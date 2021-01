Bargeshagen

Das geplante „Joho Resort“ in Bargeshagen – auf ihrer Sitzung am kommenden Montag wollen die Mitglieder des Bauausschusses erneut über dieses ambitionierte Projekt beraten. Bereits vor zwei Wochen wurden die Pläne von Investor Jonas Holtz erstmals öffentlich: In einem „All-in-one-Konzept“ sollen auf dem Gelände des früheren Sportparks Barge schicke Hotelzimmer, moderne Ferienhäuser sowie Sport- und Freizeitangebote direkt vor Ort geschaffen werden.

In einem ersten Schritt hatte Holtz vor gut einem Jahr am Admannshäger Damm die neue Bolzarena eröffnet. In den vergangenen Monaten wurden zudem die Pandino-Kinderspielwelt, das Fitnessstudio und die Bowlingbahn runderneuert. Eine Indoor-Beacharena soll die vielfältigen Angebote unter einem Dach ergänzen.

Anzeige

Knackpunkte: Abfall-Entsorger und Gewerbegebiet

Knackpunkt bislang: die unmittelbare Nähe zum benachbarten Abfall-Entsorger EMV. Dazu kommt, dass sich der Bebauungsplan für eine Erweiterung des Gewerbegebietes in der finalen Phase befindet. Ein entsprechender Entwurfs- und Auslegungsbeschluss soll den Mitgliedern auf ihrer Sitzung in der Kulturscheune ebenfalls zur Beratung vorgelegt werden. Die Gemeinde müsse sich grundsätzlich die Frage stellen, ob sie in diesem Bereich mehr Gewerbeflächen schaffen oder die Freizeitstruktur rund um die frühere Barge stärken wolle, hatte Planer Ronald Mahnel schon auf der Januar-Sitzung deutlich gemacht: „Mit Blick auf das Gewerbe wären wir so weit – wir könnten den Bebauungsplan jetzt fertig machen.“

Mit dem Bebauungsplan Nummer 16 für das Gemeindezentrum mit Sportanlagen an der Hauptstraße steht ab 19 Uhr ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt auf der Tagesordnung des Bauausschusses.

Bauausschuss: 1. Februar, 19 Uhr, Kulturscheune, Bargeshagen

Von Lennart Plottke