.

Löwenanteil sichert Finanzierung des Smartboards

Das Ziel schien unerreichbar – und wäre ohne eine weitere große Spende nicht umsetzbar gewesen. „Unfassbar für uns, dass es einen Menschen gibt, der sich bei unserer monatelangen Suche in unsere Situation hineindenken und eine sofortige Lösung finden konnte“, sagt die Pädagogin. „Spontan fasste er den Entschluss, den Löwenanteil bei der Finanzierung eines großen Smartboards zu übernehmen.“

„Das, was man selbst machen kann, sollte man anpacken – erst danach kann man auch auf die Politik schimpfen.“ Frank Lehmann, Geschäftsführer Lehmann Bürotechnik Quelle: Lehmann Bürotechnik

Der so Gelobte möchte daraus keine große Sache machen: „Es gibt eben Dinge, die man einfach tun muss“, sagt Frank Lehmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Bargeshäger Betriebes. „Bei einem Meeting hat die Regenbogenschule ihre Probleme geschildert – da müssen unheimlich viele Dinge beachtet werden.“ Vor allem auch mit Blick auf die Motorik: „Bei einer Vorführung haben sich die Schüler alle um ein einfaches, 65 Zentimeter kleines Display gescharrt – das kann man so nicht machen.“

Und so sattelte seine Firma zu den 2100 Euro von der Ospa noch einmal knapp 5000 Euro drauf, um das rund 7000 Euro teure Smartboard zu finanzieren. „Das ist eine riesige Digitalwand“, schwärmt auch Schulleiterin Bärbel Kraatz. „Der Wahnsinn.“ Aktuell würden vor allem im Einzelförderkurs vier bis sechs Kinder von dieser modernen Technik profitieren, so Kraatz: „Ein Kind kann sich zum Beispiel nur per Augensteuerung verständigen – das ist schon spannend.“ Zudem gebe es jetzt auch die Möglichkeit, mit dem Rollstuhl richtig an den großen Bildschirm heranzurücken.

Große Digitalwand ist vielfältig einsetzbar

„Wir können die Wand aber auch in die Turnhalle rollen, um dort beispielsweise ein Lied anzutouchen“, erklärt Kraatz. „Sie ist also auch im Musikunterricht und in vielen anderen Bereichen einsetzbar.“ Vor einiger Zeit hätten Schüler die „Vogelhochzeit“ als Theaterstück aufgeführt: „Die Kinder standen da, mit ihren kleinen Talkern in der Hand, mussten immer drücken, wenn sie dran waren – das funktioniert jetzt alles viel besser.“ Die gesamte Schülerschaft und das Pädagogenteam der Regenbogenschule sei Frank Lehmann und seinem Team für diese „Herzenslösung“ sehr dankbar, sagt Andrea Nicolaisen: „Die Kommunikationssoftware kann nun von allen Kindern gemeinsam genutzt werden – jeder kann zu Wort kommen.“

Neben Schulen stattet Lehmann mit seiner Firma auch Bereiche in Kunst, Kultur und Sport mit interaktiver Technik aus: „Wir engagieren uns etwa beim Shorttrack, Radsport oder Wasserspringen.“ Auch die Aufgabe an der Doberaner Regenbogenschule sei noch nicht beendet, sagt der Unternehmer: „Unter anderem sprechen wir gerade mit dem Schulverwaltungsamt in Güstrow über Möglichkeiten, das ganze Kabel-Gedöns wegzubekommen – wir wollen hier weitermachen.“

Grundsätzlich lebe er nach einer Devise, sagt Frank Lehmann: „Das, was man selbst machen kann, sollte man anpacken – erst danach kann man auch auf die Politik schimpfen.“

