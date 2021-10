Bargeshäger wollen Restaurant „Alte Molkerei“ wiederbeleben

Bargeshagen

Überraschende Wende im Streitfall „Alte Molkerei“ an der Bargeshäger Hauptstraße: „Wir haben jetzt in unserer jüngsten Sitzung den Beschluss gefasst, das Grundstück von der Rostocker Baufirma Lautus Objektservice zu kaufen“, erklärt Gemeindevertreter Hans-Peter Stuhr. Begründung: Die Firma habe einen großen Auftrag an Land gezogen, der sie die kommenden Jahre beschäftige.

Eine mögliche Einigung, die nach seiner Auffassung „hundertprozentig im Sinne der Gemeinde ist“, erklärt Stuhr: „Denn eigentlich wollten wir ohnehin das Vorkaufsrecht für dieses Grundstück ziehen, um die Gastronomie zu erhalten. Das hat aber vor einigen Monaten nicht geklappt – durch einige handwerkliche Fehler, die uns ehrlicherweise auch überrascht haben.“

Rostocker Baufirma wollte eigentlich Reihenhäuser bauen

Hintergrund: Die Rostocker Baufirma Lautus Objektservice wollte auf dem Gelände der Alten Molkerei eigentlich Reihenhäuser bauen und hatte das Areal samt Gebäude vom bisherigen Eigentümer Christian Nickel gekauft. Die Gastronomie-Familie hatte die Alte Molkerei seit fast 30 Jahren betrieben. Ella Nickel führte bis zur Wende den Konsum in Rabenhorst.

„Es wäre doch ein Albtraum, wenn es in Admannshagen-Bargeshagen keine einzige Gaststätte mehr geben würde.“ Hans-Peter Stuhr, Gemeindevertreter Quelle: Sabine Hügelland

Anfang der 1990er Jahre übernahm sie den Laden an der Hauptstraße in Bargeshagen. 1993 erweiterte sie, baute die Gaststätte auf. Die trug übrigens den Namen zu Recht, denn früher befand sich an diesem Standort die alte Molkerei. Hier lieferten die Landwirte ihre Milch ab, die zu Käse, Quark und Trinkmilch verarbeitet wurde.

Corona stoppte langjährige Erfolgsgeschichte

2012 übernahm Christian Nickel die Geschäfte – und bot den Bargeshägern sowie vielen Pendlern zuletzt ein gut gehendes Restaurant inklusive Partyservice plus Backshop an. Dann kam Corona. Nickel hielt so lange wie möglich durch und sich und seinen Betrieb mit Außerhausservice und dem Backshop über Wasser. Mitte 2020 entschloss sich der dreifache Familienvater dann doch für einen Verkauf des Grundstücks samt Gebäuden.

„Ein ewig totes Gebäude direkt an der Hauptstraße macht nach außen keinen guten Eindruck.“ Franziska Mengler, Einwohnerin Quelle: Lennart Plottke

Klarer Wunsch der Gemeindevertretung sei es immer gewesen, die Alte Molkerei zu erhalten, stellt Hans-Peter Stuhr klar und macht deutlich: „Es wäre doch ein Albtraum gewesen, wenn es in Admannshagen-Bargeshagen keine einzige Gaststätte mehr geben würde – früher hatten wir hier sogar acht.“ Findet auch Franziska Mengler, die mit Tochter Amelie auf dem Weg zur Kita „Storchennest“ jeden Tag an dem seit Monaten geschlossenen Haus vorbeigeht. „Ich vermisse neben dem Restaurant vor allem den Backshop“, sagt die 30-jährige Bargeshägerin. „Abgesehen davon, dass ein ewig totes Gebäude direkt an der Hauptstraße nach außen auch keinen guten Eindruck macht.“

Der Stillstand an einem so exponierten Standort war zu einem großen Teil hausgemacht: Weil es unter anderem zu Fristversäumnissen kam, hingen sowohl der Investor aus Rostock als auch der bisherige Eigentümer der Immobilie monatelang in der Luft. Ein Aspekt, der Winfried Moltke ebenfalls sauer aufstößt: „Wie sieht denn das aus?“, fragt der 73-jährige Admannshäger. „Es ist doch traurig, dass draußen an der Tafel als Brötchen-Empfehlung fürs Wochenende das ,Koffjeklöön’ am Admannshäger Damm genannt wird – das hat dieses traditionsreiche Haus nicht verdient.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb solle die Kauf-Abwicklung jetzt „so schnell wie möglich über die Bühne gehen“, sagt Hans-Peter Stuhr: „Wir sind aktuell auf der Suche nach einem geeigneten Gastronomen – zwei, drei Bewerber gibt es schon.“ Vorteil: „Die Gemeinde kauft nicht nur Grundstück und Haus, sondern auch das gesamte Inventar der Alten Molkerei inklusive Mobiliar und Küchenausstattung – es ist also alles drin, der neue Betreiber könnte sofort starten.“

Von Lennart Plottke