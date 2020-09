Bargeshagen

Fast war das Scharren der Füße zu hören, denn die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehren (FFW) durften sportlich wieder loslegen. Der 26. Amtsausscheid in Bargeshagen wurde gekoppelt mit dem 5. Flutlichtpokal der FFW Admannshagen-Bargeshagen. So galt es, nur einmal die umfangreichen Coronamaßnahmen durchzuführen – das allerdings an zwei Tagen.

Torsten Reske, Wehrleiter in Admannshagen-Bargeshagen, hatte an diesem Wochenende sprichwörtlich alle Alarmglocken in Bereitschaft. „Wir müssen die Bestimmungen einhalten und das bei so vielen Leuten“, sagte er. Deshalb waren nicht so viele Besucher zugelassen wie sonst.

Lob für die Feuerwehr Bargeshagen

„Er und seine Mannschaft leisteten wirklich viel, gerade auch im Vorfeld“, lobte Kreisbrandmeister Mayk Tessin. „Man könnte sagen, das hier ist der Probelauf für weitere Veranstaltungen der Feuerwehren im Land“, sagte er. „Wir schauen, was mit Wettkämpfen möglich ist.“

„Die Wettkämpfe fehlten uns schon, deshalb sind wir froh, dass es nun weiter geht“, sagte Birger Mendrina, Wehrleiter OB Nienhagen.

Schon zur Begrüßung, bei der auch die Amtsleiterin im Kreisordnungsamt Jana Rothenberger vor Ort war, standen die Feuerwehrmitglieder perfekt in Gruppen und im geforderten Abstand. Auch die Gäste hielten sich an die Regeln.

Kreisbrandmeister lief in der Einsatzwertung mit

Mayk Tessin war am Freitag etwas anders gekleidet als sonst. Denn er nahm am schwierigsten Wettkampf, der Einsatzwertung, teil und lief für Nienhagen. In der Einsatzwertung arbeiteten die Kameraden mit der Ausrüstung, die sie auch im Ernstfall benutzen. Sie hat ein weitaus größeres Gewicht als die sportliche Variante für die zweite Wettkampfart im Amtsausscheid, der klassische „Löschangriff nass“.

Amtsausscheid und Flutlichtpokal in Bargeshagen Quelle: Sabine Hügelland

Außerdem ist die Einsatz-Ausrüstung nicht so leicht zu händeln. Es war beeindruckend, zu sehen, wie schnell und motiviert sämtliche Mannschaften im Amtsausscheid agierten, der am Freitag für die aktiven Kameraden und am Sonnabend für die Jugend stattfand. Der Flutlichtpokal war sonst nur der Jugend vorbehalten, fand diesmal jedoch an beiden Tagen statt.

„Es lief sehr gut. Ich kann klar sagen, Admannshagen-Bargeshagen ist eine Wehr die sehr engagiert arbeitet. Sie steckte viel in dieses Wochenende und stellte sich den speziellen Herausforderungen“, sagte der Amtswehrführer Bad Doberan Land, René Flatow. Auch er hielt die Augen offen, denn nichts durfte an diesem Wochenende schief gehen.

Elf Mannschaften, 90 hoch motivierte Frauen und Männer, traten im Amtsausscheid am Freitagabend in 34 Mannschaften gegeneinander an. 220 Kinder -und Jugendliche gaben am Sonnabend in 23 Mannschaften ihr Bestes. Üblich ist es, auch Gäste einzuladen. Die Jugendmannschaften von Usedom, Lambrechtshagen und Poel machten diesmal mit.

Die Sieger im Amtsausscheid

In der Einsatzwertung siegte die Mannschaft der Aktiven Rethwisch, den zweiten Platz belegte Parkentin, Dritter wurde Nienhagen. Bei den Frauen holte Nienhagen den Sieg. Zweitplatzierte waren die Retschowerinnen. Im normalen „Löschangriff nass“ siegte Ostseebad Nienhagen, gefolgt von Bargeshagen1 und Bargeshagen2.

Den Amtsausscheid der Jugendfeuerwehren gewann das Ostseebad Nienhagen 2, gefolgt von Admannshagen-Bargeshagen 1 und Börgerende-Rethwisch 1.

Bei den Kinderfeuerwehren holte Reddelich 1 den Sieg, Reddelich 2 den zweiten und Retschow den dritten Platz.

Sieger im Flutlichtpokal

Bei den Kindern siegten im Flutlichtpokal die Mannschaften Admannshagen-Bargeshagen 1, Reddelich 1, Dritte wurde Reddelich 2.

Den Flutlichtpokal der Jugendfeuerwehren gewann das Ostseebad Nienhagen 2, gefolgt von Reddelich 1 und Admannshagen-Bargeshagen 3.

Von Sabine Hügelland