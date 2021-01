Bargeshagen

Schicke Hotelzimmer, moderne Ferienhäuser, Sport- und Freizeitangebote direkt vor Ort und in der Region: Wenn es nach Jonas Holtz geht, entwickelt sich Admannshagen-Bargeshagen in den kommenden Jahren von einer eher gewerblich geprägten Gemeinde zum angesagten Ferien-Hotspot. Mit seinem „Joho Resort“ will der Rostocker Unternehmer auf dem Gelände des früheren Sportparks Barge ganz neue Maßstäbe setzen.

„Wir wollen an diesem Standort ein ganzjähriges Erfolgsmodell entwickeln“, erklärte Philipp Herzogenrath, Leiter operative Betriebe bei der JH Holding GmbH & Co. KG, auf der Sitzung des Bargeshäger Bauausschusses am Montagabend. „Unser ‚All-in-one-Konzept‘ bieten die allermeisten Häuser nicht an – dabei liegt der ganz klare Fokus auf Familien.“

„Wir haben an diesem Standort mehrere Anläufe genommen – als schwierig und nicht lösbar hat sich immer wieder die Nähe zur EMV herausgestellt.“ Heiko Dasenbrook, Vorsitzender Bauausschuss Admannshagen-Bargeshagen Quelle: Lennart Plottke

Mit der neuen Bolzarena, der runderneuerten Pandino-Kinderspielwelt, Fitnessstudio, Bowlingbahn und einer geplanten Indoor-Beacharena will Holtz die unterschiedlichsten Sport- und Freizeitaktivitäten unter einem Dach vereinen. „Dazu kommen eine ausgewogene und nachhaltige Gastronomie und im nächsten Schritt vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten“, sagte Herzogenrath. „Neben den Familien haben wir natürlich auch Sportbegeisterte, Erholungsuchende und in der Nebensaison auch Businesskunden im Blick.“

Optimale Lage nahe Rostock und zur Ostsee

Die Lage des geplanten Resorts sei optimal, meinte auch Architekt Christian Klein, der mit seiner Ocean Architects GmbH für die bauliche Umsetzung des ambitionierten Projektes mitverantwortlich ist. „Wir befinden uns in einem Radius von sechs Kilometern zur Hansestadt und Rostock und zur Ostsee – diesen Vorteil sollten wir nutzen.“ Vorstellbar seien nach ersten Entwürfen neben einem Haupthaus mit Rezeption, Gastronomie und Hotelzimmern auch ein- und zweigeschossige Häuser, die wie in einer Bucht angelegt werden könnten, so Klein. „Im Haupthaus soll es auch einen speziellen Kinderbereich mit Kochecke und Labor geben. Hier können die Jüngsten spielerisch lernen – auch das ist ein gutes Vermarktungs-Argument.“

Hotel und Ferienhäuser wie in einer Bucht angelegt: So sieht der erste Entwurf zum geplanten „Joho Resort“ in Bargeshagen aus. Quelle: Lennart Plottke

Darüber hinaus könne er sich am Rande des zu entwickelnden Areals einen Outdoor-Fitnessbereich, etwa für Bogenschießen, einen kleinen Kletterpark oder BMX-Routen vorstellen, sagte Klein und machte deutlich: „Wir glauben, dass das ein tolles Konzept zur Stärkung des Standortes am Admannshäger Damm ist – für mehr Ideen brauchen wir jetzt die Gemeinde.“

Knackpunkte: Abfall-Entsorger und Verkehr

Und genau hier liegt der Knackpunkt. Er könne sich zwar sehr gut vorstellen, dass die Pläne tatsächlich aufgehen, sagte der Bauausschuss-Vorsitzende Heiko Dasenbrook: „Das Problem ist, dass wir nach jahrelangen Beratungen jetzt den Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebietes so gut wie fertig haben – wie soll ich den Leuten erklären, dass das nun schon wieder nicht mehr wahr sein soll.“ Dazu komme ein weiterer wesentlicher Aspekt, so Dasenbrook: „Wir haben an diesem Standort mehrere Anläufe genommen – als schwierig und nicht lösbar haben sich immer wieder Verkehrsfragen und vor allem die Nähe zur EMV herausgestellt.“

In der Tat seien frühere Investoren regelmäßig an dem Umstand gescheitert, dass sogenannte Achtungsabstände zum benachbarten Gelände des Abfall-Entsorgers nicht gewährleistet werden können, erklärte auch Planer Ronald Mahnel: „Das müsste jetzt neu geprüft werden – und auch, wie es sich mit dem möglichen An- und Abreiseverkehr auf dem Admannshäger Damm und dem Knotenpunkt an der B 105 verhält.“ Die Gemeinde müsse sich grundsätzlich die Frage stellen, ob sie in diesem Bereich mehr Gewerbeflächen schaffen oder die Freizeitstruktur rund um die frühere Barge stärken wolle, so Mahnel: „Mit Blick auf das Gewerbe wären wir so weit – wir könnten den entsprechenden Bebauungsplan jetzt fertig machen.“

Investor will Gemeinde von Projekt begeistern

Was hätten die Einwohner von diesem neuen Ferienkomplex, fragte Ausschuss-Mitglied Karin Schmidt – „außer noch mehr Verkehr in der Gemeinde?“. Im Gegensatz zu einem Gewerbegebiet gebe es lediglich einen Investor, der Steuern zahlt, 4,5 Hektar Gesamtfläche wären ohne weitere Kosten verkauft, betonte Harald Peithmann von der „Joho Resort“-Projektgruppe: „Dazu bekommt die Gemeinde neben vielen Gewerbebetrieben ein attraktives Objekt – und klar ist auch: Bevor wir weiter ins Detail gehen, müssen wir Admannshagen-Bargeshagen von dem Projekt begeistern und die vielen Vorteile aufzeigen.“

Zudem sei das geplante Resort kein abgeschlossener Raum mit einem Zaun drum herum, stellte Architekt Christian Klein dar: „Das soll ein öffentlich zugänglicher Park werden, der zusammen mit der Halle funktioniert – das ökologische Gesamtkonzept wird in diesem Bereich auch ein positives Bild für die Gemeinde bieten.“

Ist Beherbergung genehmigungsfähig?

Er könne das Vorhaben von Investor Jonas Holtz grundsätzlich nachvollziehen, sagte Bargeshagens Bürgermeister Uwe Leonhardt: „Aber wird es überhaupt eine Situation geben, in der wir noch umschwenken können?“ Denn die entscheidende Frage bleibe: „Ist eine Beherbergung in Nachbarschaft zur EMV überhaupt genehmigungsfähig?“

Deshalb müsse jetzt gemeinsam mit dem Landkreis Rostock und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt dringend geklärt werden, wie es sich mit dem Störfall-Betrieb verhalte, machte Heiko Dasenbrook deutlich: „Und auch die Mitglieder des Bauausschusses werden sich bis zur nächsten Sitzung am 1. Februar noch einmal mit dem Bebauungsplan beschäftigen und mit den Leuten im Ort reden.“

Von Lennart Plottke