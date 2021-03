Bargeshagen: Darum hat die Gemeinde das Ärztehaus gekauft

Bargeshagen

Ein Stückchen Sicherheit in oft unsicheren Zeiten: „Die medizinische Versorgung ist in Bargeshagen auch für die nächsten Jahrzehnte gewährleistet“, sagt Hans-Peter Stuhr, Vorsitzender des Sozialausschusses. „Nach Monaten der Ungewissheit werden viele Patienten über diese positive Entwicklung sehr froh sein.“ Mit dem Kauf des Ärztehauses an der Hauptstraße 58 A habe die Gemeinde an diesem Standort jetzt Klarheit geschaffen, so Stuhr.

Notwendig geworden war dieser Schritt, weil im vergangenen Jahr mit Dr. Christina Conrad eine Allgemeinärztin Bargeshagen in Richtung Rostock verlassen hatte. Gemeinsam mit Dr. Thomas Rahmig hatte sich Conrad im Laufe der Jahre einen großen Patientenstamm aufgebaut. „Gerade auch für viele ältere Bürger unserer Gemeinde war es sehr bequem und beruhigend, den Arzt in der Nähe zu haben“, macht Stuhr deutlich.

„In Admannshagen-Bargeshagen leben rund 3000 Menschen, etwa 600 davon sind über 60 Jahre alt – da ist ein Arzt in unmittelbarer Nähe schon sehr wichtig." Hans-Peter Stuhr, Vorsitzender Sozialausschuss Admannshagen-Bargeshagen

Arztpraxis seit Anfang der 1990er-Jahre

Das Problem: Beide Ärzte waren Eigentümer des Hauses – Anfang der 1990er-Jahre hatte sich zunächst Rahmig mit einer Arztpraxis in Bargeshagen niedergelassen und mit dem Bau eines Ärztehauses an der Hauptstraße auch die räumlichen Voraussetzungen geschaffen: „Dafür sind wir ihm noch heute dankbar.“ Einige Jahre später kam Conrad dazu.

„Mit dem Verlassen der Arztpraxis stand jetzt eine sogenannte Teilungsversteigerung beim Amtsgericht Rostock im Raum“, erklärt Hans-Peter Stuhr. „Das wollte die Gemeinde auf jeden Fall verhindern – denn man weiß nie, wer tatsächlich Käufer des Hauses wird und ob der dann dort vielleicht lieber Wohnungen oder Ähnliches haben will.“

Nach mehreren Gesprächen und durch ein in Auftrag gegebenes Gutachten habe die Gemeinde eine Vertragsgrundlage mit beiden Parteien gehabt, sagt Stuhr: „So konnte die Versteigerung letztlich abgewendet werden und wir konnten die Immobilie erwerben.“

Mit Dr. Thomas Rahmig sowie der ebenfalls vor Ort ansässigen Physiotherapie von Antje Reske habe die Gemeinde Mietverträge geschlossen: „Jetzt sind wir auf der Suche nach einer Nachfolge für Dr. Conrad“, sagt der Sozialausschussvorsitzende. „Weil sie ihren Kassenarztsitz mit nach Rostock genommen hat, gibt es auch Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Schwerin – wir sind ganz optimistisch, hier relativ zügig fündig zu werden.“

Denn der Bedarf an einer medizinischen Versorgung direkt vor Ort sei nach wie vor hoch, stellt Hans-Peter Stuhr klar: „In Admannshagen-Bargeshagen leben rund 3000 Menschen, etwa 600 davon sind über 60 Jahre alt – da ist ein Arzt in unmittelbarer Nähe schon sehr wichtig.“

