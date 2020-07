Den Ehrenamtlern in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen (Kreis Rostock) sind aufgrund strenger Corona-Vorgaben bei dem Spielplatz-Projekt die Hände gebunden. Jetzt soll eine Firma die „Erlebniswelt Wasser und Sand“ aufbauen.

Pumpe, Spielhaus, Wasserstrecken: So soll die neue Erlebniswelt am Rapsacker in etwa aussehen. Quelle: Marco Helwig